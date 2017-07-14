 Прокуратура расследует факт разворовывания более 100 млн грн при строительстве "Стены" на украинско-российской границе

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве сообщают о выявлении схемы растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении закупок товаров и услуг в интересах Государственной пограничной службы Украины.
"Так, в течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Госпогранслужбы Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств на сумму более 100 млн гривен", - сказано в сообщении.
На данный момент следователи уже изъяли доказательства, которые подтверждают причастность должностных лиц Госпогранслужбы и отдельных предприятий к хищениям.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, реализация проекта "Стена", который представляет собой оборонительное сооружение на границе с Российской Федерацией, стартовала осенью 2014 года. Проект стоимостью 8 млрд гривен планировали завершить до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок строительства сооружений перенесли на 2020 год.
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Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей.
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будуватирозпилювати)?!
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Виталий Прокуратор що в тебе за ватне поняття "вы про своих ни гу-гу?"
ти або методичку цитуй, або пиши свої "думки",
хоча коли читаєш/цитуєш метод)) вказівки думок не буває!
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ещё один кирпич в стене и сто миллионов своровали
почти пинк флойд
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Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором.
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Во вторых только расследует, пока в суде не доказали ни сумму ни виновников.
Но жертвам ИНТЕРа главное прокукарекать - Яценюк!
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