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 ФСБ задержала за разглашение гостайны главу российского предприятия, связанного с Siemens, - "Фонтанка"

siemens

Роман Филиппов, генеральный директор российского предприятия "Силовые машины", задержан в Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Дата и обстоятельства задержания пока не уточняются.

Как сообщают источники "Фонтанки", поводом для интереса правоохранительных органов к топ-менеджеру стало подозрение в разглашении гостайны, передает Цензор.НЕТ.

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В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба "Силовых машин" также пока не ответила на запрос издания.

Информация о задержании Романа Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под европейскими санкциями оккупированный РФ Крым. Турбины SGT5-2000E производятся петербургской компанией "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) - совместном предприятием Siemens и ОАО "Силовые машины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия контактирует с Германией в связи с возможной поставкой в оккупированный Крым турбин Siemens, - представитель ЕС

Немецкая и российская компании в 2011 году подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству и сервису больших газовых турбин. Предприятие носит название "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ), 65% в нем принадлежит Siemens, 35% - "Силовым машинам". Расположено оно в Горелово на улице Сименса. Самой востребованной продукцией являются турбины SGT5-2000E и SGT5-4000F.

Ранее СТГТ вместе с компанией "Технопромэкспорт" (ТПЭ) стала ответчиком по иску Siemens, он был подан 10 июля. При этом все претензии немецкая компания адресовала именно "Техпромэкспорт", СТГТ привлекли как сторону, задействованную в ранее заключенном контракте. ТПЭ закупил четыре комплекта газовых турбин SGT5-2000E для энергообъектов в Тамани. По крайней мере два из них, были доставлены в оккупированный Крым, несмотря на санкции ЕС, запрещающие делать это. Siemens заявил, что намерен добиться возвращения продукции в Краснодарский край.

Напомним, что агентство Reuters недавно обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым.
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Турбины не относятся к гостайне. Сименс владеет контрольным пакетом акций и несёт полную ответственность за нарушение санкций.
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О, пошел процес. Осталось еще грохнуть директора сименса, менеджеров и водилу с грузчиками которые привозили турбины в окупированный крым.
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на всякий случай обязательно, к сожалению. Кто то же из них увидел все ето и стуканул
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а тех кто строит ету ТЕС после окончания строительства по традиции над обрывом расстрелять.
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В середине июля сложно будет объяснить манёвры снегоуборщика на взлётной полосе аэродрома.
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Ватаны!Эта новость нас очень обрадовала!Желаем Вам как можно быстрые погрузиться в пресловутую 58 ст УК РСФСР...

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Фсбешники щас шерстят портовых в Феодосии Судаке Севасте на предмет выявления "фотографов", снабжающих инфой Рейтерс.
Пацаны какие-то нескрепные оказались.
Хи-хи. У Рейтерса бабло всегда на такие "горячие пирожки" имееццо.
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А смысл мешать утечке? Когда ТЭЦ заработает всё всем и так будет ясно...
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Виявляється, кацапи ДОТЕПЕР вважають, що їхнє злодійське нутро - це їхня державна таємниця, про яку ніхто не знає?
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чем больше рашка тратит денег на все это дерьмо, тем быстрее они кончатся и она развалится так что возможно этот директор играл на руки всему миру а теперь его фсб будет пресовать
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Быть директором чего-либо в Советском Союзе и путинской гб-шной России всегда означала готовность к соучастию в преступлениях режима.
Иных просто вовремя заменяли.
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Не заменяли а уничтожали. Поэтому у них так много генетических отбросов, от "президентов" до артистов.
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Гостайна в рашке это когда кремлёвские твари что-то делают втихаря - антинародное или антимеждународное, как в этом случае.
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Рашка = КНДР!
Интересно, когда начнут растреливать? Хотя со строителем Космозо так и сделали!
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Вы удивитесь, но в Рашке можно свободно пользоваться Гуглом, Фейсбуком, смотреть любой иностранный фильм любого года и слушать песни по радио на любом языке. Наверное к КНДР ближе какая-то другая страна...
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Защита лжи у кацапов называется - гостайна!
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Я ось сильно дивуюся скільки галасу з приводу тих турбін. А нафік вони кацапездолам ті турбіни в криму не розумію.Води ж бо прісноі для ТЕЦ все одно катма.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФСБ задержала за разглашение гостайны главу российского предприятия, связанного с Siemens, - "Фонтанка"
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