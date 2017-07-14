EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1477  25
Все про:Еврокомиссия (708) коррупция (7349) судебная реформа (574) Евросоюз (12031) Хармс Ребекка (86) Юнкер (119)

 Удивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)

хармс

Депутат Европарламента Ребекка Хармс высказала удивление ​​заявлением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о согласии на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного антикоррупционного суда в Украине.

Об этом Хармс написала в своем аккаунте в Твиттере, комментируя заявление Юнкера, передает Цензор.НЕТ.

"Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине??? Удивлена ​​прочитать, что президент Еврокомиссии Юнкер согласился на это. Я не знаю хорошей альтернативы / No need for anti corruption court in Ukraine??? Surprised to read that @JunckerEU agreed. I don't know a good alternativ", - заявила Хармс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия должна поддержать вступление Украины в ЕС, - евродепутат Хармс

"НАБУ лучше знает почему Украина нуждается в Антикоррупционном суде. КАК МОЖНО СКОРЕЕ. История с янтарем хорошее тому доказательство. Мы нуждаемся в сильном и независимом НАБУ. Продолжайте хорошую работу!", - добавила Хармс.




Напомним, вчера в рамках саммита Украина-ЕС Юнкер заявил: "Если Украина создаст антикоррупционную палату судей, то этого будет достаточно. Посмотрим на последствия", отметив при этом, что Киев должен ускорить борьбу с коррупцией. В свою очередь НАБУ заявили: "Создание антикоррупционных палат не решит проблему отсутствия приговоров топ-коррупционерам".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скільки можна дивуватися з цього Юнкера? "Сказав Юнкер" -це вже звучить як діагноз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на Заході вже розкусили хто таке Пєця - фарбоване лайно! СДПУ(о) медведчуковсько-кучмовське, потім "любий друзь весь в соплях",потім засновник ПР ,потім БПП . як гівно в ополонці
 показать весь комментарий
Ответить
 
о. чоколядні шмари вилупились..щоб ви повиздихали,курви! трясця вашій матері,рак вашим дітям!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якби ти був мольфаром, то не писав би "рак вашим дітям". А з цього можна зробить висновок, що ти ватний дебіл, який прикривається знанням української мови
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Елы палы, да сколько же ещё их надо???
Их и так в Украине этих судов, як у дурня махорки!!!
Конституційний Суд УкраїниВерховний Суд УкраїниВищий господарський суд України Вищий адміністративний суд УкраїниНу и куда ещё? На их содержание и так уходит прорва налогов граждан Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно згоден... Єдинне що треба зробитити для судової реформи - це якусь поправку про покарання-посадовлення суддів. Щоб у них виникали хоч якісь почуття страху. Як у давнину - щоб хоч трохи налякати, з них здирали шкіру, бо просто повісити не втикає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они там в Эвропах сошли с ума - какие могут быть "антикоррупционные" органы в насквозь прогнившей коррупцией Украине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, нехай так все і залишається..Так? . Нах... це за поребрик, ватнодупе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ти хіба не з Европи пишеш? З "Сонячного Магадану"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знаешь, дорогой, я еще помню времена вонючих туалетов, причем не только общественных, но и на всех предприятиях и в организациях. И были тогда такие же умники, как ты, которые говорили, что никогда у нас туалеты не будут чистыми, потому что у нас тут менталитет такой, что всегда будут ссать мимо унитаза. Но как только привели туалеты в нормальный вид, куда-то вдруг исчез и этот непреодолимый менталитет. Так что все это фигня. Нет дефектных народов, и нет элитных народов, все народы одинаковы. Поэтому и коррупция - лишь временная проблема Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зашибись.. - а это вообще разве не вмешательство во внутренние дела Украины? Или мы уже колония? Эй МЗС, Климкин!! - ничего не напрягает?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам хватило вмешательства кацапских нелюдей. А Европа - всегда пожалуйста, там нормальные законы, цивилизация. Так что, дебил ватный, в кацапии будешь свои высеры постить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну дак Юнкер прав. Не нужно никакого показушного "антикорр" суда. Нужно расстрелять нынешних судей и набрать новых. И как только у них появляется порше или дворец - сразу расстреливать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угостили товарища, объяснили что к чему... Он и прозрел...
 показать весь комментарий
Ответить
 
При том, что Демура слишком много говорит и часто попадает пальцем в небо, но, похоже, что его тезис "из хохлов будут делать людей" все же справедлив. Кажется там больше думают о том, как нам вырулить из построссийского и постсовкового тупика, чем тут у нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
палата это хорошо, осталось санитаров избрать типа юнкеров и завотделениями типа поручиков, и главврача штабс-капитана.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУдивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти