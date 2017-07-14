 Обыск в холдинге "Вестей" связан с налоговыми площадками экс-главы Минсдоха Клименко, - источник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В то же время спикер МВД Артем Шевченко в комментарии Цензор.НЕТ заявил следующее: "Идут следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ Гулливер. Их проводит Департамент защиты экономики совместно с прокуратурой".
По информации источника, в ГПУ это расследование ведет Главная военная прокуратура, а в здании сейчас находится главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга "Вести".
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