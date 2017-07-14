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 Политика Украины
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Все про:виза (1020) Россия (71394) визовый режим (414) биометрические паспорта (178) Климкин (1359)

 Обычное введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, - Климкин

климкин

Ответом на введение РФ закона, согласно которому при выезде из РФ украинцы должны отмечаться, будет решение СНБО.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, отвечая на вопрос нардепа (НФ) Игоря Лапина о том, когда будут введены визы с Россией, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ответом, и не только ответом, а и планом на будущее, будет одобренное СНБО решение относительно интегрированной системы, подчеркиваю не отдельного шага, а именно системы, которая предусматривает снятие биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства, эффективный контроль перемещения по территории Украины и другие мероприятия. Эта система будет осуществляться постепенно, стадия за стадией, а обычное введение виз, это не только наша практика, не даст такого эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот, оно создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы совершать как провокации, так и сознательную политику на ограничение для граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма, перемещаться на территорию Украины. Поэтому на основании детального анализа было принято такое решение. Мы считаем, что это решение является оптимальным. Такое решение поддерживается нашими друзьями и партнерами", - рассказал Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы". ВИДЕО

Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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Климкин! Поменьше общайся с Лавровым!
А то ты вон уже заржал как он, по лошадиному.
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У него тесть - герой русской весны и один из захватчиков Крыма.
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когда будут думать о украинцах которые живут в Украине и платят налоги? почему в Донецке 1000 кубов газа стоит для потребителя 1200 гривен и 1Квт -36 копеек? и еще очень много почему?
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да насрать на тех украинцев, кто проживает в стане врага !!!
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А кто сказал, что украинцы, до сих пор проживающие на оккупированных территориях - толстая ось вращения Вселенной?
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Обычное введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, - Климкин - Цензор.НЕТ 1145Olena Ksantopulos додала 2 нові світлини.
9 год. ·

ДИКОСТЬ...

РЕАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМОГЫ РЕВОЛЮЦИИ ОГЫДНОСТИ.
Бедный, бесправный инвалид вынужден опять возвратиться в АТО так как попросту ни где не может найти работу и не как кормить семью.
И сын министра обороны Украины Полторака прекрасно сейчас отдыхающего в Греции.
Фото прилагаются.
И теперь у меня просто вопрос: ну что вы за такую жизнь по новому, за такое "достоинство, свободу и демократию" стояли тогда на майдане и сейчас гибнете в АТО?
Обычное введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, - Климкин - Цензор.НЕТ 4953
Обычное введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, - Климкин - Цензор.НЕТ 5182
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ксантопулось завоняло лаптями
"Председатель партии "Возрождение эллинизма" Панайотис Ксантопулос(муж) передал в письмо премьер-министру Греции Самарасу с требованием к правительству изменить политику. "Не должно ли было греческое правительство решительно поддержать русскоязычное население Украины? Как может греческое правительство поддерживать это новое фашистское правительство (Украины - ред.)?(с)
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Да пошло оно это говно прокацапское в жопу,т.е. в расею! Нам этих 4 000 000 говна и даром не нужны!
Общался с такими вот заробитчанами,насквозь пропитанными кремлевской пропагандой и жутко становилось! Эти падлы хоть сейчас бы продали Украину за рубли!
И нахрен они нам тут нужны?
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Для удобства предлагаю катапультой запускать в родную гавань..
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Украинцы, проживающие на оккупированных территориях, работают на врага против Украины.
И в первую очередь необходимо подумать о тех, кто живет в Украине и защищает Украину, гибнет за Украину. Вот для них в необходим визовый режим со страной агрессором и оккупантом, чтобы поменьше боевиков могло проникнуть в Украину. Чтобы каждый день не убивали на улицах Украины украинцев
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За визы можно было бы с кацапов деньги в бюджет Украины, а биометрика это просто контроль. Нужно было брасть с кацев по 100 $ за въезд)
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Не надо никах виз - биометрические паспорта,как в Евросоюз с отпечатками и т.д.....этого хватит вполне....пальчики подделать - не липовые бумажки подготовить в ФСБ для визы...
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проблемі украинцев(С)?! Паша,ті в своем пАнимании?!

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вірно сказав! не можна ображати торгових партнерів,
а то головний з них, хуйло, може напасти!
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Нужно быстрей возвращать территории.Тогда и чушь пороть не придется,климкин.
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Клімкін такий же ворог України, як Порошенко та пуйло.
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Пошли политические пляски на крови героев Украины !!!
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Кацоклимкин подтвердил свою кацосущность, о чем я не сомневался с момента его назначения. Чуйка мне подсказывает, что не обошлось это назначения без согласования с Меркель (Кацоклимкин до того работал в Германии) и Пуйлом А вообще внешняя политика Украины с этим недоминистром провалена давным-давно Пора эту консерву вскрыть и скормить сепарам.
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снова бред про ониженашилюди? это случайно не те что у вас с Ахметкой отжали ? это не те что Петины конфетки давили? это не те что на Берлин собрались?если по вашим словам ватников кадровых 2 тысячи, то 38 тысяч ониженаши? запутались взяли ружо и собрались киевской хунте кишки пустить? это у них проблемы будут привезти сюрприз в Киев, Харьков,Львов?
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За сколько сребренников ты продалась шкура ??!!!!
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Климкин вообще переживает за тех,на кого напал путен?Не тех кто путена с хлебом-солью приглашали и звали "введи нам хоть шота кудата".Забей и беспокойся за свою державу,а то скоро станеш просто косноязычным говоруном на подобии Пгокугога и Парлубия...
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Согласен, ты винторогих в дверь, а они в окно(через страны ес). нужно просто блочить людей с руснявым паспортом, тогда дело будет.
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может уже хватит бла-бла-бла? пора бы что-то сделать. торговые партнеры пусть с мертвячуком летают, для него же все равно все время тут вільна касса.
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Вот мне интересно, выдай такое министр иностранных дел любой страны Восточной Европы, и через час его бы пинком под зад выперли из МИДа, а через два - давал бы показания спецслужбам о сотрудничестве с противником (оккупантом). Это просто пипец с этим курским аленем-климкиным...
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Я понимаю тех кто живет вне оккупированных территорий , я сам тоже только за визу с пашашей. Во введя ответную визу раша блокирует полностью крымчан в Крыму .украина то впустит их по любому паспорту , а вот вернуться в Крым они уже не смогут.
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Я тоже об этом думал. Да, тогда Крым полностью заблокируется. Крымчане не смогут выезжать в Украину т к по украинским даже загранпаспартам , они не смогут вьехать в Крым ( т к раша тут же введет визы) но при этом луганда, где идут основные бои и воина сможет ездить как ездили . Поэтому вариант придложеный ранее о том что должны ездить по биометрическим паспортам, по приглашениям, анкету для посещений за ранее заполнять с контролем передвижения по территории с регистрацией в месте прибывания, с отпечатками пальцев и т д. Резоннее.
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все, что то бубнят, мямлят, нет обычной твёрдости, для таких решений!!
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Скільки ще цей мокша(Клімкін) буде соромом України, що не виступ то так і хочеться сказати, назад в МААСКВУ повертайся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбычное введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, - Климкин
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