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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1835) завод (318) задержание (5970) Львов (3590)

 НАБУ проводит задержания на Львовском бронетанковом заводе, где ожидается визит Порошенко, - ZIK

набу

На Львовском бронетанковыми заводе проводят оперативные мероприятия работники НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 14 июля ZIK стало известно из собственных источников.

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По информации источника, речь идет о задержании представителя руководства завода по подозрению в коррупции.

Директор Львовского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Тарас Лопушанский в комментарии ZIK сообщил: "Не могу пока ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Детали сообщу чуть позже".

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка в комментарии ZIK подтвердил, что на Львовском бронетанковом заводе работники НАБУ "проводят свои действия".

В то же время председатель ЛОГА не уточнил, идет ли речь о подозрениях в отношении руководства завода.

Напомним, сегодня с рабочим визитом во Львовскую область прибудет Президент Украины Петр Порошенко. Согласно официальной программы, запланирована его поездка на Львовский бронетанковый завод.

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вообщем стращают заводчан, что бы во время визита главбарыги свои рты с неудобными вопросами не открывали...
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ніфіга, просто спотворили красиву картинку-показуху що планувалась для телебачення. набу їм всім як кістка в одному місці.
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Не вдалося за два дні взяти Київ, то почали дестабілізацію зсередини.
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нехай порошенко до Франіка приїде. тут є цікава традиція як зустрічати корумповане гівно
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Може ПАП варто відкласти візит? - Ще попаде під гарячу руку... )))
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Думаєте йому довічне? З конфіскацією? Ну треба, так треба...
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У Перу заарештували екс-президента країни та його дружинуу справі про корупцію та відмивання фінансів. Про це повідомляє El Comercio. В Бразилии на десять лет за те же грешки посадили экс - президента. В Южной Корее регулярно отправляют и президентов и премьеров в казенные дома. Но больше всего мне нравятся китайцы и особенно румыны ,с начала Чаушеску , а потом и его челядь…… Когда же в Украине , народ выберет свою прокуроршу для барыг, гопников, наПРсточников и воров-мародеров ?
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Після дострокових президентських цієї осені.
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зима,весна,лето,теперь осень...потом опять зима и т д -вы прям как даже не ждун ,а ждунище
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"...Директор Львовского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Тарас Лопушанский в комментарии ZIK сообщил: "Не могу пока ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Детали сообщу чуть позже"......
Председатель Львовской ОГА Олег Синютка в комментарии ZIK подтвердил, что на Львовском бронетанковом заводе работники НАБУ "проводят свои действия".
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Надо задерживать пока Порошенко очередную звезду Героя не вручил.
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это твой кацапский - воры и алкаши...
кацапы - одним словом.
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подшипники небось опять тырили... это у заводских просто страсть - что-нибудь, да стырить...когда же совок в головах пройдет...
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Перед Банковою на задніх лапках треба потанцювати, а раптом кісткочка перепаде
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Ну или по шапке прилетит, если они не будут на задних лапках танцевать))) Не зря же Сытник и Углава регулярно на Банковую ходят, наверное новые танцы учат)))
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За такі шкарпетки, премії і відпочинки вони не тільки затримання будуть проводити, а й зірку неба дістануть
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А ты перед Кремле и Х@@лом каждый день пляшешь?
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Ольга Окоянная, о ты ужо помолилася своему Охульнику?
НАБУ проводит задержания на Львовском бронетанковом заводе, где ожидается визит Порошенко, - ZIK - Цензор.НЕТ 7936
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Усі кацапи вигадують собі такі чудирнацькі ніки - "Том Джонс". Ні, щоб правду написати - Стьопка Козлов
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танкистов заперли-соляру слили-снаряды попрятали
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Совпадение? Не думаю))) Это только мне показалось или НАБУ таким способом выслуживается перед Гарантом?
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Та вони без дзвінків "згори" і дихнути бояться, незалежні наші...
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Хахаха очередная показуха от НАБУ)) Но руководству бронетанкового завода можно не переживать, ведь всего за 500 тыс. долларов, Сытник и Углава могут спокойно закрыть дело, как это было с Артемсоль)))
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А народ потом удивляется, почему сотрудники НАБУ берут взятки или пьяные попадают в ДТП, так ведь их руководство подает им плохой пример))
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Погана прикмета для Бариги. Впала йому карта на "далеку дорогу у казенний дім". Довічне з конфіскацією? Після дострокових президентських цієї осені?
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Як кажуть: на Бога сподівайся, а сам не колупайся у носі. Вже давно агітую у себе в Дніпрі за дострокові президентські. Ношу на сумці емблему Імпічменту(чорний знак оклику у червоному кругу ), пояснюю людям, дарую стікери власного виробництва. Людям подобається. Приєднуйтесь і ви
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Пусть заодно и будочника задержат. Он в доле.
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Рано ще. Не вся гидота з країни біля нього скупчилась. Після дострокових він і вся його шобла піде сортувати побутові полігони. Корисна справа. Можна навіть з Грибовичів починати
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Що тут скажеш... НАБУвці заручники ситуації Партия сказала: "надо!", комсомол ответил: "есть!"
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Ребята, мозги включайте!!! Это почти (не могут в отрытую) открытая война с властью.
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У нас все органы тчатльно выслуживаются перед президентом. НАБУ вот тоже не отстаёт от остальных органов)
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Прям молодцы, вчера ещё на неприкосновенности пиарились, а сегодня уже во Львове задержания проводят))) Но толку от их работы никакой, вон с Онищенко сняли неприкосновенность и на этом дело заглохло, даже до суда не дошло))
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суды пол Хетьманом, пока его не уберут, толку не будет....
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это они так шоколадному Хетьману толсто намекают, что вместе с ФБР рано или поздно придут и за ним....
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кстати, шоколад четко понимает угрозу от НАБУ - боты хетьмана из штанов выпрыгивают, облаивая НАБУ....
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Так петя главный в Украине коррупционер и задерживать надо именно его ...
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Странно, что директор Львовского территориального управления НАБУ ни опроверг, ни подтвердил данную информацию, потому что Сытник уже бы давно слил в СМИ всю информацию по задержанию и уже бы десяток постов в ФБ сделал))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ проводит задержания на Львовском бронетанковом заводе, где ожидается визит Порошенко, - ZIK
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