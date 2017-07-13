 ФСБ задержала за разглашение гостайны главу российского предприятия, связанного с Siemens, - "Фонтанка"

Как сообщают источники "Фонтанки", поводом для интереса правоохранительных органов к топ-менеджеру стало подозрение в разглашении гостайны, передает Цензор.НЕТ.
В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба "Силовых машин" также пока не ответила на запрос издания.
Информация о задержании Романа Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под европейскими санкциями оккупированный РФ Крым. Турбины SGT5-2000E производятся петербургской компанией "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) - совместном предприятием Siemens и ОАО "Силовые машины".
Немецкая и российская компании в 2011 году подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству и сервису больших газовых турбин. Предприятие носит название "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ), 65% в нем принадлежит Siemens, 35% - "Силовым машинам". Расположено оно в Горелово на улице Сименса. Самой востребованной продукцией являются турбины SGT5-2000E и SGT5-4000F.
Ранее СТГТ вместе с компанией "Технопромэкспорт" (ТПЭ) стала ответчиком по иску Siemens, он был подан 10 июля. При этом все претензии немецкая компания адресовала именно "Техпромэкспорт", СТГТ привлекли как сторону, задействованную в ранее заключенном контракте. ТПЭ закупил четыре комплекта газовых турбин SGT5-2000E для энергообъектов в Тамани. По крайней мере два из них, были доставлены в оккупированный Крым, несмотря на санкции ЕС, запрещающие делать это. Siemens заявил, что намерен добиться возвращения продукции в Краснодарский край.
Напомним, что агентство Reuters недавно обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым.
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Пацаны какие-то нескрепные оказались.
Хи-хи. У Рейтерса бабло всегда на такие "горячие пирожки" имееццо.
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Иных просто вовремя заменяли.
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Интересно, когда начнут растреливать? Хотя со строителем Космозо так и сделали!
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