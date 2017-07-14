EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Здоровье
  71  0
Все про:медицина (1573) Минздрав (1400) реформы (2737)

 Правительство утвердило границы и состав госпитальных округов в трех областях Украины, - Минздрав

минздрав

Кабинет министров Украины утвердил границы и состав госпитальных округов в трех областях: в Ивано-Франковской области их создано пять, в Кировоградской - пять и в Черкасской - три. Таким образом, на сегодняшний день округи сформированы в 16 регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

"Во время подготовки госпитальных округов были учтены территориальные особенности регионов для создания максимальной доступности к высококачественной медицинской помощи", - говрится в сообщении.

По данным министерства, проекты распоряжений по остальным девяти регионам готовятся областными государственными администрациями.

Госпитальный округ - это функциональное объединение учреждений здравоохранения, расположенных на соответствующей территории; обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи в полном объеме населению этих территорий, образуется на основе критериев, установленных нормативным актом, и действует в соответствии с примерным положением, которое разрабатывается и утверждается Минздравом.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство утвердило границы и состав госпитальных округов в трех областях Украины, - Минздрав
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти