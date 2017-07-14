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 Политика Украины
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 Суд арестовал вещественные доказательства по делу Розенблата и Полякова

розенблат

Соломенский суд Киева по ходатайству детектива НАБУ наложил арест на вещи подозреваемых по делу Розенблата и Полякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решения Единого реестра судебных решений.

Арестованы документы, изъятые 19 июня при обыске в ресторане "Три вилки" - выписки из кадастра на земельные участки в Житомирской области и приказы управления областного отделения госземагентства.

С целью обеспечения конфискации арестованы два мобильных телефона Iphone бело-бежевого цвета и Iphone 6 черного цвета. Их собственником является Вадим Руденко, глава "Депутатского контроля", организации, представители которой, по версии следствия получили 11 тыс. долларов за легализацию янтарного бизнеса.

Арестованы 1400 долларов, найденные в квартире Константина Проскурко, которого НАБУ считает, сообщником Руденко. Изъятые деньги имеют те же номера, что и купюры переданные агентом НАБУ Сивоконь в качестве взятки представителям "Депутатского контроля". Кроме того, суд арестовал, принадлежащий Константину Проскурко, автомобиль Volvo XC60, 2016 года выпуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полякову и Розенблату вручены подозрения - Луценко

Также признан вещественным доказательством и арестован смартфон "Xiaomi" Виктора Косянчука. По версии детективов, именно Косянчук был посредником при получении 11 тыс долларов для "Депутатского контроля". Кроме того, он как юрист занимался подготовкой законопроектов, которые Розенблат и Поляков должны были зарегистрировать в парламенте.

В качестве вещественного доказательства арестован ноутбук Apple помощницы нардепа Полякова Татьяны Любонько. Детективы обнаружили в компьютере историю обмена сообщениями в программе " Viber ". Эти сообщения рассматриваются как доказательство фактов и обстоятельств в уголовном производстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля. ФОТОрепортаж

У Любонько также арестован мобильный телефон Apple iPhone, 800 долларов и свидетельство помощника нардепа. На мобилке девушки обнаружена переписка о законопроектах о внесении изменений в налоговый и таможенный кодексы.

По информации НАБУ, через Любонько якобы были переданы 7,5 тыс. долларов взятки для Полякова, потом часть денег была потрачена на приобретение мобильных телефонов для депутата и его жены.

13 июля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что вручил подозрения народным депутатам Максиму Полякову ("Народный Фронт") и Бориславу Розенблату ("Блок Петра Порошенко"). Раньше Верховная Рада проголосовала за снятие c них неприкосновенности, но не разрешила их задержание и арест.

Как известно, нардепы Розенблат и Поляков подозреваются в получении взяток за лоббирование интересов компании "Фуджейра" (ОАЭ) в сфере добычи и экспорта янтаря.

Напомним, что 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата при получении $200 тысяч. Известно, что охранник позже согласился сотрудничать со следствием.
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Эту верховную раду нужно срочно разгонять и сразу в тюрьму ублюдков .
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либо луцяк либо люди на кол посадят.
это для ментов есть неприкасаемые.
для людей пох... в репу зафигачат даже еси оно будет в скафандре.
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ну норм, трамвай пробил колесо.... а че? Этож раисся, суровый край, где накачивают стальные колеса....
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" три вилки" " три вилки" - многообещающее название. Ляшко тоже с вилами бегал.
Доиграются депутаты.
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Вот скажите, их фото можно размещать " их разыскивает полиция". Вот как таких выбрали?
ЗАПРЕТИТЬ ЗАКРЫТЫЕ СПИСКИ ПАРТИЙ!
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та они не закрыты...
просто о людях в этих списках ничего не известно !
идет первая 5-ка остальные тупые шохи, которые заливают бабало ввыборы ради корки.
а дальше маемо те шо маемо
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все это туфта,ни кто не сядет......... чоколадным имитаторам веры нет
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здрасьте, ты что забыл? я античоколадный атеист
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А сам Розенблат и бригада разве не является вещественным доказательством?
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Это все, что тебе на сегодня выдали Кремлевские курваторы?
Тема о Порошенко? Нет. Значит кто ты? Типичный вонючий флудильщик.

Администратор, это ,,Lvbnhj,, зафлудил своими постами все форумы на сайте(!!!)
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йуляха вроде тоже коррупцию чехвостит на телешоу...патамушо выгодно?
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Судя по твоим флудам, ты с этого аппарата не слазишь.
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знов нєсчастних єврєєв щемлять..антісємітізм просто якійсь..а погроми будуть?
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счас они все заболеют срочно..., а что с больных-то взять, а за то бабло, что есть у розенблата дома кэшем, можно нанять таких адвокатов, что они, при нашем, заточенным под такие случаи упк, камня на камне не оставят от доказательств... и фсе, суд будет 500 раз переносится, далее все уже знают...
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От так взяв і заарештував речі, який суворий наш суд
Краще б власників підварту взяли
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Ой хтось .хтось .....багато обіцяв .!!!
.
...ПРавда ...соєве ? ...Суд арестовал вещественные доказательства по делу Розенблата и Полякова - Цензор.НЕТ 8674...
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Суд арестовал вещественные доказательства по делу Розенблата и Полякова.

Другими словами, доказательства - тю-тю...
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Бойко-,, Наверное Вилкул следующий на плаху Луценка?,,

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Борюсик не бойся тюряги мы тебя греть будем иди только на общую хату там много друзей себе найдеш твои пышные губки тебе помогут жить по новому как завещал наш любимый президент да кстати с твоей жирной жопой не лезь на вторую шконку спи лучше под шконкой ,может зеки не заметят глвное не перди
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Під час теперішньої війни між рюсскими ворами та нашими українськими за рабів, в середині країни створюється армія поранених, контужених, незадоволених своїм життям людей (ветеранів, учасників), які ніколи не будуть по справжньому шановані та забезпечені, доти, доки вори будуть вільно та безкарно грабувати країну та народ. І ця армія буде використовуватия кремлем, через рьсскагаварящих проплачених провокаторів для розпалювання ворожнечі всередині країни та подальшого розвалу країни. Тому єдиний рятувальний спосіб виправити ситуацію це тотальна і жорстока боротьба з коррупціею та воровством і запровадити метод ампутації рук тим, хто наважився вкрасти в іншого і з державного бюджету. Бо навіть зараз коли Україна втратила частину території, йде війна і гинуть люди вори роблять свою чорну роботу з ще більшим цинізмом та наглістю на всіх соціальних рівнях та сферах. Я неодноразово наголошував - вор гірше за вбивцю, тому що перший породжуе десятки та сотні других і тому що вор вбивае сотні, тисячі надій, планів, доль людей і робить це систематично, повільно, але впевненно. Я б спас цю країну та дав би їй шанс на розвиток тільки б безруких на вулицях ходило б багато (спочатку), вкрав до 1 тисячі у.е. відрубати кисть, до 10 тис. у.е по лікоть, все що більше до плеча. І нехай ходить посвіту з ганьбою для себе та своїх нащадків. Все геніальне - просто. А потім було б все добре. Люди навчилися б жити працюючи та створюючи блага іншим і за свій труд мали б достойний заробіток і перестали жити одним днем, а дивилися б далеко на перед. Але чи вам це потрібно? Безнадійні......
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А может вместо доказательств лучше было арестовать фигурантов дела.7
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да вы хоть для начала кого-то посадите с конфискацией...
иначе такие же ублюдки...
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