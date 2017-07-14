 "Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Об этом он сказал на борту президентского самолета во время перелета в Париж.
"У нас в настоящее время очень серьезные санкции в отношении России. Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - отметил американский лидер.
По словам Трампа, он не намерен отменять санкции, пока "не будет все решено так, чтобы устраивало США и всех в Украине".
"Я видел и читал статью о том, что Трамп хочет снять санкции. Я заработал много денег. Я заключал отличные сделки. Вот что я делаю. Зачем мне снимать санкции без того, чтобы что-то получить взамен?" - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает новый законопроект по санкциям против России.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Украине была одной из тем обсуждения на встрече Трампа и Макрона
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Кабмин вдвое повысил частичную компенсацию процентов по кредитам для аграриев
Новости › АПК 14.07.2017 - 01:12
На реализацию программы господдержки субъектов АПК будет выделено 300 млн гривен На заседании правительства 12 июля было принято постановление, которым внесены изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе (АПК) путем удешевления кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. "В рамках реализации программ господдержки был усовершенствован механизм удешевления кредитов. В частности, вдвое увеличен размер частичной компенсации процентной ставки для малых и средних аграро-заемщиков. В этом году на эту программу предусмотрено 300 млн гривен ", - сказал первый заместитель Минагрополитики Максим Мартынюк, комментируя решение правительства. Сообщается, что принятый документ совершенствует механизм предоставления государственной поддержки субъектам АПК путем частичной компенсации процентной ставки по привлеченным в банках кредитам. Отмечено, что до сих пор частичная компенсация по кредитам составляла 50% от учетной ставки НБУ. Внесены изменения увеличивают такую компенсацию вдвое (100% учетной ставки НБУ) для малых и средних агропроизводителей и тех, кто выращивает и разводит крупный рогатый скот. По данным Минагрополитики, для заемщиков, которые имеют чистый доход от реализации продукции в 10 млн гривен и заемщиков, осуществляющих деятельность по выращиванию и разведению крупного рогатого скота компенсация по кредитам составит 12,5% учетной ставки НБУ. Также для других заемщиков компенсация по кредитам составит 50% учетной ставки НБУ.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/pravitelstvo-vdvoe-povysilo-chastichnuyu-1499935922.html
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Добрий ранок!
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Я вас не розчаровую?
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Мене може розчарувати лише підлість та несправедливість.
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Звір,а не собака.
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Насчет данной породы собак. Пришла с мужем знакомая. Твканье в коридоре, порытки укусить за ногу (реакция, что и эрекция) увернулся. Но тут Тима (песика так зовут) рискнул своей мордой залезть в миску моей кошки.... Леди, пушистая и хвостатСтая, подобранная в под"езде - понятное дело не стерпела. Я тогда впервые услышал смесь шипения и рычания. Итог собакина вытаскивали из за диванного уголка. Проблема была оттащить кошку (руки полотенцем заматывал, все равно поцарапала глубоко). Добычу засранка э дакая не хотела отпускать.
Тимку потом в гости к нам не брали но "ремонтировали" его нюх в ветклинике.. Хех, до сих пор ржем.
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пенсия 7 144 рубля,услуги ЖКХ,свет газ надо оплатить в сумме 6 429.На что мне жить?
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shnick14.07.2017Весной 2014 года Служба безопасности Украины попросила волонтеров не лезть в тему украинских военнопленных, чтобы не навредить переговорам по обмену.Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук."У нас есть негласная договоренность с СБУ. Еще с весны 2014 года о том, что мы не лезем в тему военнопленных. Потому что пару раз мы дали информацию, а после этого у нас была встреча, на которой нам на пальцах объяснили, как даже невинные сведения создают потом проблемы на переговорах", - объяснил эксперт.
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"Наткнулся сегодня в на старое фото чеченской войны.
Скажите, когда российские войска ровняли с землёй Грозный, эта была хунта или фашизм?!." (Д. Чекалин)
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в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США… Дебилы б….
они еще Обамушку будут вспоминать…
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CNN опубликовал запись встреч Дональда Трампа с семьей Агаларовых
Эмин и Арас Агаларовы встречались с Трампом в 2013 году. Встреча состоялась перед конкурсом «Мисс США». CNN считает, что ролик говорит о тесных отношениях Трампа и Агаларовых.
В ролике президент США отзывается об Агаларовых как о «самых влиятельных и богатых людях в россии». На записи также можно увидеть продюсера Роба Голдстоуна.
https://www.youtube.com/watch?v=flnHgSi_Qg8
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