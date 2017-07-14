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 Наемникам на Донбассе угрожают уголовными делами за сокрытие документов, подтверждающих российское гражданство или причастность к ВС РФ, - ГУР

разведка

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск продолжают работу комиссии Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, во время пребывания в подразделениях проверяющими проводятся собрания с кадровыми российскими военнослужащими и наемниками из числа граждан РФ для проведения разъяснительной работы о необходимости сдачи на хранение штабам соединений и частей личных документов, подтверждающих российское гражданство или причастность к ВС РФ. При этом, представители российского командования за невыполнение требований по сдаче документов и сокрытие наличия таких угрожают наемникам из числа граждан РФ высылкой на территорию России с последующим задержанием и открытием против них уголовных дел.

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Отмечается, что от российских военнослужащих сержантского и рядового состава, которые подписывали контракты о прохождении службы в ВС на территории РФ, требуются рапорты о досрочном освобождении без указания даты представления.

Напомним, ранее украинскими военнослужащими был задержан россиянин Виктор Агеев. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске по подозрению по статье "террористический акт".

Ранее в интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.


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В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск продолжают работу комиссии Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ. Они ведут разъяснительную работу о необходимости сдачи на хранение штабам соединений и частей личных документов, подтверждающих российское гражданство или причастность к ВС РФ. При этом, представители российского командования за невыполнение требований по сдаче документов и сокрытие наличия таких угрожают наемникам из числа граждан РФ высылкой на территорию России с последующим задержанием и открытием против них уголовных дел. ХА! НАШЛИ ДУРАКОВ! роССийские сволочи прекрасно понимают, что при попадании в плен к ВСУ, роССийское гражданство это гарантия сохранения жизни и обмена в будущем. В то время как донецкую ВАТУ хлопцы стреляют без сожаления! И я их понимаю!!! Слава Руси-Украине!
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Подобное можно только приветствовать... Нам тут и "МинСтець" не нужен. Командование ВС РФ само с разложением своих солдат справляется... Ведь никому не хочется быть зарытым, как собаке бродячей, в канаве, или приехать калекой домой и услышать, как после Афганистана: "А я вас туда не посылал...". А самое интересное будет, когда "Колесо Джагернаута" повернётся и этих "героев "Новороссии", по требованию Интерпола, сами же российские власти будут выдавать Украине... Первый "звоночек" уже прозвучал - Погодин...
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Все правильно. Все заранее предусмотрели. Убили и установить личность нельзя, концы в воду, точнее труп в канаву. Не надо выплачивать родним компенсацию, не надо платить пенсию вдове, не надо содержать детей убитого. И на родине спокойно, просто пропал, вроде был, и нет, и никто и слезинки не проронит. Даже собак хоронят более уважительно.
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Ведут на заклание,как овец. Неужели кацапских дебилов так кредиты донимают?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемникам на Донбассе угрожают уголовными делами за сокрытие документов, подтверждающих российское гражданство или причастность к ВС РФ, - ГУР
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