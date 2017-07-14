 Правительство утвердило границы и состав госпитальных округов в трех областях Украины, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
"Во время подготовки госпитальных округов были учтены территориальные особенности регионов для создания максимальной доступности к высококачественной медицинской помощи", - говрится в сообщении.
По данным министерства, проекты распоряжений по остальным девяти регионам готовятся областными государственными администрациями.
Госпитальный округ - это функциональное объединение учреждений здравоохранения, расположенных на соответствующей территории; обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи в полном объеме населению этих территорий, образуется на основе критериев, установленных нормативным актом, и действует в соответствии с примерным положением, которое разрабатывается и утверждается Минздравом.
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