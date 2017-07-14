 Нацполиция и ГПУ проводят обыск в офисе холдинга “Вести”

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в редакции.
Представители полиции пришли около 11 утра.
"У нас на этаже находятся редакции газеты "Вести", сайта, радио - работа всех заблокирована. Хотя вроде бы пришли с обыском по делам именно газеты", - сообщил источник.
Он добавил, что правоохранители отобрали телефоны у всех сотрудников. Сейчас в редакции происходят следственные действия.
Информацию об обыске в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. "Нацполиция и ГПУ проводят следственные действия в офисных помещениях ТРЦ "Гулливер", - заявил Тракало
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мертвечук может обидеться- и уйдет из Минска, а кацапы только с ним желают разговаривать
поэтому ждем от кого-то заявы, что тот кто щимит вести- работает на кацапов)))
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единственное нормально радио с новостями, там была куча дозвонювачив. все высказывали своё мнение на любую тему, а теперь что? прикрывают всё по слову головонокомандувача. как на роисе
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ну это уже явно перебор- даже для тупого ватника
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откуда столько негатива?
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Не випадково в БЦ Гулівер ті шаромиги Вєсті зачаїлись.
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