Суд арестовал вещественные доказательства по делу Розенблата и Полякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решения Единого реестра судебных решений.
Арестованы документы, изъятые 19 июня при обыске в ресторане "Три вилки" - выписки из кадастра на земельные участки в Житомирской области и приказы управления областного отделения госземагентства.
С целью обеспечения конфискации арестованы два мобильных телефона Iphone бело-бежевого цвета и Iphone 6 черного цвета. Их собственником является Вадим Руденко, глава "Депутатского контроля", организации, представители которой, по версии следствия получили 11 тыс. долларов за легализацию янтарного бизнеса.
Арестованы 1400 долларов, найденные в квартире Константина Проскурко, которого НАБУ считает, сообщником Руденко. Изъятые деньги имеют те же номера, что и купюры переданные агентом НАБУ Сивоконь в качестве взятки представителям "Депутатского контроля". Кроме того, суд арестовал, принадлежащий Константину Проскурко, автомобиль Volvo XC60, 2016 года выпуска.
Также признан вещественным доказательством и арестован смартфон "Xiaomi" Виктора Косянчука. По версии детективов, именно Косянчук был посредником при получении 11 тыс долларов для "Депутатского контроля". Кроме того, он как юрист занимался подготовкой законопроектов, которые Розенблат и Поляков должны были зарегистрировать в парламенте.
В качестве вещественного доказательства арестован ноутбук Apple помощницы нардепа Полякова Татьяны Любонько. Детективы обнаружили в компьютере историю обмена сообщениями в программе " Viber ". Эти сообщения рассматриваются как доказательство фактов и обстоятельств в уголовном производстве.
У Любонько также арестован мобильный телефон Apple iPhone, 800 долларов и свидетельство помощника нардепа. На мобилке девушки обнаружена переписка о законопроектах о внесении изменений в налоговый и таможенный кодексы.
По информации НАБУ, через Любонько якобы были переданы 7,5 тыс. долларов взятки для Полякова, потом часть денег была потрачена на приобретение мобильных телефонов для депутата и его жены.
13 июля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что вручил подозрения народным депутатам Максиму Полякову ("Народный Фронт") и Бориславу Розенблату ("Блок Петра Порошенко"). Раньше Верховная Рада проголосовала за снятие c них неприкосновенности, но не разрешила их задержание и арест.
Как известно, нардепы Розенблат и Поляков подозреваются в получении взяток за лоббирование интересов компании "Фуджейра" (ОАЭ) в сфере добычи и экспорта янтаря.
Напомним, что 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата при получении $200 тысяч. Известно, что охранник позже согласился сотрудничать со следствием.
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это для ментов есть неприкасаемые.
для людей пох... в репу зафигачат даже еси оно будет в скафандре.
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Доиграются депутаты.
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ЗАПРЕТИТЬ ЗАКРЫТЫЕ СПИСКИ ПАРТИЙ!
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просто о людях в этих списках ничего не известно !
идет первая 5-ка остальные тупые шохи, которые заливают бабало ввыборы ради корки.
а дальше маемо те шо маемо
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Тема о Порошенко? Нет. Значит кто ты? Типичный вонючий флудильщик.
Администратор, это ,,Lvbnhj,, зафлудил своими постами все форумы на сайте(!!!)
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Самогонный аппарат Смакуй.....
....................
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Краще б власників підварту взяли
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...ПРавда ...соєве ? ......
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Другими словами, доказательства - тю-тю...
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иначе такие же ублюдки...
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