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 Политика Украины
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 Рада сегодня проведет час вопросов к правительству, попробует отменить закон о КС и закроет сессию

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В Верховной Раде сегодня состоится час вопросов к правительству.

Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Запланировано также рассмотрение проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 22.06.2017 о принятии в целом законопроекта о коммерческий учет коммунальных услуг и проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 13.07.2017 о принятии в целом как закона законопроекта О Конституционном суде Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Воеватели ху#вы", - после заседания ВР под стенами парламента между рядом нардепов и протестующими возникли конфликты. ВИДЕО

Кроме того, сегодня состоится закрытие шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.
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кожному радісту кожен вечір треба перед сном питань самих до себе ,
з питань чому я такий.
чому краду,
чому я неньку Україне не люблю ???
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И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (с)
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а тЫ откуда нарисовался?
не тЫ ли жулик лижущий карамельки от ПОРОШЕНКО ХОЧЕШЬ ГЕНОЦИДИТЬ НАРОД уКРАИНЫ?
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-Это была стройная система умозаключений, в основу которых был положен случай (с)
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відпочинемо від законів...взаголі відпочинемо...
так?
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а что не понятно?
налоги содрали...нацгвардию построили...
медицину и пенсию ликвидировали...
теперь відпочинимо ...
или есть что-то сказать против?
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ну це в тебе потрібно спитать про відпочинемо...

це ти бородьбу за нормальні закони хочеш на відпочинок відправить...
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вісі далі...
тебе петя отдельно платит?
почему тИ за него тут палишься?
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Тролляка путиноидная, а что это ты свою крысиную рожу на Украинский сайт засунула, что на ОК уже не подают?
Брысь в свою норку!
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а почему путиноиданя?
а почему не порохоноидная?
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а должны были?бомжами подзаборными быть? шоб у зрады подозрений не возникало...
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а зрада должна из под забора их успехи наблюдюдать?
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зрада вместо того,шоб наблюдать работать должна вместе со всеми
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та ні,кацапчику...борються зі злочинной хунтой лише падлюки та смоктуни кремлядськи...
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Майдан- смоктуни кремлядські? ти тупй вишкрябок!
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таких як ти першими вішають. а потім срану владу поруч.
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еще не навешался,комуняка недобитый?и каким боком к тебе мальфары?слово понравилось?так у вас в кацапердии шаманы...
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з прокладками конченої влади не спілкуюсь. від твого рота гівном тхне
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Пєця - фарбоване лайно! СДПУ(о) медведчуковсько-кучмовське, потім "любий друзь весь в соплях",потім засновник ПР ,потім БПП . як гівно в ополонці
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зато ты как был вечно недовольным-таким и помрешь .
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- Не соблаговолит ли многоуважаемый КабМин уступить мне... м... за небольшое вознаграждение... павлина?..- Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь - мы кушаем...- Не будет ли любезен многоуважаемый КабМин....- Будет, будет... Шашлык из тебя будет!!! Вай! Как надоел!
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В сети разгорелся ажиотаж из-за нового законопроекта, который предусматривает чтение молитвы "Отче наш" нардепами сразу после открытия пленарного заседания в Верховной Раде.
Среди инициаторов проекта - Оксана Билозир, Павел Унгурян, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко.
"Ну не д*билы, а? Проблем в стране нет больше, видимо", "Ну наконец-то нужный законопроект, а не эти ваши реформы проклятые", - комментируют в сети.Пару тонн напалма на здание Рады не маловато будет?
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Уроды, вчера пенсионку принимали в последний час работы, практически без ознакомления.
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Не хвилюйся, після того, як виженуть Порошонку цей закон ще кілька разів змінять.
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В поисках истины как марионетка не провозглашай скорую победу!
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В країні війна і купа роботи, а вони у відпустку зібралися...
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...С трибуны Рады выступает бесстрашный оратор, которого не пиздили уже 1016 дней подряд.(С)
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Оооооо, сколько повылазило путиноидных троллей!!!!! Рабочий день начался.
Вы только сильно пуканы свои не напрягайте, а то порвёте их ,, За Путлера, за СРУський мир!,,
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Отозвался? Молодец, в жопе остался. Вот от туда и не вылазь тролль рассейский.
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На любой вопрос у них есть ответ... Ла-ла-ла-... И танцы...
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Рада сегодня проведет час вопросов к правительству, попробует отменить закон о КС и закроет сессию - Цензор.НЕТ 7531 как у них там с рынком земли? и монетизацией льгот?
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Клоунада........порошенко в договорняке рулмт.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня проведет час вопросов к правительству, попробует отменить закон о КС и закроет сессию
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