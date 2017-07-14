EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 За рубежом
  1948  62
Все про:Европа (1078) переворот (244) Россия (71394) США (12960) Черногория (103)

 В США уверены в причастности России к попытке госпереворота в Черногории, - Foreign Policy

черногория

Комитет Сената США по вооруженным силам обвинил Кремль в попытке организации антиправительственного путча в Черногории в 2016 году.

Об этом сообщает Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Парубий: Украина должна стать следующим членом НАТО после Черногории. ВИДЕО

На специальном заседании, посвященном этим событиям, вице-президент Атлантического совета США Дэймон Уилсон заявил, что переворот в Черногории был российским планом "Б" после того, как другие меры, такие как агитация против вступления в НАТО, влияние сербской православной церкви, кампания в СМИ и социальных сетях не помогли Кремлю добиться нужного ему итога выборов в этой балканской стране.

В связи с этим Уилсон предложил усовершенствовать стратегию США в отношении РФ и сделать ставку на экономические санкции лишь как на один из ее инструментов.

По словам эксперта Центра анализа европейской политики Януша Бугайского, Москва ведет "теневую войну", главная цель которой - дестабилизировать западный мир и создать образ России как второго полюса мировой власти в противовес США.

"Европа является основным полем битвы в этой борьбе за влияние, и Москва не признает независимость или целостность какого-либо из ее государств, попавших в поле зрения Кремля", - заявил он, подчеркнув, что Балканы видятся Москве "мягким подбрюшьем Европы".

Читайте также: "Российские агенты занимались вербовкой людей и использовали различные механизмы, чтобы сорвать выборы в Черногории", - помощник Тиллерсона Хефферн

Напомним, 5 июня Черногория официально стала членом НАТО. Министерство иностранных дел РФ назвало присоединение страны к Альянсу "враждебными действиями".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і шо, свіфт відключать та нафту-газ заборонять купувати у мокшанської заправки?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оціни тоді і сам текст, а не тільки перший комент по заголовку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якось спробуй з гопотою біля під"їзду - розкажеш про результати )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спробуй, звичайно! Потім обов"язково розкажи - цікаво як вплинуть твої слова на граблі )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти сам запропонував, я лише підтримав. Так що в собі розберись )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не зовсім-"В связи с этим Уилсон предложил усовершенствовать стратегию США в отношении РФ и сделать ставку на экономические санкции лишь как на один из ее инструментов." Источник: https://censor.net.ua/n447770
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кількість має властивість переростати в якість.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скільки не кажи "бензин", поки не залиєш - машина не поїде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ще на більш спрощений рівень порівняння можеш перейти? Ну там про халву чи ще щось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну куди вже простіше "крапель" і "річки"? Твоїх глибин мені не досягнути )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну если московитам и вмешательство в выборы в США с рук сошло то Черногория это пыль на сапогах. вот Сименс если выгребет от США за турбины в Крым тогда это и будет нормальной реакцией
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рукожопая русня даже переворот нормально сделать не может))))
агентов выдал стойкий запах перегара Боярки))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геракл Платонович - перевороты не простое дело...в Ираке, Афганистане тоже не получилось... - иногда что-то идет не так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Афганистане у них получилось идеально , СССР сдох , а рашка это тень от пыли на сапогах у совка .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
буков - то была давняя история....А сейчас США и в Афгане и в Ираке не знаю что делать... - стреляют с вертолетов бедных муджахедов день и ночь.. и конца не видно... Можно еще конечно Ливию, Египт и многое еще вспомнить.... Такой вот "добрый" полицейский .... Рашка и путька говно - это я так...,на всякий случай...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давайте разберем , что Ирак что Афган это были советские вассалы , дело США было их втянуть в войну и нагадить СССР , все остальное это производная от этих действий , американцам на самом деле до одного места демократия там или клептократия , их дело было устранить угрозу для себя , они этого добились . Все попытки США с бывших просоветских стран что то смастерить нормальное пока не опрадались , совок головного мозга быстро не проходит .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть такой писатель , Афанасьев - Маркьянов , сейчас наверное тоже перекрасился , но ранние вещи несмотря что они с уклоном в альтернативку давали неплохой расклад по БВ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в Госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.




. Черногория официально стала членом НАТО
"Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І що? НАТО прикриє Чорногорію від військової інтервенції, але за втручання у внутрішню політику рашка жодного покарання не понесе. "Запам"ятайте цей пост".
 показать весь комментарий
Ответить
 
что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Реформ мало, треба не мати окупованих територій - бо інакше така країна одразу підпадає під 5-параграф, і країнам НАТО треба за неї починати війну. Такого нікому нафіг не треба.
Так що викинути кацапів можемо тільки ми. Все інше - після цього.
 показать весь комментарий
Ответить
 
підпадає під 5-параграф ? стаття 5 Договору,

Основоположною для системи колективної безпеки є стаття 5 Договору, що отримала особливу актуальність у сучасних умовах, і яка встановлює що збройний напад на одну або кількох з них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх і кожна з країн-членів зобов'язана надати допомогу стороні або сторонам, які зазнали нападу, включаючи застосування збройної сили

Договором є домовленість двох або більше сторін

Пара́граф (от греческого παράγραφος - написанное рядом) - мелкое подразделение текста внутри главы, раздела, обозначаемое обычно специальным знаком - § или пп. Параграфы используются например в правилах, наставлениях, уставах, программах и т. п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не чіпляйся до слів, ти розумієш про що я. Стаття чи параграф, яка різниця? Суть в тому що поки на нашій території є ворожі війська - ніяке НАТО нам не світить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
россия будет яростно сопротивляться намерению Украины войти в состав НАТО. Попытка устроить госпереворот в Черногории, которая все равно вошла в Североатлантический альянс, является тому подтверждением. как кремль противился присоединению Черногории в НАТО и при помощи пророссийских организаций готовил убийствопремьер-министра этой страны Мило Джукановича
Украина должна начать диалог, каким образом Киев "спокойно и дипломатично" получит приглашение к плану действий по членству в Альнсе в вопросах интеграции в НАТО ведет речь о партнерстве и не просит о защите
 показать весь комментарий
Ответить
 
CTRL-C, CTRL-V. Власних думок ти згенерувати не можеш, я правильно зрозумів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
підпадає під 5-параграф ? стаття 5 Договору,

Основоположною для системи колективної безпеки є стаття 5 Договору, що отримала особливу актуальність у сучасних умовах, і яка встановлює що збройний напад на одну або кількох з них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх і кожна з країн-членів зобов'язана надати допомогу стороні або сторонам, які зазнали нападу, включаючи застосування збройної сили

Договором є домовленість двох або більше сторін

Пара́граф (от греческого παράγραφος - написанное рядом) - мелкое подразделение текста внутри главы, раздела, обозначаемое обычно специальным знаком - § или пп. Параграфы используются например в правилах, наставлениях, уставах, программах и т. п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
CTRL-C, CTRL-V. Власних думок ти згенерувати не можеш - я правильно зрозумів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сегодня у вас особенный повод, или вы постоянно так бредите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда аист принес тебя твоим родителям, они долго смеялись и сначала хотели взять аиста
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бачу твій тато таки взяв якусь курку ))) Мабуть силою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Куда не вступит рашка -всюду пахнет говном .Шо за падлюки....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли ж все ці США розкачаються... Що ж воно все так довго тягнеться!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Десь так, та спочатку тушку трохи більшими шматками поріжуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Природній кордон України на сході - чорноземна межа.
Я так вважаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правительство энергетической супердержавы распорядилось отапливать дома уральцев щепками и мусором

Задуматься о замещении газа, угля и нефтепродуктов для отопления домов чиновникам пришлось из-за роста цен на топливо и нехватки денег в бюджете. Теперь вместо газа и угля жилье уральцев предлагается отапливать с помощью торфа, древесных отходов и бытового мусора.

Правительство Свердловской области одобрило программу отопления домов торфом, щепками и мусором. Проект оценивается в 2 миллиарда ржублей.

Проект постановления «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года» был принят накануне на заседании регионального кабинета министров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ШО, ОПЯТЬ?!!! Благодаря подобной, с позволения сказать информации - у меня уже создается устойчивое впечатление, что у Кремля: хватает сил, энергии, опыта и средств - влиять абсолютно на все, что происходит в мире, а все остальные импотенты, только беспомощно фиксируют очередной факт такого вмешательства!!! Так если они настолько всесильны - может мы не тех партнеров себе выбрали и идем не в том направлении?!!!Может хватит демонизировать Мордер?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В США уверены в причастности России к попытке госпереворота в Черногории, - Foreign Policy.

К гадалке не ходи. Кацапское бздо уже давно ощущается в Европе, даже до Штатов добралось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бойкот ЧМ по футболу был бы неплохой мерой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Москва ведет "теневую войну", главная цель которой - дестабилизировать западный мир и создать образ России как второго полюса мировой власти в противовес США." - да, да никто ничего с Северной Кореей не может сделать, а вы о Москве говорите. Если Москва ставит на терроризирование всего мира с целью решения своих задач, то это очень и очень серьезно. И этому очень непросто что-то противопоставить действительно сильное. Изоляция Россию не пугает и она малоэффективна, слишком велика Россия и долго может быть самодостаточной. На самом деле никто не хочет связываться с Москвой всерьез, с одной стороны, но многие хотят с ней торговать - с другой стороны, так как Россия имеет много ресурсов и представляет собой емкий рынок. Поэтому Украине так трудно. Нам конечно помогают, но никто за нас не хочет подставлять свою голову и нужно исходить из этого. Укреплять армию, приобретать/создавать эффективное оружие. Пока мы не слишком в этом преуспели. А у россиян солдат много и будут еще, если надо. А еще ядерное оружие. Ситуация очень сложная, но время похоже уже работает на нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О бач! Я такий же розумний як комітет в США.
Бо вони поділяють мою точку зору.
)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти мрази всё-таки выпрашивают у людей ненависть и изоляцию.Недавно увидел на улице авто с кацапскими курицами.Какой-то торговый аташе. на посольской машине.Вроде бы уже не мальчик,но так захотелось протаранить кацапов.Потом думаю:стоп!Чем то мы же должны от этих неандертальцев отличаться.Да и новая полиция думаю прогибалась бы не передо мной в случае ДТП...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что ни делает дурак, всё он делает не так! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
я знову ж, в 1539-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США уверены в причастности России к попытке госпереворота в Черногории, - Foreign Policy
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти