 НАБУ проводит задержания на Львовском бронетанковом заводе, где ожидается визит Порошенко, - ZIK

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 14 июля ZIK стало известно из собственных источников.
По информации источника, речь идет о задержании представителя руководства завода по подозрению в коррупции.
Директор Львовского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Тарас Лопушанский в комментарии ZIK сообщил: "Не могу пока ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Детали сообщу чуть позже".
Председатель Львовской ОГА Олег Синютка в комментарии ZIK подтвердил, что на Львовском бронетанковом заводе работники НАБУ "проводят свои действия".
В то же время председатель ЛОГА не уточнил, идет ли речь о подозрениях в отношении руководства завода.
Напомним, сегодня с рабочим визитом во Львовскую область прибудет Президент Украины Петр Порошенко. Согласно официальной программы, запланирована его поездка на Львовский бронетанковый завод.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Председатель Львовской ОГА Олег Синютка в комментарии ZIK подтвердил, что на Львовском бронетанковом заводе работники НАБУ "проводят свои действия".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кацапы - одним словом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить