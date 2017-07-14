EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  4672  51
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4309) ВР (22864) госбюджет (547) конфискация (393) Пашинский (569) Янукович (32558)

 Пашинский о принятии изменений в Госбюджет: "Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением"

пашинский

Вчера Рада приняла изменения в Госбюджет и распределила 40,7 млрд грн, конфискованных у Януковича и его приспешников.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ), глава комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением. В течение двух лет я и моя команда боролись с демагогами, популистами и просто мелкими коррупционерами за то, чтобы эти деньги были возвращены в Государственный бюджет Украины. Эта нечисть заблокировала принятие закона о спецконфискации. Впрочем, благодаря работе Генпрокуратуры, нам это удалось. Несмотря на блокаду, которую сегодня устроили в зале Верховной Рады "борцы с коррупцией", что всегда относились к этим средствам, как к собственным, нам удалось своевременно принять изменения в Государственный бюджет и распределить их. Как мы и обещали, 4,5 миллиарда гривен дополнительно направили Вооруженным силам Украины, 800 млн - пограничникам, 1 млрд грн - Национальной полиции и Нацгвардии, 4,5 миллиарда - на сельскую медицину и 1 млрд - дополнительно на дороги. Конечно, эти средства не решат всех проблем, но это первый и серьезный шаг нашей реальной работы, которую мы пообещали направить на развитие нашего государства. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этой ожесточенной и, слава Богу, успешной борьбе", - заявил Пашинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Где-то взяли 200 млн на футбольные поля и 52 млн на памятник жертвам Голодомора. Вопросов много, - Сюмар об измениях в бюджет. ВИДЕО

Напомним, вчера Рада внесла изменения в госбюджет на 2017 год, увеличив расходы на 40,7 миллиард.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того-лучшую его часть. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Простите, а какому народу? Огласите весь список, пожалуйста. Или Порошенко, Гройсман, Аваков, Яценюк - это народ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представь, да. Все народ. Даже Допа с Гепой и какое то чудо карданистое на цензоре это тоже народ. Или ты думаешь, шо народ это только т о шо тебе нравится? Здесь народ, а здесь нет? Очень удобная но кардинально глупая логика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бери пистолет и стреляй в народ!
а почему бы и нет?
твой шеф , пашинский уже стрелял...
и ему за это ничего...
вот трендит снова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забув ...Серожа про *пірожене* !?....Су ...Житомирська кондфабрика !!
Пашинский о принятии изменений в Госбюджет: "Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением" - Цензор.НЕТ 2881 .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А гвинтівка з оптикою - де???.................. І що вона робила на "майдані"???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вася, кто обещал? Дай источник. Обещали на оборону, внутреннюю безопасность и социалку - что и было сделано. Хоть раз можешь без методички что-то написать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
точка будет когда эти же деньги у тебя из карманов выймут, а тебя повесят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А разве Пашинский ещё не в тюрьме? За что же тогда погибла Небесная сотня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Головне питання - від кого.................. а за що, і так зрозуміло..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если такая гнида, как Пашинский ещё не в тюрьме, то как раз незрозумило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что там с делом этого доморощенного Вильгельма Телля? Точка поставлена?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Бывший президент Петр и его жена арестованы по делу об отмывании денег

Подробнее: http://www.newsru.com/world/14jul2017/peru.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точка будет только после проигранных легитивным дел в еспч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це єдине, що тебе у цій справі турбує? Тоді не переймайся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь пора начинать эпопею возвращения средств, украденных Пашинским и его дружбанов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І "три крапки" у прозорому використанні цих грошей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё и "пиарится", су@а! "СерОжа", ты уже лучше думай о своём ближайшем будущем и дальнейшей судьбе, а не пытайся показать в ФБ, какие вы, нынешние "рулевые страны", "молодцы"! Или люди недавно под ВР вам еще недостаточно доходчиво показали и рассказали, что вы, "реХВорматоры - клептоманы", "заслужили"?! Ну, тогда это ваши проблемы!!! "Дебил, бля..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возможно правильные вещи, но озвученные Пашинским, лично у меня вызывают патологическое неприятие и отвращение. Почему эта сволочь не за решеткой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А большинству народа пофиг. Большинство сидит на диване и комментирует. А как доходит до реальных дел, "то всем некогда"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дмитрий Гавр. И вы тоже сидите на диване или на стуле и комментиуете ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я не кричу что все хреново и вокруг сплошная 'зрада'... При том что большинство вчерашних "орунов про снятия неприкосновенности с депутатов" даже не поинтересовались что же ещё важного вчера ВР принимала или должна была принять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему єта сволочь до сих пор не в тюрьме за разбойное нападение с огнестрелом?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...в майбутньому (не далекому) так само конфіскують і ваші Пашинский о принятии изменений в Госбюджет: "Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением" - Цензор.НЕТ 4060)
 показать весь комментарий
Ответить
 
все ясно- 1лярд на дороги-это значит себе в карман,лярды на сельскую медицину дойдут максимум до чиновников областного масштаба
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А когда будут возвращены средства ,украденные Пашинским ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да еще бы Злочинского в тюрьму укатать и тогда крапка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Было 1.5 млрд, стало уже 40, к вечеру будет больше. Видно прошел грибной, ой денежный, дождь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы так интерпретировал слова коррупционера-рейдера Пашинского:
"Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением. Теперь к разворовыванию их приступым мы, самые честные и порядочные коррупционеры"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понял, распилили 40 млрд по оффшорам. Лихие пацаны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это просто дымовая завеса,отдай малое и сбереги основной куш.
40 млрд грн это нет даже 2млрд баксов,а тут плебсу подаётся мол всё забрали какие молодцы.
Так вот это сумма кодлы областного масштаба не более,а где ещё сотни млрд долларов украденного за эти годы?Правильно никто уже задавать вопросы и требовать от власти не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно, а когда будут возвращены деньги, украденные нынешней властью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не зря говорят, громче всх "держи вора" кричит сам вор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пашинский о принятии изменений в Госбюджет: "Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением""

а когда вы, твари шоколадные, поставите точку в эпопее украденых вами денег, и возвращения их с офшоров?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что можно сказать ,пока молодцы,продолжайте наблюдение..тфу ,разоблачения!..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПашинский о принятии изменений в Госбюджет: "Поставлена точка в эпопее с возвращения народу Украины средств, украденных Януковичем и его окружением"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти