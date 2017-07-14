 Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в среду "Коммерсант".
Кроме переноса сроков Путин потребовал принять "кадровые и организационно-управленческие решения" в связи со срывом государственного контракта. Вместе с этим Счетная плата, Генпрокуратура и ФСБ проверят проект на нарушения. По информации "Коммерсанта", одной из ключевых причин срыва контракта стал конфликт России с Украиной. Турбины ледокола должен был испытать Харьковский турбинный завод. Вместо этого их пришлось испытывать на "Киров-Энергомаше". Расследование поможет разобраться в проблеме, так как подрядчики перекладывают ответственность за невыполнение работы друг на друга.
Ожидается, что серийные ледоколы "Сибирь" и "Урал" достроят в 2021 и 2022 годах.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перенос сроков сдачи ледокола "Арктика" с 2017 на 2019 год.
Так, по его словам, подобные переносы являются нормальной практикой.
"Другое дело, если эта сдвижка вправо перейдет грани разумного, тогда действительно возникает опасность. А такая определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается", - сказал он, отметив, что "работают контрольные органы, которые делают свою работу".
Напомним, ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дистабилизации ситуации в Украине. Позже они были неоднократно усилены. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.
США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России - сначала из-за аннексии Крыма, затем - из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.
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Мне вот интересно....оно само придумывает такие ипанутые формулировки в своих фразах...или кто то подсказывает..???
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Сколько кораблей сделано за год в паРаше..??
Это ведь ты утверждал...что их много...
Сергей Бондаренко 91687c01
Вы в курсе сколько они строят кораблей в год и сколько строят верфи Николаева?
Так сказал А..говори Б...сколько...??
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А ведь интересно ..сколько сделала кораблей паРаша...которая на 2009-й год имела 168 судостроительных предприятий....и сравнить это количество с Украиной...которая в лучшие свои годы имела всего 11 судостроительных предприятий и 16 судоремонтных..... то бишь в 6 раз меньше...
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Жиденько по сравнению не только с Южной Кореей и Финляндией...жиденько и по сравнению с Англией..Францией..США..Японией...и так далее...
Единственное с кем паРаша может мерятся толщиной хера..так это с Украиной.....
Тебе самому не смешно болезный...когда восхваляешь судостроение паРаши..которого реально нет..???
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Смешно сравнивать судостроение Украины и паРаши....потому что даже ежу понятно..что экономика Украины гораздо слабее....особенно сейчас...когда страна находится в ссотоянии войны...у нее оккупирована часть территорий...порваны экономические связи между предприятиями....
Ты сравнивай парашу с Японией..США...Германией......и будет тебе счастье....
И ты поймешь...что 6 сухогрухов..и два типа эсминца...это называется просто...паРаша сидит на жопе ровно жиденько обосравшись....что бы не размазать....
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Смехотворный мизер....
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Сто не сто...но ведь у тебя почему то мозг кипит...когда ты блеешь о том что в Украине сделано всего два катера и пару барж.....потому тебе встречный вопрос...а сколько их по твоему должно было быть сделано...100?..1000?
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И на паРашу никто не равняется....и равняться не будет....
И все у Украины впереди...будем и с Южной Корей конкурировать.....всему свое время...
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серия вертолетов Ми-8АМТШ-В, выпущенных Улан-Удэнским авиазаводом с новыми, более мощными двигателями ВК-2500-03, произведенными ОАО «Климов» на предприятии «Петербургские моторы». Полный цикл производства двигателей теперь обеспечивается на нашей производственной базе. Двигатели ВК-2500-03 - это более высокая надежность и безопасность боевого применения, увеличенный ресурс, повышение летно-технических качеств вертолета.
Еще одним направлением модернизации вертолетной техники стала замена вспомогательной силовой установки АИ-9В украинского производства на российскую модель ТА-14 производства НПП «Аэросила». ТА-14 имеет более высокую мощность, увеличенное время работы в генераторном режиме, а также лучшие показатели высотности запуска (6 тысяч метров против 4 тысяч у АИ-9В).
уже созданы и успешно прошли государственные испытания двигатели М75РУ и М70ФРУ, которые сейчас являются базовыми высокоэкономичными автоматизированными судовыми газотурбинными двигателями 4-го поколения. Кроме того, в украинской силовой установке для фрегатов проекта 11356 продукция НПО «Сатурн» заменит реверсивную силовую турбину устройством с более высоким КПД и меньшим расходом топлива.
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Німецька компанія Siemens має намір вийти з усіх спільних з Росією економічних проектів через нещодавній скандал з поставками турбін до окупованого Криму
Про це повідомив голова концерну Siemens Джо Кезер!!!!, передає Wirtschafts Woche.
У повідомленні зазначається, що в компанії Siemens було створено спеціальну групу, яка розглядає можливість виходу зі спільного з Росією підприємства, Siemens Gas Turbines Technologies, через скандал з поставками газових турбін до окупованого Криму. Понад те, німецький концерн має намір вийти зі складу акціонерів російської компанії "Интеравтоматика", в якій Siemens належать 45,7% акцій.
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