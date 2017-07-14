 С начала суток боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского и Луганского, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о настоящих сутках, сейчас, на данный момент зафиксированы 2 обстрела наших позиций, это луганское и донецкое направление, в частности, населенные пункты Новотошковское и Луганское. Там враг применял стрелковое оружие и гранатометы", - сообщили в штабе.
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