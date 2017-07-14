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 Политика Украины
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Все про:Львов (3590) мусор (448) ОГА (1395)

 Уборку всех переполненных мусорных площадок во Львове завершили, - ОГА

мусор тбо

Вывоз мусора из Львова вошел в привычный режим работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"По информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в городе Львов в период с 23 июня до 13 июля убрали 677 переполненных контейнерных площадок. Сегодня вывоз ТБО из города Львова вошел в привычный режим работы. Следующим шагом является налаживание раздельного сбора твердых бытовых отходов в городе Львове. С 3 июля облгосадминистрация ввела взвешивания ТБО для обеспечения четкого контроля за количеством отходов, образующихся в городе и которые направляют для захоронения на полигонах области. Также твердые бытовые отходы вывозят на территорию полигонов, расположенных за пределами области на договорных началах", - рассказали в ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Львова необходимо вывезти 4,6 тыс. тонн накопившегося мусора, - горсовет
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хто розблукував вивіз сміття- той і блокував. все просто
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на думку чоколядного смоктуна-покласти болта
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неможливість оцінити причинно-наслідкові зв'язки ? дереалізація?
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прям спутник на Марс запустила Самапомищь)))))
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а причём здесь самомощь?
Это твой блок пассивных педерастов отчитывается...
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БППшна курва з облради не давала новий полігон, не тринди, чоколядна паскуда!
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БППшних тварюк- треба стріляти,різати та взривати в їх тачках
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Ну вот! Всего-навсего год после пожара и гибели людей прошёл - а машины с мусором уже и взвешивать начали.
Величезний рух вперед.
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Нет квалифицированных руководителей. Одни за рубежом работают, а у других бизнес. Остались лишь дураки, дороги и мусор.
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А не надо ничем руководить. Всё бизнес должен делать, он разберётся, что к чему. А задача государства - принимать полезные для всех людей законы и требовать их исполнения всеми.
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А не специально создали мусорный кризис во Львове?
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То це ти так вибори президента України назвав... Тобі хУЙЛО стоячи аплодує.
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Знаю, что в то время я сам был готов задушить януковича голыми руками.
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начали больше есть и срать?, много стали зарабатывать?, коммуналка слишком маленькая???, тогда мы идем к вам!))))))))
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А сміття з мерії львів'яни мають прибрати власноруч.
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От не киянам дорікати Львову якістю мера )))
Після Черновецького і Кличка - сиділи б мовчки. У вас за останні 15 років хоч один мер хоча б адекватний був?

Прибирачі сміття, блін.
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Чому був? Він і зараз є. А прибирати сміття не соромно-соромно смітити і не прибирати.
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Алеж поки сам не пішов - ви його не прибрали? "Прибирачі" )))
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Ми навіть Яника майже всім містом вийшли прибирати-про це хоч ще пам'ятаєш?
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Ну яника прибирала вся Україна, не будь як путін ))) І про "майже все місто" - це ти явно занадто, в Києві 5млн, а на Майдані більше 1 не було, і це враховуючи массу приїжджих.

А Черновецького не прибирали - значить він вам подобався?
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Що не пам"ятаю? Що кияни самі вигнали яника? Без тернополян, івано-франківців, львів"ян, одеситів, волиняк і ще багатьох (вибачайте коли когось не згадав)? Ні, такого не пам"ятаю, бо такого не було.

"Расія і зама би пабєділа в вєлікай отєчествєнной" - сильно ти мені його нагадуєш.
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"вийшли прибирати"- це в тебе вже "вигнали"? Ти погано мовою володієш, "львів'янин"?
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Тоді конкретизуй що ти мав на увазі під "вийшли прибирати яника"?
"киянин" з Ольгино )))
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Усім відомі події після побиття дітей на Майдані-невже забув? Тоді в них іногородні просто не встигли прийняти участі-дуже швидко все відбулося. Левову частку тих, хто вийшов на Майдан з лозунгом "Дітей бити не можна" склали кияни.
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Так, в суботу зранку. А у неділю зранку кияни вже були в меншості. І там явно не було "майже всього міста", населення Києва 4,5-5млн.

Але повернемось до теми розмови - значить проти яника вийшли, а проти Черновецького - не захотіли, він вам подобався?
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Не в ту степ тебе несе, Андрію. Ти вважаєш Садового гарним мером-так і скажи. Це твоє право. Я вважаю поганим-це моє право. Як вважаю поганою у його "Самопоміч"-і це теж моє право. А останньою краплею для мене стала законодавча ініацива Березюка і ще декількох депутатів. Зараз викладу.
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Я важаю Садіка нормальним мером. Не гіршим за інших, точно. По крайній мірі дорожню господарку він привів до порядку, більш-менш. При чім дороги ремонтують з повную заміною підземних комунікацій. Побудовано і реконструйовано кілька транспортних розв"язок, і це зауваж, все за ресурси міста і ЄБРР. Те що він похєрив сміттяне питання - тут він не оригінальний, і так само складається ситуація у всіх містах України, що підказує що справа явно не у мерах.

І, тому, не варто кого і куди львів"янам проганяти - гаразд? Ми ж вам не вказували коли ваш кокаїновий Черновецький позував в трусах біля басейну? Чи коли у вас кожної зими хтось в кип"ятку вариться?
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Добре-припинимо цю сварку. Вибач, що її почав.
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Уборку всех переполненных мусорных площадок во Львове завершили, - ОГА - Цензор.НЕТ 5365 Саша Крест
От мені цікаво-вони вже зовсім з глузду з'їхали, чи це тільки початок? Необхідність дострокових виборів, як на мене, вже перезріла!
В Раде предлагают читать молитву «Отче наш» после открытия заседаний
9 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту читать молитву «Отче наш» после открытия пленарных заседаний.Об этом говорится законопроекте №6722, зарегистрированном в Раде 13 июля.В данный момент текст документа отсутствует на сайте парламента.Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О регламенте Верховной Рады».Среди инициаторов законопроекта числятся: депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Билозир и Юрий Соловей, председатель фракции «Объединение «Самопомощь» Олег Березюк, депутаты Павел Унгурян («Народный фронт»), Валерий Дубиль («Всеукраинское объединение «Батьківщина»), Юрий Павленко («Оппозиционный блок») и Андрей Шипко (группа «Партия «Відродження»).
14.07.2017 06:15
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І що? Ми тут мерів обговорюємо.
Для довідки - я проти дострокових виборів.
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Наразі я теж-та вони таки потрібні. Інакше це болото ворушитися не буде.
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Але якщо зробити зараз - ПР і БЮТ на хвилі популізму збільшать свою частку, можу спорити.
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Скорш за все. І потрібні будуть знову дострокові вибори- бо в них теж швидко зневіряться.
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Тоді і Вам краще помовчати. Права у всіх рівні.
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Я тільки відповідаю, не я перший почав. А от на якій підставі ви виришили давати мені поради?
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То тiльки Львову волати на всю краiну спасiть бо в гавнi тонем. А так да, не нам вибирати. Нам вивозити
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Олежик, поцікався історією конфлікту, і з чого все почалось.
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Почалося, Андрiйку, з того що сiмя Садового почала рулити смiттям у мiстi. Ще дуже далеко, майже з денсяток рокiв до сучасного уряду. А ти да, кивай на киян, замiсть почитати як другий Андрiйко Самонемочний судився з фiрмами якi проводили регламентну дегазацiю грабовицького звалища. Ну але да, його ж Гройсман з президентом спецiально пiдпалив. Чого йому було горiти?
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Типу більше ніде сміття не горить? Ти смішний.
Але експлуатацію єдиного міського сміттєзвалища заборонили тільки Львову.
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БРЕХНЯ, шановненький. Суцільна, тотальна, смердюча.
"Радіо Свобода", 19 січня 2011 року.
Назва статті:
"Сміттєзвалище Львова - екологічне лихо, стверджують науковці".
Текст:
"Львів - На Львівщині роками не можуть вирішити проблему переробки сміття. Сорок відсотків побутових відходів, в тому числі і зі Львова, звозять на Грибовицьке сміттєзвалище, що розташоване поблизу обласного центру і поруч із селами. Екологи нарахували близько півтисячі стихійних сміттєзвалищ в області.


Сьомий рік поспіль Грибовицьке міське сміттєзвалище «Збиранка» не має права функціонувати, за різними постановами і попередженнями санітарних та екологічних служб.
Однак за стільки часу міська та обласна влади не зуміли розробили ані плану закриття звалища, ані не знайшли нову територію, щоб збудувати сміттєпереробний завод, ані немає інвестора на цей прибутковий у світі бізнес.
Втім відомо: якщо одного дня закрити міський смітник, то Львів потоне у побутових відходах. Селяни неодноразово перекривали шлях до звалища, але поступались після обіцянок представників влади, котрі після пікетів фактично відкуповувались від людей, надаючи якісь гроші на різні соціальні потреби села."



Андрій Садовий на час публікації статті правив Львовом вже понад 5 років.
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Де ще забороняли експлуатацію сміттєзвалищ?
До речі, сміттєзвалище на території області, то Жовківський район.
В Харкові коли склалась аналогічна ситуація в 2012 році під сміттєзвалище облрада виділила ще 83 га і все заспокоїлось.
А Львову просто заборонили.
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Не треба спасати, треба просто не заважати. Згадай - Львів ніколи ні у кого нічого не просив.
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Кличко влаштовує. В політику практично не лізе, містом займається, наскільки це можливо в столиці, яка віддає свій бюджет армії і державі, яка змушена воювати.
А Черновецького в 2008 році Київ "вибирав" так само, як в тому ж році "вибирав" Януковича прем'єр-міністром... Це робота Юдщенко.
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А не сделал, то снова сказал ...У попа была собака, он ее любил...
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Порошенко повинен бути задоволений, тепер крім будівництва собачих будок, він може пишатися прибиранням сміття у Львові.
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Приглядывай себе пару и не отвечай взаимностью!
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панове чем занимаются львовяне шо вся срана не может убрать за ними мусор ?
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Молодец пєца
толпа баранов уже блеет, как Садовый не мог, а пеца-гроца сказал и рраз - все сделалось.
Бараны не зададут вопрос, а как же так - когда мусор вывозила мэрия, то его нельзя было высыпать на свалки других городов, а когда державный вертикалец - можно.
Бараны вообще не задают вопросов.
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Первый абзац - "Вывоз мусора из Львова вошел в привычный режим работы." должен львовян напрячь.
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Оказывается все так просто ?! Подозрительно. Настораживает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУборку всех переполненных мусорных площадок во Львове завершили, - ОГА
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