 В районе оккупированного Донецка зафиксированы 3 группы снайперов. По предварительной идентификации - военные ВС РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В районе Донецка (район поселков Александровка и Кременец, южнее Петровского р-на Донецка, напротив Марьинки) фиксируется появление 3-х групп снайперов противника, по предварительной идентификации - военнослужащие ВС РФ. Перемещения минимальны, в местах дислокации выставлено боевое охранение, свой транспорт", - написал он.
Кроме того, Тымчук отметил, что вместе с ними прибыла огневая группа - одна ЗУ-23-2 на Урале и пара 82-мм автоматических миномётов типа 2Б9 "Василёк".
2011 21
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