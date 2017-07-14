 Уборку всех переполненных мусорных площадок во Львове завершили, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"По информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в городе Львов в период с 23 июня до 13 июля убрали 677 переполненных контейнерных площадок. Сегодня вывоз ТБО из города Львова вошел в привычный режим работы. Следующим шагом является налаживание раздельного сбора твердых бытовых отходов в городе Львове. С 3 июля облгосадминистрация ввела взвешивания ТБО для обеспечения четкого контроля за количеством отходов, образующихся в городе и которые направляют для захоронения на полигонах области. Также твердые бытовые отходы вывозят на территорию полигонов, расположенных за пределами области на договорных началах", - рассказали в ОГА.
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Из Львова необходимо вывезти 4,6 тыс. тонн накопившегося мусора, - горсовет(55)
Львовская ОГА вывезла уже 70% мусора из Львова. ФОТО(67)
Замглавы райадминистрации в Запорожской области подозревается в растрате 616 тыс. грн(2)
Из Львова вывезено более 50% накопившегося мусора, - ОГА(88)
Немного о сортировке мусора в Германии и о кайфе, который я получаю от процесса(0)
Во львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТО(46)
Около 70% мусорных площадок уже очищены в Львове(43)
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Это твой блок пассивных педерастов отчитывается...
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Величезний рух вперед.
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Після Черновецького і Кличка - сиділи б мовчки. У вас за останні 15 років хоч один мер хоча б адекватний був?
Прибирачі сміття, блін.
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А Черновецького не прибирали - значить він вам подобався?
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"Расія і зама би пабєділа в вєлікай отєчествєнной" - сильно ти мені його нагадуєш.
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"киянин" з Ольгино )))
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Але повернемось до теми розмови - значить проти яника вийшли, а проти Черновецького - не захотіли, він вам подобався?
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І, тому, не варто кого і куди львів"янам проганяти - гаразд? Ми ж вам не вказували коли ваш кокаїновий Черновецький позував в трусах біля басейну? Чи коли у вас кожної зими хтось в кип"ятку вариться?
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От мені цікаво-вони вже зовсім з глузду з'їхали, чи це тільки початок? Необхідність дострокових виборів, як на мене, вже перезріла!
В Раде предлагают читать молитву «Отче наш» после открытия заседаний
9 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту читать молитву «Отче наш» после открытия пленарных заседаний.Об этом говорится законопроекте №6722, зарегистрированном в Раде 13 июля.В данный момент текст документа отсутствует на сайте парламента.Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О регламенте Верховной Рады».Среди инициаторов законопроекта числятся: депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Билозир и Юрий Соловей, председатель фракции «Объединение «Самопомощь» Олег Березюк, депутаты Павел Унгурян («Народный фронт»), Валерий Дубиль («Всеукраинское объединение «Батьківщина»), Юрий Павленко («Оппозиционный блок») и Андрей Шипко (группа «Партия «Відродження»).
14.07.2017 06:15
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Для довідки - я проти дострокових виборів.
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Але експлуатацію єдиного міського сміттєзвалища заборонили тільки Львову.
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"Радіо Свобода", 19 січня 2011 року.
Назва статті:
"Сміттєзвалище Львова - екологічне лихо, стверджують науковці".
Текст:
"Львів - На Львівщині роками не можуть вирішити проблему переробки сміття. Сорок відсотків побутових відходів, в тому числі і зі Львова, звозять на Грибовицьке сміттєзвалище, що розташоване поблизу обласного центру і поруч із селами. Екологи нарахували близько півтисячі стихійних сміттєзвалищ в області.
Сьомий рік поспіль Грибовицьке міське сміттєзвалище «Збиранка» не має права функціонувати, за різними постановами і попередженнями санітарних та екологічних служб.
Однак за стільки часу міська та обласна влади не зуміли розробили ані плану закриття звалища, ані не знайшли нову територію, щоб збудувати сміттєпереробний завод, ані немає інвестора на цей прибутковий у світі бізнес.
Втім відомо: якщо одного дня закрити міський смітник, то Львів потоне у побутових відходах. Селяни неодноразово перекривали шлях до звалища, але поступались після обіцянок представників влади, котрі після пікетів фактично відкуповувались від людей, надаючи якісь гроші на різні соціальні потреби села."
Андрій Садовий на час публікації статті правив Львовом вже понад 5 років.
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До речі, сміттєзвалище на території області, то Жовківський район.
В Харкові коли склалась аналогічна ситуація в 2012 році під сміттєзвалище облрада виділила ще 83 га і все заспокоїлось.
А Львову просто заборонили.
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А Черновецького в 2008 році Київ "вибирав" так само, як в тому ж році "вибирав" Януковича прем'єр-міністром... Це робота Юдщенко.
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толпа баранов уже блеет, как Садовый не мог, а пеца-гроца сказал и рраз - все сделалось.
Бараны не зададут вопрос, а как же так - когда мусор вывозила мэрия, то его нельзя было высыпать на свалки других городов, а когда державный вертикалец - можно.
Бараны вообще не задают вопросов.
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