 Очень важно, чтобы мы запустили 1 класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии LIGA.net.
"Очень жаль, что депутаты не проголосовали за закон Об образовании во втором чтении. Это дало бы нам возможность оперативно начать работать над внедрением тех аспектов реформы, не требующих дополнительного финансирования, начать наработки необходимой нормативно-правовой базы, которая бы расширяла образовательные возможности наших детей", - отметила Гриневич.
"Теперь ожидаем голосования в сентябре, этот срок будет уже критическим, чтобы успеть соответствующие позиции заложить в бюджет 2018 года и бюджетного кодекса. Очень важно, чтобы мы придерживались календаря реформы и запустили первый класс новой украинской школы уже в сентябре 2018 года", - сказала Гриневич.
Как сообщалось, 6 июля 2016 года Кабмин утвердил госзаказ в объеме 272,6 тыс. человек, однако в декабре 2016 года Министерство экономического развития и торговли внесло изменения в объем госзаказа, уменьшив его до 256,3 тыс. человек.
На образовательный уровень "специалист" набор с 2017 года не проводится.
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