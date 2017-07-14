В США уверены в причастности России к попытке госпереворота в Черногории, - Foreign Policy.

Об этом сообщает Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.
На специальном заседании, посвященном этим событиям, вице-президент Атлантического совета США Дэймон Уилсон заявил, что переворот в Черногории был российским планом "Б" после того, как другие меры, такие как агитация против вступления в НАТО, влияние сербской православной церкви, кампания в СМИ и социальных сетях не помогли Кремлю добиться нужного ему итога выборов в этой балканской стране.
В связи с этим Уилсон предложил усовершенствовать стратегию США в отношении РФ и сделать ставку на экономические санкции лишь как на один из ее инструментов.
По словам эксперта Центра анализа европейской политики Януша Бугайского, Москва ведет "теневую войну", главная цель которой - дестабилизировать западный мир и создать образ России как второго полюса мировой власти в противовес США.
"Европа является основным полем битвы в этой борьбе за влияние, и Москва не признает независимость или целостность какого-либо из ее государств, попавших в поле зрения Кремля", - заявил он, подчеркнув, что Балканы видятся Москве "мягким подбрюшьем Европы".
Напомним, 5 июня Черногория официально стала членом НАТО. Министерство иностранных дел РФ назвало присоединение страны к Альянсу "враждебными действиями".
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І що? )))
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агентов выдал стойкий запах перегара Боярки))))))))))
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. Черногория официально стала членом НАТО
"Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды
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Так що викинути кацапів можемо тільки ми. Все інше - після цього.
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Основоположною для системи колективної безпеки є стаття 5 Договору, що отримала особливу актуальність у сучасних умовах, і яка встановлює що збройний напад на одну або кількох з них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх і кожна з країн-членів зобов'язана надати допомогу стороні або сторонам, які зазнали нападу, включаючи застосування збройної сили
Договором є домовленість двох або більше сторін
Пара́граф (от греческого παράγραφος - написанное рядом) - мелкое подразделение текста внутри главы, раздела, обозначаемое обычно специальным знаком - § или пп. Параграфы используются например в правилах, наставлениях, уставах, программах и т. п.
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Украина должна начать диалог, каким образом Киев "спокойно и дипломатично" получит приглашение к плану действий по членству в Альнсе в вопросах интеграции в НАТО ведет речь о партнерстве и не просит о защите
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Основоположною для системи колективної безпеки є стаття 5 Договору, що отримала особливу актуальність у сучасних умовах, і яка встановлює що збройний напад на одну або кількох з них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх і кожна з країн-членів зобов'язана надати допомогу стороні або сторонам, які зазнали нападу, включаючи застосування збройної сили
Договором є домовленість двох або більше сторін
Пара́граф (от греческого παράγραφος - написанное рядом) - мелкое подразделение текста внутри главы, раздела, обозначаемое обычно специальным знаком - § или пп. Параграфы используются например в правилах, наставлениях, уставах, программах и т. п.
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Я так вважаю.
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Задуматься о замещении газа, угля и нефтепродуктов для отопления домов чиновникам пришлось из-за роста цен на топливо и нехватки денег в бюджете. Теперь вместо газа и угля жилье уральцев предлагается отапливать с помощью торфа, древесных отходов и бытового мусора.
Правительство Свердловской области одобрило программу отопления домов торфом, щепками и мусором. Проект оценивается в 2 миллиарда ржублей.
Проект постановления «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года» был принят накануне на заседании регионального кабинета министров.
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К гадалке не ходи. Кацапское бздо уже давно ощущается в Европе, даже до Штатов добралось.
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Бо вони поділяють мою точку зору.
)))
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