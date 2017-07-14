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Все про:ВР (22863) образование (1556) Минобразования (827) реформы (2738) Гриневич (168)

 Очень важно, чтобы мы запустили 1 класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года, - Гриневич

гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что принятие нового закона Об образовании ожидается в сентябре этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии LIGA.net.

"Очень жаль, что депутаты не проголосовали за закон Об образовании во втором чтении. Это дало бы нам возможность оперативно начать работать над внедрением тех аспектов реформы, не требующих дополнительного финансирования, начать наработки необходимой нормативно-правовой базы, которая бы расширяла образовательные возможности наших детей", - отметила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования предлагает в новом законе обязать школы отчитываться за потраченные на ремонт деньги, - Гриневич

"Теперь ожидаем голосования в сентябре, этот срок будет уже критическим, чтобы успеть соответствующие позиции заложить в бюджет 2018 года и бюджетного кодекса. Очень важно, чтобы мы придерживались календаря реформы и запустили первый класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года", - сказала Гриневич.

Как сообщалось, 6 июля 2016 года Кабмин утвердил госзаказ в объеме 272,6 тыс. человек, однако в декабре 2016 года Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в объем госзаказа, уменьшив его до 256,3 тыс. человек.

На образовательный уровень "специалист" набор с 2017 года не проводится.
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Если в укране введут такие,например,стандарты образования,как в Германии-это плохо.Я считаю,что здесь дети ничерта не делают.Может в Украине и слишком много оишнего дают в школах,но лучше больше в данном случае
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОчень важно, чтобы мы запустили 1 класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года, - Гриневич
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