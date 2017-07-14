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 Боевики "ДНР" планируют переоборудовать жилые здания под казармы и админпомещения, ждут подрядчиков из РФ, - ИС

армия тымчук

Боевики "ДНР" планируют переоборудовать жилые здания под казармы и административные помещения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Командование "1-го АК ДНР" поставило задачу составить в двух бригадах план-смету по строительству и переоборудованию жилых зданий под казарменные и административные помещения. Ожидается прибытие из РФ подрядчиков, которые будут привлечены к решению вопросов расквартирования и дислокации формирований "1-го АК ДНР" в ППД. Российское командование пообещало выделение для данных целей "целевого транша"", - написал он.

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Вместе с тем, Тымчук отметил, что представители командования "армейского корпуса" из местных боевиков пытаются пролоббировать привлечение к данным работам местных коммерческих структур, однако российское командование жестко указало, что участие в строительных работах будут принимать только подрядчики из России.
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Я тоже думал над вопросом - как мог гениальный Калашников за всю жизнь разработать только одно гениальное оружие, причем за большую часть жизни не сделать больше ничего. Эта статья все ясно разьясняет . Коровопас комунист с Алтая
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Давно уже известно что ссср все технологии пистил с Запада. От оружия и автомобилей до ядерной бомбы. В ссср только бабы рожали побольше мяса чтобы у врага не хватало боеприпасов всех уничтожить.
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Так у них в концлагерях 10 000 человек , зачем им подрядчик ?
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Значит там нет даже тех кто что то мало-мальски умеет строить
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мда, здесь американские казармы переоборудовали под жилье, у орков же жизнь течет наоборот
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А в рашке казармы под жилье и переоборудовать не надо , у них что жилье ,что казармы ,что бараки - все жилье
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Логика строительства в чёрной дыре только одна-намыв бабла. Неудивительно,что привлекаются только кацапские конторы. Дела обтяпают и ходу. А там-трава не расти.
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С атомным ледоколом прокол. Хоть казармы в дынре.
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я знову ж, в 1539-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Хорошо обосновались и укрепились благодаря минским договорняками . А где та продажная вата будет жить если заберут жильё? За народный бюджет будут бесплатно строить врагам жильё на подконтрольной территории Украины ? ОБ уже четырьмя ногами за это голосуют.
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У данбасских урок руки из жопы выросли. Вон, даже ждут криворуких кацапов, т.к. сами ни хрена, кроме гоп-стопа, не могут сделать.
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Что поток переселенцев из параши уже иссяк. Даже жилье на шару в "братских" недореспубликах не привлекает. ? Не расстраивайтесь скоро вся эта банда в Ростове и Воронеже окажется. Вот тогда у вас веселуха и начнется.
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кого то еще интересует шо там в Луганде происходит ?
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Кто служил в ГСВГ рассказывали о переделанных конюшен в казармы и казарм и жилые дома (ДОС). Это были постройки, оставшиеся ещё от Империи.
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Интересно, а из каких жилых домов эти придурки будут делать казармы. Ну разве что с бараков в которых жили семьи шахтеров после войны.
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РЕНОВАЦИИ ДОНБАССА: НАСЕЛЕНИЕ ЗА УРАЛ, А МНОГОЭТАЖКИ ЗАСЕЛЯТ ИХТАМНЕТАМИ
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у нас с царских времен остались их казармы. строили бельгийцы и итальянцы. так там все было сделано так, как делать начали при совке только в 50 - 60 годы. подвалы были в два этажа где находились все подсобные помещения и котельная на весь дом. они прослужили людям более ста лет и еще бы служили, если бы не миграция населения.
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это означает одно - не скоро вернется Донбасс в Украину.
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Ну не Донбасс а оккупированный кусочек , да и все их понты ради понтов то такое , важнее другое , чтобы мысль о ненужности того куска Донбасса не победила в Украине .
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эта мысль пагубна. и ты прав - МЫ НИ МЕТРА НИ КОМУ НЕ ОТДАДИМ Украинской земли. а население уже начало прозревать. и если бы изначально вели правильную политику по примеру блокады и блокады полной на некоторое время, после чего дали бы им небольшой карт бланш, они бы быстрее начали прозревать. а, если в Украине безвиз, права человека, права собственности будут защищены и это будет очевидно, они будут сами проситься назад. уже сейчас видно как здесь изменились настроения. но россия всеми силами уцепилась за этот плацдарм. меня удивляет, - ей что суке плешивой плацдармов мля не хватает? вокруг Украины дуга в несколько тысяч км, где одни их плацдармы. надо повышать стандарты жизни в Украине и чем быстрее это произойдет тем быстрее и легче его будет вернуть.
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Есть вероятность, что будет с точностью на оборот!
Разбегутся, как тараканы!
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Славянск, Краматорск, Мариуполь и тд - это разве не Донбасс?
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Славянск и Краматорск да , Марик нет , это приазовье .
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Слав курорт это не совсем Донбасс. центральный Донбасс с крутопадающими пластами и стал осередком террористов. они самое больше пострадали от бездумного отношения властей к нуждам населения. и государство в лице элит не создало условий для выхода из кризиса созданного тем, что уголь перестал быть интересен основной промышленности. но надо понимать всем, что в годы индустриализации и ранее Донбасс снабжал не только россию, но и Украину, то есть не должно быть больше такого отношения к своей земле - качнул, а потом хоть трава не расти. сейчас, что плюнем на Донбасс потом на бурштыновый анклав, потом еще на прикарпатье, лес вырубим и бросим. так нельзя. надо быть настоящим хозяином государственником где думают не только за сегодняшний день, но и завтрашний.
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Таганрог и Мариуполь это Приазовье. ты видел устье реки Дон? вот там еще Украина. там казачьи поселения и казачье не считает себя русскими и не считает себя украинцами. они говорят - казак это нация.
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Типичный шахтопоселок на Донбассе 40-50-ых годов. Таких бараков ещё много осталось.
Наверное эти ,, жилые помещения,, будут казармами.
Боевики "ДНР" планируют переоборудовать жилые здания под казармы и админпомещения, ждут подрядчиков из РФ, - ИС - Цензор.НЕТ 5161
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Ну уж прямо казармы, говорите проще - будут строить коммуны, в которые они так стремились! Братские бараки для продолжения курса партии строительства коммунизма! Ура товарищи!
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А здесь разместится Штаб командования Корпуса задрочЕнцев:

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А детские площадки - в площадки для запуска ракет....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики "ДНР" планируют переоборудовать жилые здания под казармы и админпомещения, ждут подрядчиков из РФ, - ИС
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