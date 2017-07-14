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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8770) обыск (1162) Нацполиция (8040) Матиос Анатолий (520) Шевченко Артем (110) Ромалийская Ирина (173)

 Обыск в холдинге "Вестей" связан с налоговыми площадками экс-главы Минсдоха Клименко, - источник

Причина обыска в холдинге "Вести" - компании связанные с налоговыми площадками экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В то же время спикер МВД Артем Шевченко в комментарии Цензор.НЕТ заявил следующее: "Идут следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ Гулливер. Их проводит Департамент защиты экономики совместно с прокуратурой".

По информации источника, в ГПУ это расследование ведет Главная военная прокуратура, а в здании сейчас находится главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга "Вести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга "Вести"
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Свиноматку гужву потягайте за дойки. Помнится, когда он был главредом этой коцапсинской помойки, так там не раз при обыске налом миллионы находили плюс уклонение от уплаты налогов. А вообще этот гнидник прикрыть надо - не может СМИ убийц украинцев в Украине вольготно себя чувствовать здесь
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А как насчет сепаратизма? Или у них "свобода" слова?
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А при чём тут матиос с военной прокуратурой к налогам?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбыск в холдинге "Вестей" связан с налоговыми площадками экс-главы Минсдоха Клименко, - источник
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