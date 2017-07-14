 Пока в РФ не появится "менее воинственный президент", Украина вряд ли вступит в НАТО, - экс-посол США Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA.
Украинский Президент объявил, что прежде чем подавать заявку, Украине нужно провести ряд экономических и антикоррупционных реформ. При этом, он добавил, что Украина должна достичь критериев НАТО до 2020 года.
Однако, бывший посол США в Украине и эксперт Atlantic Council Джон Хербст прокомментировал Business Insider, что срок, названный Порошенко, очень оптимистичный. По его мнению, Киев сможет претендовать на присоединение к НАТО не ранее чем за 10, но может и больше лет, поскольку европейские союзники "боятся спровоцировать Москву".
Также у Украины не должно быть территориальных споров для вступления в НАТО. А значит помехой может стать оккупированный Россией Крым, а также Донбасс, где до сих пор продолжается война с российскими силами.
"И если Украина станет членом НАТО, нельзя исключать дополнительную агрессию со стороны Москвы. В то же время, Москва будет ограничена в своем ответе, потому что агрессия уже приносит ей проблемы в виде санкций и международной изоляции", - сказал Хербст, вспомнив, что Россию исключили из G8.
США и НАТО уже помогают Украине защититься от российской агрессии. Столтенберг в понедельник объявил, что альянс даст Киеву больше средств для защиты от кибератак. Члены Оклахомской национальной гвардии помогают тренировать украинских солдат. А США недавно объявили о передаче Украине нового оборонительного оборудования.
Хербст считает, что если война закончится и Украина присоединится к НАТО, она получит еще больше помощи в виде оборудования, военных тренировок и разведывательных данных.
"Но поведение России в Украине указывает на ее желание делать крайние вещи для достижения конечной цели", - сказал Хербст, добавив, что пока в Москве не появится "менее воинственный президент", Украина вряд ли вступит в НАТО.
Напомним, что Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления ПДЧ.
Позже в НАТО указали, что приняли во внимание заявление президента Петра Порошенко о стремлении Украины получить план действий по членству, но пока что не давали согласия на начало диалога по ПДЧ.
3883 127
Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года(133)
С Путиным необходимо поддерживать связь несмотря на разногласия, - Макрон(82)
Ценности "путинской России" делают ее враждебной для США, - The Washington Post(37)
Трамп о Путине: "Ему бы больше подошла Хиллари"(94)
Трамп не забыл. Путин напомнил(0)
Путин должен искупить вину перед погибшими на малайзийском самолете, - адвокат жертв рейса MH17(117)
При нынешнем положении дел ничто не побуждает Путина выполнять Минские соглашения, - Расмуссен(11)
Ответить
Ответить
Коба,день победы отмечать будем?
какая нахер победа,капитализм то остался Стас
Ответить
Если бы еще руководство с мозгами!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Есть вполне себе успешная и сытая Европа, которая предпочитает торговать, а не воевать. Есть раися, которая имеет что продать и купить. И есть Украина, которая ни продать, ни купить, та и не особенно воевать. То, что Европа до сих пор не умыла руки и придерживается санкций уже великое одолжение для самой коррумпированой страны этой части мира.
Что нам должны европейцы? Пора понять, что в первую очередь мы не их защищаем, это красивый трёп. Они сами могут за себя постоять, а вот судя по потугам главнокомандующего мы так не очень.
Ответить
Единственная причина, по которой Запад пока нас хотя бы на словах поддерживает в том, что они сами слегка испугались того монстра, которого вскормили - путинскую Россию. И то только потому, что сами к возможной войне абсолютно не готовы - доразоружались до ручки.
Ответить
А рашке они продавали потому, что она деньги платила или енергоресурсами расчитывалася. В конце-концов, афганским духам и того меньше хватило, чтобы СССР изгнать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ведь виноват хуйло а мы все были в сторонке.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А що будуть робити сикливі підераси коли Хуйлостан вторгнеться на територію одного із них?????
Ответить
Ответить
Ответить