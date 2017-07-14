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 Происшествия
  2011  21
Все про:Россия (71394) снайперы (267) Тымчук (1473)

 В районе оккупированного Донецка зафиксированы 3 группы снайперов. По предварительной идентификации - военные ВС РФ, - ИС

снайпер

В районе Донецка зафиксирована дислокация групп снайперов из числа военнослужащих Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В районе Донецка (район поселков Александровка и Кременец, южнее Петровского р-на Донецка, напротив Марьинки) фиксируется появление 3-х групп снайперов противника, по предварительной идентификации - военнослужащие ВС РФ. Перемещения минимальны, в местах дислокации выставлено боевое охранение, свой транспорт", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая группа офицеров российского ГРУ прибыла на Донбасс из-за провалов разведки "ДНР", - ИС

Кроме того, Тымчук отметил, что вместе с ними прибыла огневая группа - одна ЗУ-23-2 на Урале и пара 82-мм автоматических миномётов типа 2Б9 "Василёк".
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Мама Агеева ничего не хочет им сказать пока они живы ?
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Им нужно кредиты по отдавать в банке,а если что ,то семьи "АГЕЕВЫХ" станут милионерами
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Мама Агеева делает круглые глазки и пускает слезки, будто не знает , как это сынок тут оказался
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отправить им новые документы с печатью ихтамнебыло.
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Если - бы у нас был президент а не завонявшаяся соевая конхфетка то туда бы полетела пара "Точка - У".К сожалению способы и методы ведения войны Израилем эта пархато - воровская банда не принимает принципиально .Не их детки в окопах, не их калечат и убивают оккупанты- торговые партнеры Петьки.
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Чувак, Точка-У не предназначена для уничтожения даже десятка снайперов. Достаточно грамотно накрыть минометом.
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Нужно такие украинские группы организовать в районе Таганрога и Белгорода, а на пляжах острова Крым поставить растяжки в воде
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Хлопці, шукайте для кожного снайпера по дві бірьозки.
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Пока они не в ящике фиксация не засчитывается!
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хотелось бы, чтобы слово зафиксированы изменилось на слово ликвидированы... новость выглядела бы динамичнее...
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По предварительной информации вскоре уезжать на рашку в вертикальном положении будет 1,5 группы. Остальных повезут в горизонтальном вперёд ногами.
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Следующую партию ГЕЕВЫХ или пидоровых привезли, козломордые маманы уже бумагу и ручки приготовили для писем президентам
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взагалі я знову ж, в 1540-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ районе оккупированного Донецка зафиксированы 3 группы снайперов. По предварительной идентификации - военные ВС РФ, - ИС
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