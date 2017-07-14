СБУ задержала "главбуха" угледобывающего предприятия, которое финансировало террористов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители задержали женщину 9 июля на украинско-российской границе, когда она пыталась попасть на контролируемую территорию.
Задержанной "бухгалтерше" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Судебное разбирательство в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжается.
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уж отдедлились,так нахурмы шастать?!
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хорошо что хоть не в газовые камеры...
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А как насчет того, чтобы задержать тех, кто за уголек из Лугандона бабло перечислил?
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Надо СБУ составить список и отлавливать таких на блокпостах.
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