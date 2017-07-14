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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8770) граница (3076) коррупция (7349) строительство (1746)

 Прокуратура расследует факт разворовывания более 100 млн грн при строительстве "Стены" на украинско-российской границе

граница забор стена

Генеральная прокуратура Украины расследует факт растраты и присвоения средств на сумму более 100 млн грн при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект "Стена").

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В ведомстве сообщают о выявлении схемы растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении закупок товаров и услуг в интересах Государственной пограничной службы Украины.

"Так, в течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Госпогранслужбы Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств на сумму более 100 млн гривен", - сказано в сообщении.

На данный момент следователи уже изъяли доказательства, которые подтверждают причастность должностных лиц Госпогранслужбы и отдельных предприятий к хищениям.

Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, реализация проекта "Стена", который представляет собой оборонительное сооружение на границе с Российской Федерацией, стартовала осенью 2014 года. Проект стоимостью 8 млрд гривен планировали завершить до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок строительства сооружений перенесли на 2020 год.
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Я давно пишу,что Стена не строится и деньги разворованы,а прокуратура только зачухалась.
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Преображенский: Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами «принимая во внимание происхождение» - отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей.
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А Сеня при чем? Правительство выделило деньги Госпонгранслужбе, которая и занималась подрядчиками и прочим. Вот с Литвина и надо начинать.
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ага. литвиняка он сам по себе, да? и в шоколадный общак не отстегивает? не включай дурака.
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"Хто это сделал?" (с). Не может быть. Полстраны предполагало, что стена в такой ситуации - разводняк, чтобы стырить бабло. По фейсбукам народ обсуждал, кто ж стырит деньги. Прошел год минимум. И вот, после тучи видеоэфиров и призывов строить дальше, неожиданно, сама Генпрокуратура провела расследование....
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це те що куля-влоб починав будувати розпилювати)?!
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Еще раз вате кацапской и местной поясняю: Правительство выделило средства Госпогранслужбе, которая и занималась возведением данного проекта. Поэтому вытаскивайте из-под кровати своего Литвина и у него спросите о разворовывании средств. Или вы про своих ни гу-гу?
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12 листопада 2001 року - Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України - Командувач Прикордонних військ України[5].31 липня 2003 року комітет був реорганізований у Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Головою служби був призначений М.Литвин[6]. Перебував на посаді при п'яти Президентах України - Л. Д. Кучмі, В. А. Ющенко, В. Ф. Януковичі, в.о. Президента О. В. Турчинові, П. О. Порошенко.20 серпня 2008 р. - присвоєно військове звання генерал армії України[7]"
Виталий Прокуратор що в тебе за ватне поняття "вы про своих ни гу-гу?"

ти або методичку цитуй, або пиши свої "думки",
хоча коли читаєш/цитуєш метод)) вказівки думок не буває!
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Какой норке, выступает с заявлениями и хочет ещё.
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Подождите , он ещё на выборах выплывет, в новом "фронте"
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О-о-о, узнаются методички ольгинские Если Австрию (с большой пишется, или кацапстане с грамотой совсем плохо?) перенесли в Киев - то тогда да, он в Австрии
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яцык что ты оставил Украине после себя
ещё один кирпич в стене и сто миллионов своровали
почти пинк флойд
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А при чем тут Яценюк? Ведь орден недавно ему Порошенко вручил, значит не воровал...
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Это доказательство того, что боевой кроль с позывным "кулявлоба" поделился с офшором панамычем.
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Яценюк мог бы своих денег дать на строительство стены,у него добра больше чем у нас вместе всех взятых.Против московской Орды украинцы не смогут своими телами всю границу закрыть.
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не даст. Выборы уже не за горами. Лучше их на агит. макулатуру потратить, чтобы все деревья, столбы и стены своими рожами в очередной раз засрать
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Еще в начале года утверждал, что на строительстве Стены воруют, что выделенные деньги тратятся бестолково и бесконтрольно. Так Яйценюхи какашками бросались Может Яценюк лично оттуда и копейки не взял, но как один из инициаторов проекта и тогдашний премьер был обязан контролировать расход средств из и так не богатого бюджета
Прокуратура расследует факт разворовывания более 100 млн грн при строительстве "Стены" на украинско-российской границе - Цензор.НЕТ 7054
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Frol Fedoroff - , ага... - ни копейки не взял.... Это антисемитизм какой то..., - оскорбляешь древний народ...
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Во пацаны жгут)) Не прошло и два года....... Капец. Так, глядишь, и еще чего отыщут))) Прахвесссианалы....... Даже круче проффесоров....... Жаль только, что это все в моей стране. И за мои (в том числе) деньги
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"кролики-это не только ценный мех(куля в лоб-значит куля в лоб), но и кил 70 откровенного дерьма в типа человеческой упаковке...
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Бляха, покажіть мені нарешті ту стіну ! Бо на фотках постійно якийсь вольєр для собак тулять.
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я бы им по такой технологии барак построил, только денег не воровал и по периметру огнемётов наставил, чтобы зимою суки не замёрзли.
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В Европе средние потери от коррупции составляют 10% . Не сложные математические вычисления приводят к тому, что на стене украли около 4% от суммы. Что то плохо искали, или к нас борьба с коррупцией стала лучше европейской)
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Все финансовые потоки контролируются на самом верху , тогда этот контроль осуществлял Яценюк , с его подачи - кому , куда и когда осуществлялись платежи , поэтому к его лапкам прилипло немало
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Если бы проект назвали "волна" ты бы там волну искал, дурачок?
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похоже на то что визиты представителей США были направленны против наших барыг, и очень похоже на ультиматум Порошенку, или он начинает посадки или его самого посадят.
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А вот только представить. На погранзаставу зашли диверсанты соседа-пидара и вырезали семью того ублюдка, из-за которого не была вовремя построена "Стена". А он, гнида, остался жив. И что он будет делать с теми бабками, которые "заработал" на крови своей семьи? Расстреливать таких тварей безжалостно! Они хуже сепаров-впопучленцев!
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Ну когда это блядство закончится ? На фронте люди гибнут,пенссионры концы с концами свести не могут,а эти суки одно знают,хапать и хапать и пока этих сук не будут судить по максимуму,порядка не будет. А поступать с ними надо как с крысами,травить,стрелять,жечь.
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а мы за них голосовать, голосовать и голосовать
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Сеня -очень практичный и экономный парниша..Он посмотрел конструкции бетонных стен на границах других стран и поинтересовался, как они устроены. Ему показали, что внутри, бетон арматуру имеет...Вот её , Кролик и решил использовать, пока без бетона...Много, очень много бабла распилить удалось...Граница, то тыс. км имеет...
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Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором.
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начинают вылазить как подснежники весной уши щирых украинских реформаторов из шайки кулявлобцев- йуля, йуля.
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Когда осваивали только средства, Яценюка уже не было в правительстве, не говоря о том что правительство занимается бюджетом, а не подрядчиками.
Во вторых только расследует, пока в суде не доказали ни сумму ни виновников.
Но жертвам ИНТЕРа главное прокукарекать - Яценюк!
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присвоения средств на сумму более 100 млн грн при выполнении работ по Стене. Дык проэкт для этого и был создан. Коню понятно.
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я о этом говорил ещё когда идею отобрали у Бени и за дело взялся Сеня.
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Если бы не разворовали, то стена с Рашкой выглядела бы примерно так Прокуратура расследует факт разворовывания более 100 млн грн при строительстве "Стены" на украинско-российской границе - Цензор.НЕТ 7410
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имхо, это не яйценюк - мелковато для него. или курочка по зернышку?
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100 млн.? яйценюх про 1 млрд. грн. тоді патякав, як я не помиляюся. То про решту- 900млн. прокуратурі не цікаво ?
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Хоть бы "стеной", на называли. Позорище. Ширма и то прочнее.
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Ну шо ви на Сеню накинулись? То тільки опалубку встановили.)))
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хорошая стена, на проволочке тыщ 100 вольт и пулеметное гнездышко))) все как и должно быть, правда не у нас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура расследует факт разворовывания более 100 млн грн при строительстве "Стены" на украинско-российской границе
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