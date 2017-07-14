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 "Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России

трамп

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он собирается отменить санкции, введенные против России за Крым и конфликт на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Об этом он сказал на борту президентского самолета во время перелета в Париж.

"У нас в настоящее время очень серьезные санкции в отношении России. Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - отметил американский лидер.

Также читайте: Ценности "путинской России" делают ее враждебной для США, - The Washington Post

По словам Трампа, он не намерен отменять санкции, пока "не будет все решено так, чтобы устраивало США и всех в Украине".

"Я видел и читал статью о том, что Трамп хочет снять санкции. Я заработал много денег. Я заключал отличные сделки. Вот что я делаю. Зачем мне снимать санкции без того, чтобы что-то получить взамен?" - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает новый законопроект по санкциям против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Украине была одной из тем обсуждения на встрече Трампа и Макрона
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Идиот! Санкции против совка и ввели в 1980 за нападение на Афганистан. И совок быстро рухнул из-за санкций
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Ранок має починатися з гарних новин.
Кабмин вдвое повысил частичную компенсацию процентов по кредитам для аграриев
Новости › АПК 14.07.2017 - 01:12
На реализацию программы господдержки субъектов АПК будет выделено 300 млн гривен На заседании правительства 12 июля было принято постановление, которым внесены изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе (АПК) путем удешевления кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. "В рамках реализации программ господдержки был усовершенствован механизм удешевления кредитов. В частности, вдвое увеличен размер частичной компенсации процентной ставки для малых и средних аграро-заемщиков. В этом году на эту программу предусмотрено 300 млн гривен ", - сказал первый заместитель Минагрополитики Максим Мартынюк, комментируя решение правительства. Сообщается, что принятый документ совершенствует механизм предоставления государственной поддержки субъектам АПК путем частичной компенсации процентной ставки по привлеченным в банках кредитам. Отмечено, что до сих пор частичная компенсация по кредитам составляла 50% от учетной ставки НБУ. Внесены изменения увеличивают такую ​​компенсацию вдвое (100% учетной ставки НБУ) для малых и средних агропроизводителей и тех, кто выращивает и разводит крупный рогатый скот. По данным Минагрополитики, для заемщиков, которые имеют чистый доход от реализации продукции в 10 млн гривен и заемщиков, осуществляющих деятельность по выращиванию и разведению крупного рогатого скота компенсация по кредитам составит 12,5% учетной ставки НБУ. Также для других заемщиков компенсация по кредитам составит 50% учетной ставки НБУ.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/pravitelstvo-vdvoe-povysilo-chastichnuyu-1499935922.html
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На жаль, всі позитивні новини чомусь виключно у майбутньому часі. От скоро от-от стане трохи краще, буквально зовсім скоро...
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Прийняли рішення - це онлайн. А от за наступного року згідно цього рішення буде краще! Но пізніше
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Я зрозумів, що на це навіть гроші виділили в рамках діючого бюджету цього року. Чому ви вирішили, що це буде лише наступного року?
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Це фото твоєї собаки? Яке чудове створіння...
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В моєї сестри такий песик. Гераклом зветься або Гера.
Добрий ранок!
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Дивне питання...
Мене може розчарувати лише підлість та несправедливість.
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жуткие чудовища эти пинчеры. У родителей такой был. зверько похлеще бойцового пса... злобнее псины я не встречал пока
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На них навіть дивитися небезпечно. :D
Звір,а не собака.
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История из жизни. Приехал я в гости к родителям. Попросили с собакой погулять (эта машина смерти не кидалась только на родителей, меня и моего ребенка. остальные - враги). Пошли. Возвращаемся. Входим в лифт подниматься наверх и вместе с нами заходит сосед с 8 этажа с огромным догом на поводке. У меня сучка, у него кобель. в общем "ты морячка я моряк".. сунулся этот великан понюхать "маааааленькую няшку" под хвост. А дальше начался трэш и хоррор. Эта малявка вцепилась догу в самый кончик носа. Дог взвизгнул по щенячьи и поднял голову. А на носу продолжала висеть фурия и с челюсти капала слюна. Глаза у пинчерихи вылезли окончательно (они и так у них на выкате). Рычит... Дог поднялся на задние лапы и уе..ударился башкой о потолок, что никак не добавило ему порога болевой устойчивости. Придавив хозяина к стене дог начал выть!!!!! бл.. я эту поездку до 6 этажа запомню на всю жизнь наверное. Я в углу лифта а по маленькому закрытому помещению мечется дог с присоской на носе... Как только дверь на шестом этаже открылась, этот монстр выпустил из пасти нос бедного дога, тявкнул и гордо помахивая обрубком хвоста проследовал к родительской двери... Глаза хозяина дога я долго еще видел во сне....
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Шедевр. Просто аплодирую.
Насчет данной породы собак. Пришла с мужем знакомая. Твканье в коридоре, порытки укусить за ногу (реакция, что и эрекция) увернулся. Но тут Тима (песика так зовут) рискнул своей мордой залезть в миску моей кошки.... Леди, пушистая и хвостатСтая, подобранная в под"езде - понятное дело не стерпела. Я тогда впервые услышал смесь шипения и рычания. Итог собакина вытаскивали из за диванного уголка. Проблема была оттащить кошку (руки полотенцем заматывал, все равно поцарапала глубоко). Добычу засранка э дакая не хотела отпускать.
Тимку потом в гости к нам не брали но "ремонтировали" его нюх в ветклинике.. Хех, до сих пор ржем.
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Очень злобная собачка, согласен. У знакомой такой, так я когда прихожу она его запирает в другой комнате, бо норовит тяпнуть за ногу)
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Та ладна вам ...Мій пес добре чудове створіння ... ...Все залежить від виховання ..Є в них трохи агресивност. так не боїться кидатись на великих псів .Собачнікі також називають цей характер *комплекс Наполеончіка* ..Але якщо з щяня починати виховувати ...то твоя тварина завше буде прислухатись до тебе .
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Кремль в истерике, климакс наступил,а вы бодаться
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знатно у ватных питарасов пердаки рвет, вяликие пля, бугогагага
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на исторический СаРай из Украины выехало 1 миллион босоты,баба с возу кобыле
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Дарья Дмитревна из Краснодара,Ютуб.
пенсия 7 144 рубля,услуги ЖКХ,свет газ надо оплатить в сумме 6 429.На что мне жить?
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Советую гордость от крымнаша на хлеб намазывать
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О, а Трампчик в молодости, оказывается, няшка был.
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"Эта тема - табу": Тымчук рассказал о "тихом" соглашении СБУ и волонтеров
shnick14.07.2017Весной 2014 года Служба безопасности Украины попросила волонтеров не лезть в тему украинских военнопленных, чтобы не навредить переговорам по обмену.Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук."У нас есть негласная договоренность с СБУ. Еще с весны 2014 года о том, что мы не лезем в тему военнопленных. Потому что пару раз мы дали информацию, а после этого у нас была встреча, на которой нам на пальцах объяснили, как даже невинные сведения создают потом проблемы на переговорах", - объяснил эксперт.
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из интервью актёра Владимира Толоконникова,сыгравшего Шарикова : я родился для того, чтобы сыграть роль негодяя Шарикова.
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Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу...
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Главный Кондитер Украины успокоил кремлешакалов и Вовочку Лалалалала,подписав Закон о приоритетности вступления Украины в НАТО.в Кремле начался КЛИМАКС.
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Мытя на России 86 % таких баранов что и ты во главе с Никитой Михалковым
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Территория вечной мерзлоты на России составляет 63 % где практически ничего не растёт.но вяликая зато территория
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немного не так. растет. и даже сельхозкультуры растут некоторые
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Это вы про мох вспомнили ,таки да разрабатывают питание на основе мха.
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да ладно... и капуста растет и картошка (плохо правда). это не считая всяких травок, кустиков и деревьев. мы же не про тундру говорим а про вечную мерзлоту. хотя цифра 63 % завышена
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"Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России - Цензор.НЕТ 993
"Наткнулся сегодня в на старое фото чеченской войны.
Скажите, когда российские войска ровняли с землёй Грозный, эта была хунта или фашизм?!." (Д. Чекалин)
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В подтверждение могла бы Америка дать в аренду Украине три ядерные бомбы.
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США… Дебилы б….
они еще Обамушку будут вспоминать…
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питарас этот трамп - в конгрессе лежит законопроект об усилении санкций, он его не пропускает...
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Oн не думал - Он мечтал об этом. Но слава Богу за Конгресс, что крепко держит Трампа за яйца.
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офф топ
CNN опубликовал запись встреч Дональда Трампа с семьей Агаларовых
Эмин и Арас Агаларовы встречались с Трампом в 2013 году. Встреча состоялась перед конкурсом «Мисс США». CNN считает, что ролик говорит о тесных отношениях Трампа и Агаларовых.
В ролике президент США отзывается об Агаларовых как о «самых влиятельных и богатых людях в россии». На записи также можно увидеть продюсера Роба Голдстоуна.
https://www.youtube.com/watch?v=flnHgSi_Qg8
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Механізм імпічменту вже запущено, так що пізно пити Боржомі
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чем мне трамп нравится, ну как был прорабом, так им и является сегодня)) сначала с дури нанес чуши, получил по харе от Конгресса, и теперь начинает петлять)) у прорабов херовых приблизительно так же выглядит: сначала не под размер дверь в косяк вставят, а потом начинают петлять, типа у вас проем дверной "нестандартный", а не я рукожопый)))))))) для строителя 80-х должность президента США - это не по хуану сомбреро чутка вышло))))
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"Я заработал много денег. Я заключал отличные сделки. Вот что я делаю. Зачем мне снимать санкции без того, чтобы что-то получить взамен?" - подчеркнул Д.Трамп на борту своего самолёта. Пане президент! Слава Богу, США - не Ваша компания и не Ваш бизнес! и В ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ найдутся те, кто сможет дать Вам по рукам! Или, если понадобится, пинка под зад!
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хаха, а я думаю, что это за зарево, а это пуканы ватные взрываются
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России
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