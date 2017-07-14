 НАБУ проводит задержания на Львовском бронетанковом заводе, где ожидается визит Порошенко, - ZIK

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом 14 июля ZIK стало известно из собственных источников.





По информации источника, речь идет о задержании представителя руководства завода по подозрению в коррупции.





Директор Львовского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Тарас Лопушанский в комментарии ZIK сообщил: "Не могу пока ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Детали сообщу чуть позже".





Председатель Львовской ОГА Олег Синютка в комментарии ZIK подтвердил, что на Львовском бронетанковом заводе работники НАБУ "проводят свои действия".





В то же время председатель ЛОГА не уточнил, идет ли речь о подозрениях в отношении руководства завода.



