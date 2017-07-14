 Оккупанты надеются спасти турсезон в Крыму снижением цен на вина "Массандра"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня мы в "Массандре" приняли беспрецедентное решение - мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в 2-3 раза ниже, чем оно стоит на материке. Применительно к ценам магазинов собственной розницы завода речь идет о снижении от 30 до 50 процентов", - приводятся в сообщении слова так называемого гендиректора "Массандры" Янины Павленко.
Павленко надеется, что акцию поддержат и другие крупнейшие винодельческие хозяйства полуострова.
"Акция заставит заговорить о Крыме как о крае виноделов, как о туристическом крае, как о крае добрых и вежливых людей. Это даст большой бонус нашим туристам, поскольку мы все хорошо знаем, что не только туристы, но и все командировочные, все, кто приезжает сюда под любым предлогом, везут из Крыма нашу винодельческую продукцию. К этой инициативе должны присоединиться не только виноделы полуострова, но и отельеры, рестораторы, производители сельскохозяйственной продукции, чтобы ответить на все санкции и показать демпингующей практически до себестоимости Турции, что мы знаем себе цену и нам есть чем похвастаться", - отметил "председатель" комитета оккупационного "парламента" по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Напомним, весной 2014 подконтрольная России "Крымская самооборона" заняла государственные украинские винзаводы, среди которых "Массандра", "Новый мир" и "Магарач". Во главе предприятий оккупационные российские власти не только поставили своих руководителей, но и присвоили украинские торговые марки крымских вин.
В январе 2016 года прокуратура Автономной Республики Крым при Генпрокуратуре Украины открыла уголовное производство по факту продажи оккупационным руководством крымского предприятия "Массандра" коллекционных вин, которые хранились в погребах данного аграрного объединения.
В декабре 2015 года в Минагрополитики сообщили, что после завершения юридических и организационных процедур будут определены технологические возможности по производству вин "Массандара" на материковой Украине. Таким образом, "Массандра" станет следующим брендом из Крыма, который будет юридически защищен в Украине.
Предприятию "Массандра", в состав которого входят восемь винодельческих хозяйств, принадлежат 11 тыс. гектаров земли, из них около 4 тыс. га - под виноградниками. Так называемый оккупационный "Совет министров Крыма" осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России.
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80% виноградников у Массандры уже забрали
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Крысы,у вас там в говени уже безнадега или все еще живете мечтами о крымском Лас-Вегасе?
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Кацапы любят только халяву!
Масандра, вы готовы даром поить рюзьзиг?
Если да, то вам прийдётся еще и вояж оплатить с эрэфии на плюк-остров
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ну то есть не ради ж вина едут к морю
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1. "мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в 2-3 раза ниже"
2. "речь идет о снижении от 30 до 50 процентов"
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Причому так було завжди, і до 2014, кримчани в цьому плані давно вже зажрались.
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