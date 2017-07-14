EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Курьезы
  982  42
Материалы по теме:
Все про:вино (86) Крым (20124) отдых (302) туризм (1043)

 Оккупанты надеются спасти турсезон в Крыму снижением цен на вина "Массандра"

вино

Захваченное российскими оккупантами предприятие "Массандра" (Ялта) объявило о снижении с 1 августа цен на вино собственного производства от 30 до 50% на территории Крыма в "поддержку турсезона на полуострове".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: "Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет"

"Сегодня мы в "Массандре" приняли беспрецедентное решение - мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в 2-3 раза ниже, чем оно стоит на материке. Применительно к ценам магазинов собственной розницы завода речь идет о снижении от 30 до 50 процентов", - приводятся в сообщении слова так называемого гендиректора "Массандры" Янины Павленко.

Павленко надеется, что акцию поддержат и другие крупнейшие винодельческие хозяйства полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму уничтожили институт винограда и вина "Магарач"

"Акция заставит заговорить о Крыме как о крае виноделов, как о туристическом крае, как о крае добрых и вежливых людей. Это даст большой бонус нашим туристам, поскольку мы все хорошо знаем, что не только туристы, но и все командировочные, все, кто приезжает сюда под любым предлогом, везут из Крыма нашу винодельческую продукцию. К этой инициативе должны присоединиться не только виноделы полуострова, но и отельеры, рестораторы, производители сельскохозяйственной продукции, чтобы ответить на все санкции и показать демпингующей практически до себестоимости Турции, что мы знаем себе цену и нам есть чем похвастаться", - отметил "председатель" комитета оккупационного "парламента" по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова защищать бренд "Массандра" в международных судах, - Минагрополитики

Напомним, весной 2014 подконтрольная России "Крымская самооборона" заняла государственные украинские винзаводы, среди которых "Массандра", "Новый мир" и "Магарач". Во главе предприятий оккупационные российские власти не только поставили своих руководителей, но и присвоили украинские торговые марки крымских вин.

В январе 2016 года прокуратура Автономной Республики Крым при Генпрокуратуре Украины открыла уголовное производство по факту продажи оккупационным руководством крымского предприятия "Массандра" коллекционных вин, которые хранились в погребах данного аграрного объединения.

В декабре 2015 года в Минагрополитики сообщили, что после завершения юридических и организационных процедур будут определены технологические возможности по производству вин "Массандара" на материковой Украине. Таким образом, "Массандра" станет следующим брендом из Крыма, который будет юридически защищен в Украине.

Предприятию "Массандра", в состав которого входят восемь винодельческих хозяйств, принадлежат 11 тыс. гектаров земли, из них около 4 тыс. га - под виноградниками. Так называемый оккупационный "Совет министров Крыма" осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Идиоты. Только бояра привлекает кацапов как говно мух.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каждому кацатурысту по 2 два ведра стекломоя на рыло! Спешите!! Только в этом сезоне!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Блин... Съездить что-ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Массандровская "Мадейра" со скидкой 50% наверное чудо как хороша.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага. Учитывая, что виноградники распродали Думаю, что виноград там какой-то будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так на них уже не Массандра и они с них виноград не получают. Тебе спиртосодержащее что-то продадут с чернилами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе ж говорят, надавят тебе с говна второсортного, будут тебе сливки
80% виноградников у Массандры уже забрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
может и хороша, но против спиртовых лосьонов не выдерживает конкуренции в Крымнахе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"как о крае добрых и вежливых людей."___________хорошая шутка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И все-таки нет. - НА Донбассе. - Это часть территории Украины, понимаеш ли. Так же, как и на Крыму, по-идее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Военная база "Крым" это уже не курорт, и вообще это только кацабских свинюк можно дешевым бухлом на курорт завлекать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зробіть безкоштовно і "турістів" а в норді алкашні і бомжів буде валом... для кісєлєв ТВ шоб зробити фейк підійде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на бояру пусть снижают, а не на масандру...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будут шмурдяком вату потчевать На 30-50% добавят в вина мочи, уксуса и прочих полезных для ваты веществ и микроэлементов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, робяты, низачет. Токмо снижение цен на стекломой и ягель спасет турсезон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если в разгар сезона заявляют об уменьшении цен в разы на ходовой товар, то с этим курортным сезоном или ценами на данную продукцию что то не так. Но по сути этот маркетинговый ход ничего не решает.
Крысы,у вас там в говени уже безнадега или все еще живете мечтами о крымском Лас-Вегасе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая скидка!!!
Кацапы любят только халяву!
Масандра, вы готовы даром поить рюзьзиг?
Если да, то вам прийдётся еще и вояж оплатить с эрэфии на плюк-остров
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хорошее вино это хорошо, но само по себе не заменит, а только дополнит..
ну то есть не ради ж вина едут к морю
 показать весь комментарий
Ответить
 
У кого то печально с математикой?

1. "мы проведем акцию, чтобы наше вино в Крыму стоило в 2-3 раза ниже"
2. "речь идет о снижении от 30 до 50 процентов"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Применительно к ценам магазинов собственной розницы завода речь идет о снижении от 30 до 50 процентов Источник: https://censor.net.ua/n447747
 показать весь комментарий
Ответить
 
для тех кто не в курсе - цены на тот шмурдяк в который превратилось масандровское вино за последние 3 года что в собственной рознице что на материке примерно одинаковы. Иначе нищие крысеныши давно бы наладили канал "масандра-порт кауказ" по поставке виносодержащего напитка и напитка из виноматериалов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати смех смехом, но на днях видел скрин с вконтактика. там дама пересчитывала стоимость экскурсии с дегустацией в масандру на бутылки вина в магазине на входе. что то вроде "сволочи, за экскурсию с дегустацией взяли с нас 3000 фублей, а мы за эти деньги могли купить три бутылки вина на входе! крахоборы!!!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1700 гривен дегустация? Бляха от сандаликов. Там самая дорогая из обычных дегустаций 150 гривен стоила
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу, будут кацапы ехать в такую даль за вашей бормотухой. Разве что обявите бесплатные фанфурики с бояркой и стекломоем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто захоче побухати біля моря - поїде в Анталію... Бо там дешевше! І це брєд! Бо в Туреччині зарплати вищі, комуналка дорожча, сервіс крутіший і ол-інклюзів. І все рівно дешевше, ніж в якійсь конюшні КРиму.

Причому так було завжди, і до 2014, кримчани в цьому плані давно вже зажрались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
После оккупации Массандра производит не вино, а шмурдяк. Даже чернила а-ля совок ближе к винам, чем мокшанский фальсификат из ордыноккупированной Массандры. Пойло для безнадежных.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКурьезыОккупанты надеются спасти турсезон в Крыму снижением цен на вина "Массандра"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти