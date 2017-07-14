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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14594) терроризм (20403) финансирование (1247) Донбасс (15396)

 СБУ задержала "главбуха" угледобывающего предприятия, которое финансировало террористов

сбу

На Луганщине Служба безопасности Украины задержала "главного бухгалтера" одного из угледобывающих предприятий оккупированных территорий, которая в составе организованной преступной группы участвовала в присвоении средств от продажи угля и финансировании боевиков ОРДЛО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители задержали женщину 9 июля на украинско-российской границе, когда она пыталась попасть на контролируемую территорию.

Задержанной "бухгалтерше" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Судебное разбирательство в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

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нехай ще посадять тих хто зробив псевдо-"роттердам+" .першим- гросю
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вот и хорошо...базы данных миротворца работают
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Антошке респект. По этой базе уже некоторых накрыли, но, что немаловажно, многие, зная, что они в этой базе, боятся рыло свое сунуть в Украину. Лично у меня был знакомый с Крыма, который бздит теперь сюда сунутся со словами "Так я же в "МИротворце".
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как вроде, им тут медом помазано...прутся к фОшиздам
уж отдедлились,так нахурмы шастать?!
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все предприятия в ордло которые еще работают там, финансируют коллаборантов. кроме того в самой Украине есть масса предприятий подконтрольных рыговскому шоблу делают тоже самое. к примеру Одесса где рынок приносит доход бандитам. ВЛАСТЬ ТЫ, ЧТО СЛЕПАЯ? таких людей надо убивать без зазрения совести.
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"таких людей надо убивать без зазрения совести"
хорошо что хоть не в газовые камеры...
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хотя - каким способом - уточнено не было...
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не.. можно сажать или на каторжные работы. главное, что бы их не было во власти. да и среди простых людей им не место.
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нууу я б не тратив би патронів......їх можна використати на розмінування територій, наприклад - і наші сапери живі і міни знайдуть
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Убить легко, а вот использовать на благо... Разминрование мне понравилось.
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СБУ задержала "главбуха" угледобывающего предприятия, которое финансировало террористов.

А как насчет того, чтобы задержать тех, кто за уголек из Лугандона бабло перечислил?
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это те кто и должен судить. сами себя же не накажут...
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Так и нужно поступать с сепарами. Захотели раши, предали Украину, теперь получайте срок за предательство или сидите в даунбассе и не рыпайтесь. Почему я так жестко, да потому, что большинство из них прутся за пенсиями, помощью, а потом еще и обгаживают Украину.
Надо СБУ составить список и отлавливать таких на блокпостах.
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Уже можно было бы и без войны развалить лугандонию за 3 года, если б Украина там ничего не покупала и прекратила пенсионный туризм лугандонцев в Украину.
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Главбуха? как раз праздник , кажется в понедельник , профессиональный главбухов.
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Встала с колен и первым делом поперлась в Украину!
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ДТЭК? Других там нет. Начинали бы с ахметки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ задержала "главбуха" угледобывающего предприятия, которое финансировало террористов
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