 Рада сегодня проведет час вопросов к правительству, попробует отменить закон о КС и закроет сессию

Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Запланировано также рассмотрение проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 22.06.2017 о принятии в целом законопроекта о коммерческий учет коммунальных услуг и проекта постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 13.07.2017 о принятии в целом как закона законопроекта О Конституционном суде Украины.
Кроме того, сегодня состоится закрытие шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.
2378 54
"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко(55)
Ивано-Франковск сократил зимние каникулы в школах до 16 января(2)
В 12 школах Ужгорода отменили осенние каникулы(12)
"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов на время осенних школьных каникул(2)
Украинцы устроили обструкцию Гройсману и Реве в эфире "Свободы слова". ВИДЕО(0)
Вопрос о продлении текущей сессии Рады еще раз вынесут на голосование, - Парубий(18)
Тимошенко хочет создать в Раде широкую оппозицию и призывает нардепов отказаться от летних каникул(480)
з питань чому я такий.
чому краду,
чому я неньку Україне не люблю ???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не тЫ ли жулик лижущий карамельки от ПОРОШЕНКО ХОЧЕШЬ ГЕНОЦИДИТЬ НАРОД уКРАИНЫ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так?
Ответить
Ответить
налоги содрали...нацгвардию построили...
медицину и пенсию ликвидировали...
теперь відпочинимо ...
или есть что-то сказать против?
Ответить
Ответить
це ти бородьбу за нормальні закони хочеш на відпочинок відправить...
Ответить
Ответить
тебе петя отдельно платит?
почему тИ за него тут палишься?
Ответить
Брысь в свою норку!
Ответить
а почему не порохоноидная?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Среди инициаторов проекта - Оксана Билозир, Павел Унгурян, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко.
"Ну не д*билы, а? Проблем в стране нет больше, видимо", "Ну наконец-то нужный законопроект, а не эти ваши реформы проклятые", - комментируют в сети.Пару тонн напалма на здание Рады не маловато будет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы только сильно пуканы свои не напрягайте, а то порвёте их ,, За Путлера, за СРУський мир!,,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить