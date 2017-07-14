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Все про:обыск (1162) Нацполиция (8040) Ромалийская Ирина (173)

 Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести”

гулливер

В офис холдинга “Вести”, который расположен в БЦ “Гулливер” по адресу площадь Спортивная, 1, пришли с обыском представители Национальной полиции Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в редакции.

Представители полиции пришли около 11 утра.

"У нас на этаже находятся редакции газеты "Вести", сайта, радио - работа всех заблокирована. Хотя вроде бы пришли с обыском по делам именно газеты", - сообщил источник.

Он добавил, что правоохранители отобрали телефоны у всех сотрудников. Сейчас в редакции происходят следственные действия.

Информацию об обыске в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. "Нацполиция и ГПУ проводят следственные действия в офисных помещениях ТРЦ "Гулливер", - заявил Тракало
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низзя
мертвечук может обидеться- и уйдет из Минска, а кацапы только с ним желают разговаривать
поэтому ждем от кого-то заявы, что тот кто щимит вести- работает на кацапов)))
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Ньюс ван и 112 канал аж стонут по обыскам и закрытию...
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Хороша і надзвичайно важлива подія.Там матеріалу можна накопати на кожного російсько-фашистського пропагандона, працюючих у цих лицемірних "Вестях".
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Когда уже прикроют эту голимую ПРыговску газетенку???!!!
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вот сцуки, а говорят свобода слова
единственное нормально радио с новостями, там была куча дозвонювачив. все высказывали своё мнение на любую тему, а теперь что? прикрывают всё по слову головонокомандувача. как на роисе
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"единственное нормально радио с новостями" :D Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести” - Цензор.НЕТ 8810Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести” - Цензор.НЕТ 8810Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести” - Цензор.НЕТ 8810 :D

ну это уже явно перебор- даже для тупого ватника
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чем плохо было радио? три года почти слушал там нормально обсуждали происходящее в стране, и там нормальные патриотически настроенные наши журналисты работали.
откуда столько негатива?
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Дебила кусок, какие в прокацапсинских вестях могут быть патриотически настроены? Короче, вата, дыми, тлей, потому как обосцанная не можешь быстро вспыхнуть, - не долго вам осталось
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Сейчас начнется вой о Свободе Слова всяких там Ганапольских и Венедиктовых... - ПАСЕ и диаспору наверное подключат....
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Ой, та не смешите... Вы эти Вести еб..ные регулярно обыскиваете, а толку? Они уже все там сидеть должны, а Гужва так вообще в подвале СБУ. Складываете впечатление, что к ним с "обыском" приходят, когда ранее уплаченное бабло заканчивается.
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проводяться в офісних приміщеннях, які належать компанії "Юнісон".
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БЦ "Гулівер" - власник Поліщук Віктор, дружина якого є племінницею дружини мєдвєдєва, того самого, який прем"єр на росії.. Та і гроші, який поліщук взяв на будівництво того Гуліверу поліщук ще і досі не повернув в банк.
Не випадково в БЦ Гулівер ті шаромиги Вєсті зачаїлись.
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Не пройшло і 3-ох років!!! Ну нарешті дійшли руки і до рупору Хуйла!!! На кол всіх працівників "вести" за антиукраїнську позицію, за пропаганду "сруского мира", за брехню і т.д.
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Я видел как туда входили силовики с шевронами "Экономическая Полиция"
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Закрыть ВСЕ газеты, выпускать только ''Правду'', а TV оставить 2-3 канала...!
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Дело чести силовиков уничтожить этот гадюшник дрочеров рускагомира
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Кто-нибудь, дайте ссылку на первую попавшуюся пророссийскую статью этой газеты.
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Свиноматку гужву потягайте за дойки. Помнится, когда он был главредом этой коцапсинской помойки, так там не раз при обыске налом миллионы находили плюс уклонение от уплаты налогов. А вообще этот гнидник прикрыть надо - не может СМИ убийц украинцев в Украине вольготно себя чувствовать здесь
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести”
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