"Пашинский о принятии изменений в Госбюджет: "Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением""

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ), глава комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением. В течение двух лет я и моя команда боролись с демагогами, популистами и просто мелкими коррупционерами за то, чтобы эти деньги были возвращены в Государственный бюджет Украины. Эта нечисть заблокировала принятие закона о спецконфискации. Впрочем, благодаря работе Генпрокуратуры, нам это удалось. Несмотря на блокаду, которую сегодня устроили в зале Верховной Рады "борцы с коррупцией", что всегда относились к этим средствам, как к собственным, нам удалось своевременно принять изменения в Государственный бюджет и распределить их. Как мы и обещали, 4,5 миллиарда гривен дополнительно направили Вооруженным силам Украины, 800 млн - пограничникам, 1 млрд грн - Национальной полиции и Нацгвардии, 4,5 миллиарда - на сельскую медицину и 1 млрд - дополнительно на дороги. Конечно, эти средства не решат всех проблем, но это первый и серьезный шаг нашей реальной работы, которую мы пообещали направить на развитие нашего государства. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этой ожесточенной и, слава Богу, успешной борьбе", - заявил Пашинский.
Напомним, вчера Рада внесла изменения в госбюджет на 2017 год, увеличив расходы на 40,7 миллиард.
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а почему бы и нет?
твой шеф , пашинский уже стрелял...
и ему за это ничего...
вот трендит снова...
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.....
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Подробнее: http://www.newsru.com/world/14jul2017/peru.html
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"Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением. Теперь к разворовыванию их приступым мы, самые честные и порядочные коррупционеры"
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40 млрд грн это нет даже 2млрд баксов,а тут плебсу подаётся мол всё забрали какие молодцы.
Так вот это сумма кодлы областного масштаба не более,а где ещё сотни млрд долларов украденного за эти годы?Правильно никто уже задавать вопросы и требовать от власти не будет
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а когда вы, твари шоколадные, поставите точку в эпопее украденых вами денег, и возвращения их с офшоров?
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