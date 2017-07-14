 Удивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)

"Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине??? Удивлена прочитать, что президент Еврокомиссии Юнкер согласился на это. Я не знаю хорошей альтернативы / No need for anti corruption court in Ukraine??? Surprised to read that @JunckerEU agreed. I don't know a good alternativ", - заявила Хармс.
"НАБУ лучше знает почему Украина нуждается в Антикоррупционном суде. КАК МОЖНО СКОРЕЕ. История с янтарем хорошее тому доказательство. Мы нуждаемся в сильном и независимом НАБУ. Продолжайте хорошую работу!", - добавила Хармс.
Read & you will see: we need strong and independent @nab_ukr Continue your good work! #Ukraine #Progress #Change https://t.co/vG8wLnl4Nn- Rebecca Harms (@RebHarms) 14 июля 2017 г.
Напомним, вчера в рамках саммита Украина-ЕС Юнкер заявил: "Если Украина создаст антикоррупционную палату судей, то этого будет достаточно. Посмотрим на последствия", отметив при этом, что Киев должен ускорить борьбу с коррупцией. В свою очередь НАБУ заявили: "Создание антикоррупционных палат не решит проблему отсутствия приговоров топ-коррупционерам".
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Их и так в Украине этих судов, як у дурня махорки!!!
Конституційний Суд УкраїниВерховний Суд УкраїниВищий господарський суд України Вищий адміністративний суд УкраїниНу и куда ещё? На их содержание и так уходит прорва налогов граждан Украины.
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