 Обычное введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, - Климкин

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, отвечая на вопрос нардепа (НФ) Игоря Лапина о том, когда будут введены визы с Россией, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ответом, и не только ответом, а и планом на будущее, будет одобренное СНБО решение относительно интегрированной системы, подчеркиваю не отдельного шага, а именно системы, которая предусматривает снятие биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства, эффективный контроль перемещения по территории Украины и другие мероприятия. Эта система будет осуществляться постепенно, стадия за стадией, а обычное введение виз, это не только наша практика, не даст такого эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот, оно создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы совершать как провокации, так и сознательную политику на ограничение для граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма, перемещаться на территорию Украины. Поэтому на основании детального анализа было принято такое решение. Мы считаем, что это решение является оптимальным. Такое решение поддерживается нашими друзьями и партнерами", - рассказал Климкин.
Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
1128 36
Назначение Волкера придаст новую динамику урегулированию ситуации на Донбассе, - Климкин(10)
Существует высокая вероятность, что Россия постарается вмешаться в ход итальянских выборов, - Климкин(21)
Переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшие дни, - Климкин(17)
Евратом ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, - Климкин(16)
Украина и ее будущее - это вам не США и Франция, где украинцам объяснят и "разжуют" - кто тут "враг" и "агент Путина"(0)
Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин(108)
Порошенко наградил Яценюка, Климкина и Елисеева орденами за вклад в получение безвиза с ЕС(59)
А то ты вон уже заржал как он, по лошадиному.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Консервы вскрываются!
Ответить
9 год. ·
ДИКОСТЬ...
РЕАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМОГЫ РЕВОЛЮЦИИ ОГЫДНОСТИ.
Бедный, бесправный инвалид вынужден опять возвратиться в АТО так как попросту ни где не может найти работу и не как кормить семью.
И сын министра обороны Украины Полторака прекрасно сейчас отдыхающего в Греции.
Фото прилагаются.
И теперь у меня просто вопрос: ну что вы за такую жизнь по новому, за такое "достоинство, свободу и демократию" стояли тогда на майдане и сейчас гибнете в АТО?
Ответить
"Председатель партии "Возрождение эллинизма" Панайотис Ксантопулос(муж) передал в письмо премьер-министру Греции Самарасу с требованием к правительству изменить политику. "Не должно ли было греческое правительство решительно поддержать русскоязычное население Украины? Как может греческое правительство поддерживать это новое фашистское правительство (Украины - ред.)?(с)
Ответить
Общался с такими вот заробитчанами,насквозь пропитанными кремлевской пропагандой и жутко становилось! Эти падлы хоть сейчас бы продали Украину за рубли!
И нахрен они нам тут нужны?
Ответить
Ответить
Ответить
И в первую очередь необходимо подумать о тех, кто живет в Украине и защищает Украину, гибнет за Украину. Вот для них в необходим визовый режим со страной агрессором и оккупантом, чтобы поменьше боевиков могло проникнуть в Украину. Чтобы каждый день не убивали на улицах Украины украинцев
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а то головний з них, хуйло, може напасти!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить