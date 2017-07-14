 Боевики "ДНР" планируют переоборудовать жилые здания под казармы и админпомещения, ждут подрядчиков из РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Командование "1-го АК ДНР" поставило задачу составить в двух бригадах план-смету по строительству и переоборудованию жилых зданий под казарменные и административные помещения. Ожидается прибытие из РФ подрядчиков, которые будут привлечены к решению вопросов расквартирования и дислокации формирований "1-го АК ДНР" в ППД. Российское командование пообещало выделение для данных целей "целевого транша"", - написал он.
Вместе с тем, Тымчук отметил, что представители командования "армейского корпуса" из местных боевиков пытаются пролоббировать привлечение к данным работам местных коммерческих структур, однако российское командование жестко указало, что участие в строительных работах будут принимать только подрядчики из России.
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Я тоже думал над вопросом - как мог гениальный Калашников за всю жизнь разработать только одно гениальное оружие, причем за большую часть жизни не сделать больше ничего. Эта статья все ясно разьясняет . Коровопас комунист с Алтая
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Разбегутся, как тараканы!
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Наверное эти ,, жилые помещения,, будут казармами.
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