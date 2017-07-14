 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, с 9 и до 10 вечера враг из вооружения БМП, гранатометов и минометов обстреливал опорные пункты сил АТО вблизи Марьинки.
"Вследствие этих огневых провокаций двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 12 июля боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Разом із своїми недолугими "мамашамі"!
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1. Большинство украинского народа поняли, какой народ является историческим врагом Руси-Украины! Теперь о братстве с роССиянами в Украине может говорить или последняя сволочь или недалёкий человек ( в основном пенсионеры). Украінцы уйдут от роССійского языка і культуры роССіян.
2. Теперь Украина уже не может успокоиться и продолжать гнить. Как это случилось после победы Оранжевого майдана в 2005г. Потому, что в Крыму украинцев УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ МИР! Самая большая страна в Европе, имея более 20 ТЫСЯЧ силовиков, просто отдала Крым роССиянам. Даже если украинцы захотят это забыть, иностранцы всегда напомнят. На востоке Донбасса погибли более 10 ТЫСЯЧ украинцев. Они пали от рук роССиян и их пособников. Кровь людская - не водица!
3. Население оккупированных Крыма и востока Донбасса, которое всегда тащило страну в Московию и тормозило возвращение Руси-Украины в европейскую цивилизацию, теперь не может голосовать на выборах Украины. Путин сделал то, чего украинцы не сделали бы сами НИКОГДА!
4. Попав в бандитский роССийский мир, жители Крыма и востока Донбасса начнут ценить жизнь в Украине. Проізойдёт то, что было невозможно прі власті Украіны.
5. Украине ПРИДЁТСЯ создать армию и стать сильной страной. Где правит закон, а не слово начальника. И это случится даже протів волі саміх украінцев!
6. Уйдя от роССии, Украине придётся стать нормальной европейской страной. І стать сільным членом ЕС. Потому, что колонией роССии ей уже не быть. Благодаря роССии.
7. Став настоящей независимой европейской страной, украине ПРИДЁТСЯ вернуть свою великую историю и своё настоящее имя - Русь-Украіна! И самоназвание - русичи-украинцы!!!
Слава Русі-Украіне!
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