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 Политика Украины
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 Пока в РФ не появится "менее воинственный президент", Украина вряд ли вступит в НАТО, - экс-посол США Хербст

нато

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник побывал в Киеве, где он с президентом Петром Порошенко обсудил перспективы вступления Украины в альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA.

Украинский Президент объявил, что прежде чем подавать заявку, Украине нужно провести ряд экономических и антикоррупционных реформ. При этом, он добавил, что Украина должна достичь критериев НАТО до 2020 года.

Однако, бывший посол США в Украине и эксперт Atlantic Council Джон Хербст прокомментировал Business Insider, что срок, названный Порошенко, очень оптимистичный. По его мнению, Киев сможет претендовать на присоединение к НАТО не ранее чем за 10, но может и больше лет, поскольку европейские союзники "боятся спровоцировать Москву".

Также у Украины не должно быть территориальных споров для вступления в НАТО. А значит помехой может стать оккупированный Россией Крым, а также Донбасс, где до сих пор продолжается война с российскими силами.

"И если Украина станет членом НАТО, нельзя исключать дополнительную агрессию со стороны Москвы. В то же время, Москва будет ограничена в своем ответе, потому что агрессия уже приносит ей проблемы в виде санкций и международной изоляции", - сказал Хербст, вспомнив, что Россию исключили из G8.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна идти в НАТО с помощью "субстантивного партнерства", - Столтенберг

США и НАТО уже помогают Украине защититься от российской агрессии. Столтенберг в понедельник объявил, что альянс даст Киеву больше средств для защиты от кибератак. Члены Оклахомской национальной гвардии помогают тренировать украинских солдат. А США недавно объявили о передаче Украине нового оборонительного оборудования.

Хербст считает, что если война закончится и Украина присоединится к НАТО, она получит еще больше помощи в виде оборудования, военных тренировок и разведывательных данных.

"Но поведение России в Украине указывает на ее желание делать крайние вещи для достижения конечной цели", - сказал Хербст, добавив, что пока в Москве не появится "менее воинственный президент", Украина вряд ли вступит в НАТО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко: Мы не будем немедленно подавать заявку о членстве в НАТО. Нам нужно выстроить реальную программу реформ. ВИДЕО

Напомним, что Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления ПДЧ.

Позже в НАТО указали, что приняли во внимание заявление президента Петра Порошенко о стремлении Украины получить план действий по членству, но пока что не давали согласия на начало диалога по ПДЧ.
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Германия Гитлера навсегда похоронила кремлёвские надежды на Мировую революцию именно 22 июня 1941 года.
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Анастас Микоян 8 мая 1946 года.
Коба,день победы отмечать будем?
какая нахер победа,капитализм то остался Стас
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Самое главное, что надо для защиты от внешнего врага, у Украины имеется - наш народ.
Если бы еще руководство с мозгами!
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Порошенко поставил раком КГБиста.Тебе мало?
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Пока не появится?! От куда ему появиться когда там все отмороженные. Но Украина даже если не вступит в нато , может свободно предоставить базировку воиск нато.
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Адекватного в Кремле никогда не будет.Это Нонсенс
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Вчера смотрел выступление Жириновского . Говорит - народ хочет царя, все уже было коммунизм социализм а вот царя еще небыло, хотят царя. Короче в батраки и рабство.
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Это их нормальное состояние,Бурлаки на Волге,картина Ильи Репина.
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Ой, не будем зря в трубы дуть. Естественно, что ради такой коррумпированой и нищей страны, никто не собирается разворачивать военные действия на раисе.
Есть вполне себе успешная и сытая Европа, которая предпочитает торговать, а не воевать. Есть раися, которая имеет что продать и купить. И есть Украина, которая ни продать, ни купить, та и не особенно воевать. То, что Европа до сих пор не умыла руки и придерживается санкций уже великое одолжение для самой коррумпированой страны этой части мира.

Что нам должны европейцы? Пора понять, что в первую очередь мы не их защищаем, это красивый трёп. Они сами могут за себя постоять, а вот судя по потугам главнокомандующего мы так не очень.
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прекращайте эти тупые мантры про коррупцию и хороших европейцев. Никакая коррупция не преграда для Европы или США даже при продаже оружия, не то что промышленной продукции. Мало того, оружие поставлялось и самым диким и диктаторским режимам, и это мало кого волновало. Все в мире и всегда крутилось вокруг экономической выгоды. Я выше напомнил некоторые исторические факты - для излишне наивных и забывчивых.

Единственная причина, по которой Запад пока нас хотя бы на словах поддерживает в том, что они сами слегка испугались того монстра, которого вскормили - путинскую Россию. И то только потому, что сами к возможной войне абсолютно не готовы - доразоружались до ручки.
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и кто не даёт Украине покупать оружие? Да, есть виды и модели, которые не продают кому попало. Да и теже диктаторы не могут купить всё, что захотят.
А рашке они продавали потому, что она деньги платила или енергоресурсами расчитывалася. В конце-концов, афганским духам и того меньше хватило, чтобы СССР изгнать.
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против нас введено необъявленное, но фактическое эмбарго от всех европейских производителей? Вы что, этого не знали? С нами, несмотря на серьезное давление из евроструктур, сотрудничают только Литва и Польша, и то по поставкам нелетального оружия. Мы бы купили, но где? Нам не продадут ни Европа, ни Китай. Надежда только на США, но там все перекручено с внутренней межпартийной борьбой, а не с четко выраженным желанием помочь, поэтому тоже вилами по воде писано.
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Украинский Президент объявил, что прежде чем подавать заявку, Украине нужно провести ряд экономических и антикоррупционных реформ. При этом, он добавил, что Украина должна достичь критериев НАТО до 2020 года. Однако, бывший посол США в Украине и эксперт Atlantic Council Джон Хербст прокомментировал Business Insider, что срок, названный Порошенко, очень оптимистичный. По его мнению, Киев сможет претендовать на присоединение к НАТО не ранее чем за 10, но может и больше лет, поскольку европейские союзники "боятся спровоцировать Москву". Уважаемый пан Хербст! ДЛЯ УКРАИНЫ ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД НА СТАНДАРТЫ и оружие НАТО ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, чем сам факт вступления в НАТО!!! То же самое касается и Евросоюза. Слава Руси-Украине!
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Браво! Накінець-то люди починають прозрівати....і включати логічне мислення....а взагалі я знову ж, в 1541-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Что все валят на хуйла,ведь он один бы не сделал ничего.Здесь задействовано все правительство хуйляндии включая и всех жителей кацапии.Или нас подводят к тому что сдохнет хуйло и кацапия нам снова станет родным старшим братом?
Ведь виноват хуйло а мы все были в сторонке.
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Смена преза на расейке ничего не даст в плане отношения козлолишнехромосомных тварей к Украине.Только полное уничтожение с последующим международным трибуналом и выплатой репараций.
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Зае......бали этим НАТО, Евросоюзом, бараны, если рашка пройдет Украину вам европейцы пиздец.
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и в чём этот зверёк проявится? Все украинцы сбегут в Европу или пойдут дальше в Европу вместе с кацапами?
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если хуйлостан нас захватит, три четверти европолитиков вздохнут с облегчением, а четверть начнет с вожделение поглаживать карман в ожидании новых поступлений от Хуйла. Ну пара процентов выразят глубокое сожаление.
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A vy ne pomnite,kak muryzili Estonia pered vstuplenijem v Nato....?.............u vas ne podpisan dogovor o granice....!!!.........nene,ne primut........!!!!................Litvu ranshe prinjali,potomushta Mordor ocen voinstvenno sebja vjol po otnosheniju,i Bulgar i Rumenia toze iz za etava prinjali,hotja nikto iz nih nebyl gotov k etomu-za ushii potjanuli i vooruzili....))))))))..................Nakas,vykusii,Mordor..............!!!!!............)))))))))..............
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Ни чего не понимаю! А что,президент паРашки обладает правом вето на вступление в НАТО других государств.?
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Если они бояться к3уйла и не хотят помогать Украине и принять её в нато. А помощь заключается в - озабоченности. Накуя они нам упали через 10-20 лет когда вдруг придет к власти менее воинственный. Посмотрит как кони запоют после оккупации Белоруссии, вот тогда куйло заставит этих либерастов перепугов понервничать, та еще и терактов поделает для устрашения.
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европейские союзники "боятся спровоцировать Москву"

А що будуть робити сикливі підераси коли Хуйлостан вторгнеться на територію одного із них?????
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Если все вокруг станут вдруг белыми и пушистыми, то нафиг тогда это НАТО вообще нужно, озаботились до несения бреда уже..
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Короче про НАТО можно забыть. В целом там и воевать некому кроме амеров, ну плюс британия, германия, канада и так по мелочи. Самими вооружаться и восстанавливать ЯО, других вариантов для выживания нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока в РФ не появится "менее воинственный президент", Украина вряд ли вступит в НАТО, - экс-посол США Хербст
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