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 Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года

санкции

Головной атомный ледокол "Арктика" сдадут в 2019 году вместо 2017, как планировалось. Решение о переносе срока принял лично президент РФ Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в среду "Коммерсант".

Кроме переноса сроков Путин потребовал принять "кадровые и организационно-управленческие решения" в связи со срывом государственного контракта. Вместе с этим Счетная плата, Генпрокуратура и ФСБ проверят проект на нарушения. По информации "Коммерсанта", одной из ключевых причин срыва контракта стал конфликт России с Украиной. Турбины ледокола должен был испытать Харьковский турбинный завод. Вместо этого их пришлось испытывать на "Киров-Энергомаше". Расследование поможет разобраться в проблеме, так как подрядчики перекладывают ответственность за невыполнение работы друг на друга.

Ожидается, что серийные ледоколы "Сибирь" и "Урал" достроят в 2021 и 2022 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перенос сроков сдачи ледокола "Арктика" с 2017 на 2019 год.

Так, по его словам, подобные переносы являются нормальной практикой.

"Другое дело, если эта сдвижка вправо перейдет грани разумного, тогда действительно возникает опасность. А такая определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается", - сказал он, отметив, что "работают контрольные органы, которые делают свою работу".

Напомним, ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дистабилизации ситуации в Украине. Позже они были неоднократно усилены. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции дают возможность России начать выполнять Минские договоренности, - Порошенко

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России - сначала из-за аннексии Крыма, затем - из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.
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А хулі - вєлікая срана: супутники падають, "Містралі" не получаються, безпілотники купують у Ізраєлі. Так і не зрозумілі їхні імперські понти.
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Надеется на глобальное потепление, таяние Арктических льдов.
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Зачем тогда ледокол , катамараны с шезлонгами надо строить для Северного океана .
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вот и санкции-касабам!!!! не то что самостийная Украина! торгует с кем захочет! Газ-из США...уголь из ЮАР! морковь из ЕС....
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Морковь из ЕС , Вася ты з дуба рухнув ? Полные грядки моркови ,нема кому впарить .
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выходи на международный рынок!!!а то-гля шо творица!!!!..-"В связи с дефицитом моркови ее стали завозить на Украину из стран Евросоюза, сообщила компания «Шувар», которая занимается оптовыми поставками продукции на Украину."
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главное, что не из твоей вонючей параши , сосун за пайку , жри ягель и смотри зомбоящик дальше
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Пора начинать писать картину Бурлаки в Арктике.
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Короче, расслабьтесь - ее взлетит ваш ледокол. А пополнить подводные космические войска может.
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Может его освятить надо? Гундяев с кадило не бегал? " вот что крест животворящий делает"!!!
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http://yandex.com.tr/clck/jsredir?from=yandex.com.tr%3Bpadsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1481.dlig0kuSYuLabRRI9l18XbMnXUVL90O9uYul3Kx6pbNZ5RYj7pv_nIp-tXCxU1zoJIxRhJ58EZrTRwNUqNMdPxpYMVHb1GPxeb3zCYdvCxlXqww7HXQcJ2PbG-OzR2qk.c6e9dfae6f401631107a6715c4c548c4325f9f0c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBs81Vdf_LE02PDXcWkhKuUuyBqHfxOnUu5VUNNM0I9m9kvGMNT-_Kw87Vky9LKipPAU6dOIIaJHv9mD8Ff3bhl0pyg0GP1pEW9WNwZU6T0loe7HAvuaVfW8X6Evb1BXP4p7iz1gUc4YsS4_9EAjX1MO3Vfheg2Msx8rivNGXzLLEhrP0DbjB4cjfOrqRO2xE02xekr2ZhMq&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazExcU9PS1J2WWdqeUxxTjBSaEV0ZmlJaVpPT3I1YkpDWE5za1dBLWNJOHhValBUZDRKOGFjYzJZbVZHQ0xtZk1JV2tJeGxsc0hnZHJINmNJUjc0ZVBXb2JmWlJ1NVZYVVJUeXhlcHNPRnQ,&sign=c451dc463fca2fdbc81df5af76ebd7aa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkh5N2Mxdt9IiXo1VPyLGE0OyKYqVZaUUzFqS-n0ERNXxH4muqjFQuVH6k2cjkc2DnA-kd1hM02xuNxhRBk-2oQVcwGixQe3TExwXuf8_VYEIQPycXnJO054MsPY9UwpMVef90AcmS-4Y_gJVTnY9P1XOIUbcZt092accxLJnn8cC5RGzl__UoCkpMzPb483vjgmYGvdo8_fM96Mppmb7PUuq8hxg7Cr5a6szRh3jRCZxceZGJ3rGDxe20KJxnsyBUEo4_cmA4R0_tyHfXO09jcPaS0GBi1_WG4k3HVwQy60wlmNHI93y3V&l10n=tr&cts=1500020426688. . Больше ничего обьяснять не надо. Кстати танк "армата "содран с американского танка который разрабатывали в Америке но в связи с раз валом совка решили не выпускать за ненадобностью, думаю россииские шпионы " выкрали" ( подсунули американцы)за большие деньги эти разработки и его стал спустя 30 лет производить Путин.
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Сдвинули сроки достройки атомных ледоколов на 1,5 года? Ай-ай какой ужас! "Петина кузня" катер по 3 года строит
Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года - Цензор.НЕТ 3763
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Вчера новости показывали как вату в сирии мочат. Сирийцы зажали их и мочат одного за другим а среди них мечется рашистский репортер и рассказывает как сирийская армия уничтожает " террористов". В итоге замочили всю эту группу " сирийской армии" где как полагаю было много ваты и надеюсь что репортера этого тоже замочили. Это показывали иностранные телевидения, значит снятый репортаж попал к ним в руки.
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Начинали строить ледокол, а получился стационарный береговой объект.
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а-чо касабам? бобла у их дофига! то мосты строям милардные в Крым...то платформы плавучие...
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при этом долг мацковии увеличился в 2017 году на 3% до 529 миллиардов долларов США. Почему ?Кэрри -трейд выдыхается, посмотришь к новому году на курс убля.
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и-чо?Госдолг Украины с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. вырос на 8,3% до $70,97 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов Украины. В 2017 г. долг вырастет на 20% до 88% ВВП. Никтож не помер...ну-почти никто...
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Есть ещё вот такая атомная чуда-юда у них в постройке
Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года - Цензор.НЕТ 4151
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надо им подсказать кто корабли скупает по цене метала!( авианосец ВАРЯГстоимость около 2.5 ярда- продали по цене металолома-за 20 лямов...) Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года - Цензор.НЕТ 5664
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Другое дело, если эта сдвижка вправо перейдет грани разумного

 Мне вот интересно....оно само придумывает такие ипанутые формулировки в своих фразах...или кто то подсказывает..???

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А почему не в верх или вниз...почему в право..?? Так на настенном или настольном календаре было нарисовано..??
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а что они вообще могут сами? Только лаптем щи хлебать...
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Вы в курсе сколько они строят кораблей в год и сколько строят верфи Николаева?
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И сколько..?? И где они..?? Это наверное корабли построенные по технологии стелс...невидимые.....
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Похоже на это. За прошлый год я знаю только 2 катера с "Петиной кузни" (и то они сданы в 2015-м вроде) и несколько барж с Николаева (лучших верфей Совка!).
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Не перекручивай винторогий...речь идет о кораблях сделанных в паРаше....
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А что с ними? Они вполне осязаемы. Вот даже статьи о них пишут.
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Повторяю вопрос еще раз ...для особо одаренных...
Сколько кораблей сделано за год в паРаше..??
Это ведь ты утверждал...что их много...
Сергей Бондаренко 91687c01

Вы в курсе сколько они строят кораблей в год и сколько строят верфи Николаева?


Так сказал А..говори Б...сколько...??

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Какие именно суда Вас интересуют? Гражданские, военные, подлодки, танкеры, пассажирские? Точной цифры у меня нет, да и она ничего не даст, т.к. смешно сравнивать атомный ледокол и пассажирский катер.
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Любые... которые сделаны...как ты утверждаешь за год...а не о которых проствистело кисель тв...типа мы сделаем.....
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Ну допустим 2 фрегата сделаны. О них Вы наверняка слышали даже здесь, т.к. они между Севастополем и Сирией постоянно болтаются. 2 подлодки - опять же в Чёрном море они.
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Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..(с)...

А ведь интересно ..сколько сделала кораблей паРаша...которая на 2009-й год имела 168 судостроительных предприятий....и сравнить это количество с Украиной...которая в лучшие свои годы имела всего 11 судостроительных предприятий и 16 судоремонтных..... то бишь в 6 раз меньше...
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Ну давайте возьмём для примера танкеры и сухогрузы река-море. Их в прошлом году сделано 8 штук. Причём делали и в каких-то сранях-рязанях в глубине страны. Обидно что могучие верфи Николаева (дело не в количестве заводиков, а в их мощностях) практически стоят. И я не понимаю - почему.
Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года - Цензор.НЕТ 8614
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Не густо...для 168 судостроительных предприятий...по сравнению с одним Николаевым....я бы даже сказал что жиденько....
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Если сравнивать с Южной Кореей или Финляндией - жиденько. Если с 2-мя катерочками "Петиной кузни", то вполне нормально
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Что и следовало доказать.....
Жиденько по сравнению не только с Южной Кореей и Финляндией...жиденько и по сравнению с Англией..Францией..США..Японией...и так далее...

Единственное с кем паРаша может мерятся толщиной хера..так это с Украиной.....
Тебе самому не смешно болезный...когда восхваляешь судостроение паРаши..которого реально нет..???
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Разумеется смешно....
Смешно сравнивать судостроение Украины и паРаши....потому что даже ежу понятно..что экономика Украины гораздо слабее....особенно сейчас...когда страна находится в ссотоянии войны...у нее оккупирована часть территорий...порваны экономические связи между предприятиями....

Ты сравнивай парашу с Японией..США...Германией......и будет тебе счастье....
И ты поймешь...что 6 сухогрухов..и два типа эсминца...это называется просто...паРаша сидит на жопе ровно жиденько обосравшись....что бы не размазать....
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А если учитывать что это сделано в стране в которой уева гора судоходных рек...морей...и она омывается водами океанов....то это вообще...мизер.....

Смехотворный мизер....
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8 достаточно крупных судов - мизер? А сколько их по вашему нужно строить в год? 100?
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Разумеется мизер...по сравнению с другими странами.....

Сто не сто...но ведь у тебя почему то мозг кипит...когда ты блеешь о том что в Украине сделано всего два катера и пару барж.....потому тебе встречный вопрос...а сколько их по твоему должно было быть сделано...100?..1000?
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Должно быть по крайней мере не меньше, чем в паРаше. Всё есть чтобы с Южной Кореей конкурировать, а не на кацапов равняться.
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А кто тебе сказал что должно быть именно так..??

И на паРашу никто не равняется....и равняться не будет....
И все у Украины впереди...будем и с Южной Корей конкурировать.....всему свое время...
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кац! Та забудь ти про ЧСЗ- кінах сучара разом ще з однією курвою віддав за копійки ЧСЗ кацам чуркіним-- стратегічним інвесторам!А ті каци суки здали ЧСЗ і львівський автобусний в брухт!
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я в курсе сколько они лепят петухов из дерьма.
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А что они без Украины ? Без украденной у нас истории,говорить не о чем,без Украины империю воссоздать не получается,без наших двигателей не возможно строить корабли и вертолеты. В общем как то так выходит что без Украины,паРашка какая то ущербная,не полноценная!Да, и почему сроки сдвигаются только на 2 года,плешивый что надеется нас за это время подмять?
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Нет он расчитывает еще 2 года отсидеть на троне, а там или приемника или продлит
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да-строят они там -потихоньку. Но-без Украины-не куда!Пока не куда... :D
серия вертолетов Ми-8АМТШ-В, выпущенных Улан-Удэнским авиазаводом с новыми, более мощными двигателями ВК-2500-03, произведенными ОАО «Климов» на предприятии «Петербургские моторы». Полный цикл производства двигателей теперь обеспечивается на нашей производственной базе. Двигатели ВК-2500-03 - это более высокая надежность и безопасность боевого применения, увеличенный ресурс, повышение летно-технических качеств вертолета.
Еще одним направлением модернизации вертолетной техники стала замена вспомогательной силовой установки АИ-9В украинского производства на российскую модель ТА-14 производства НПП «Аэросила». ТА-14 имеет более высокую мощность, увеличенное время работы в генераторном режиме, а также лучшие показатели высотности запуска (6 тысяч метров против 4 тысяч у АИ-9В).
уже созданы и успешно прошли государственные испытания двигатели М75РУ и М70ФРУ, которые сейчас являются базовыми высокоэкономичными автоматизированными судовыми газотурбинными двигателями 4-го поколения. Кроме того, в украинской силовой установке для фрегатов проекта 11356 продукция НПО «Сатурн» заменит реверсивную силовую турбину устройством с более высоким КПД и меньшим расходом топлива.
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Та то ...МУЙНЯ!!!! Вот новость гвоздодером по хлебалу...

Німецька компанія Siemens має намір вийти з усіх спільних з Росією економічних проектів через нещодавній скандал з поставками турбін до окупованого Криму
Про це повідомив голова концерну Siemens Джо Кезер!!!!, передає Wirtschafts Woche.
У повідомленні зазначається, що в компанії Siemens було створено спеціальну групу, яка розглядає можливість виходу зі спільного з Росією підприємства, Siemens Gas Turbines Technologies, через скандал з поставками газових турбін до окупованого Криму. Понад те, німецький концерн має намір вийти зі складу акціонерів російської компанії "Интеравтоматика", в якій Siemens належать 45,7% акцій.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года
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