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 Малайзия надеется до конца года узнать имена виновных в крушении рейса МН17, - министр транспорта

боинг 777 мн17

Малайзия надеется, что подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, станут известны до конца года.

Об этом заявил в четверг министр транспорта Лиоу Тионг Лай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Путин должен искупить вину перед погибшими на малайзийском самолете, - адвокат жертв рейса MH17

"Надеемся, что к концу года или в начале следующего года мы сможем принять решение о том, кого мы действительно можем привлечь к судебной ответственности", - заявил министр журналистам на мемориальной службе в административной столице Малайзии Путраджае.

На службе присутствовали около 90 родных 43 граждан Малайзии, погибших в катастрофе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы Минюстов Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве в деле по МН17

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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что еще за хуйло? Это обезъяна с гранатой. Заберите у бедного животного гранату и посадите в клетку на лечение скорее до конца дней.
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не только хуйло но и вся монголоидная русня.
само хуйло ничего бы не сделало.
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это Хуйло,господин министр транспорта. И об этом прекрасно знают во всем мире-озвучить просто не решаются никак
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очень показательно интервью одного кремлевского урода для "Эхо Москвы"

http://echo.msk.ru/programs/personalno/2017134-echo/
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Виновник известен давно , это хуйло , главный аленевод вчерашки.
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А что ждать , нужно разрушить сатанинскую цитадель , Мордор .
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В первые минут после трагедии, россиянцы сами признались что это они, а когда выяснилось что иностранные самолет, начали типа не мы!
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Засунули язык в жопу, но ихние вскукареки о "птичкопаде" кэш гугла нормально таки сохранил. И теперь любого ватника как не спросишь, а что же там гиркин кудахтал по этому поводу - морозятся лживые ублюдки.
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В той же день ЛайноНьюз у випуску новин сказало що це укропський транспортник і збили його апачленці.
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Давайте я вам намекну притом бесплатно его имя. 5 букв (Хуйло тоже подходит)
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Вони, напевне, або дуже наївні, або не вміють читати ніякою мовою окрім малайської. Весь цивілізований світ знає, що Боїнг збили кацапи і він же знає, що конкретні імена можна буде почути лише після розпаду кацапстану. Тоді ж можна буде засудити винуватих.
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Тих хто був причктний до того трагічного пострілу з "бука" ви вже не побачите ніколи і навіть залишків тіл не знайдете.... путлер не такий вже тупий хочь і х@йло шо свідків лишати в живих. А імена то вже не суттево якщо вони не зможуть свідчіти проти путлера!
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Куда приходит "русский мир", туда приходит и разложение. Разложение инфраструктуры, быта, общества… Примеров тому было много, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Умирающие миры. Но Донбасс хотел приобщиться к этому клубу, живых мертвецов и сейчас он мало чем отличается от собратьев !
Будут лгать до последнего и винить украинцев в этой страшной трагедии , такова сущность ублюдочных мокшей
и лично гебиста путлера !
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уважаемый товариСЧ Лай ! онанизм хоть и не противопаказан, но для политика- негигиеничен!!! смените хотя бы руку...или отойдите от зеркала))) зачем же так вот на людях гонять своего "дурака"-Когда же мы узнаем ИМЯ?"
весь мир от мала до велика уже давно заочно приговорил преступника-хуйло, а вам, Лай, всё невдомёк-"А кто же это сделал?"
прекратите принимать снотворное...переходите на слабительное...может именно проср*ться вам надобно и тогда веки поднимуться))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМалайзия надеется до конца года узнать имена виновных в крушении рейса МН17, - министр транспорта
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