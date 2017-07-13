 Малайзия надеется до конца года узнать имена виновных в крушении рейса МН17, - министр транспорта

Об этом заявил в четверг министр транспорта Лиоу Тионг Лай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Надеемся, что к концу года или в начале следующего года мы сможем принять решение о том, кого мы действительно можем привлечь к судебной ответственности", - заявил министр журналистам на мемориальной службе в административной столице Малайзии Путраджае.
На службе присутствовали около 90 родных 43 граждан Малайзии, погибших в катастрофе.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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само хуйло ничего бы не сделало.
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http://echo.msk.ru/programs/personalno/2017134-echo/
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Будут лгать до последнего и винить украинцев в этой страшной трагедии , такова сущность ублюдочных мокшей
и лично гебиста путлера !
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весь мир от мала до велика уже давно заочно приговорил преступника-хуйло, а вам, Лай, всё невдомёк-"А кто же это сделал?"
прекратите принимать снотворное...переходите на слабительное...может именно проср*ться вам надобно и тогда веки поднимуться))))
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