 Наемникам на Донбассе угрожают уголовными делами за сокрытие документов, подтверждающих российское гражданство или причастность к ВС РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
По данным украинской разведки, во время пребывания в подразделениях проверяющими проводятся собрания с кадровыми российскими военнослужащими и наемниками из числа граждан РФ для проведения разъяснительной работы о необходимости сдачи на хранение штабам соединений и частей личных документов, подтверждающих российское гражданство или причастность к ВС РФ. При этом, представители российского командования за невыполнение требований по сдаче документов и сокрытие наличия таких угрожают наемникам из числа граждан РФ высылкой на территорию России с последующим задержанием и открытием против них уголовных дел.
Отмечается, что от российских военнослужащих сержантского и рядового состава, которые подписывали контракты о прохождении службы в ВС на территории РФ, требуются рапорты о досрочном освобождении без указания даты представления.
Напомним, ранее украинскими военнослужащими был задержан россиянин Виктор Агеев. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске по подозрению по статье "террористический акт".
Ранее в интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
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