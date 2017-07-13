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 Политика Украины
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Все про:депутат (2986) мандат (329) Константиновский (24)

 "Написал заявление об отказе от депутатского мандата", - Константиновский. ДОКУМЕНТ

мандат константиновский

Внефракционый депутат Вячеслав Константиновский заявил, что написал заявление об отказе от депутатской неприкосновенности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через пол-года после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну.
Настоящим политиком я так и не стал… в первую очередь потому, что оставаться самим собой, для политика почти недоступная роскошь. Поэтому, успех в политике почти всегда пропорционален умению обещать, обманывать и притворяться. Хотя, наверное бывают и исключения… не хочу обидеть всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Константиновский вышел из фракции "Народный фронт"

Константиновский продолжил: "Эти почти три года были самыми мрачными в моей жизни!
Зато, у меня были удостоверение, иммунитет и "шикарная" для меня зарплата. Иммунитетом я так и не воспользовался, прошел проверки в ДФС, ГПУ и НАЗК добровольно… зарплата с первого дня перечислялась в детский дом, а удостоверение показал только раз… когда начиналась история с "бриллиантовыми прокурорами". У меня не было бизнеса, который нужно защищать и просто не было времени на бизнес. Зато я научился рано вставать, проводить много часов сидя на месте и читая кучу бумаг. Ещё я начал курить,это вместо занятий спортом))).

Честное слово, не брал взяток… никому не отказывал в депутатском запросе и старался помочь тем, кто ко мне обращался. К сожалению, получалось не всегда. Мои законы не попадали в повестку дня… без фракции почти нет рычагов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Константиновский отрицает неуплату налогов: "Если окажется, что Луценко прав, я не только все заплачу и сразу сдам мандат, но и пожертвую миллион в любой благотворительный фонд"

"Я не парниковый мальчик и умею справляться с трудностями. Единственное, что я не терплю, это унижение и оскорбления себя и тех, кого я уважаю… особенно, когда не могу ответить по-мужски и по справедливости. Депутату этого не положено! Судебные кляузы, не моё … да и бесполезно. Мой ресурс терпения истощился.

Я желаю этому Парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу работая в бизнесе. Мне кажется, наши рестораны и клубы делали Киев хоть немного более комфортным и европейским.
Благодарю своих избирателей за доверие и прошу прощения за то, что не смог полный срок защищать их интересы. Борьбу за возвращение земли совхоза "Пуща-Водица" буду продолжать, команда юристов уже работает", резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Продавали мороженое в Хабаровском крае", - Константиновский рассказал, как заработал свой первый миллион

Также нардеп обнародовал свое заявление спикеру

Написал заявление об отказе от депутатского мандата, - Константиновский 01

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В местечке облава на тех, кто уклоняется от призыва. Старый еврей очень волнуется, просит спрятать его в погребе.
- Реб Мойше, ну вам-то что беспокоиться? Вы уже вроде не в том возрасте!
- А что вы думаете, генералы им не нужны?
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цензор,
так
- об отказе от депутатского мандата", - Константиновский. ДОКУМЕНТ...
Источник: https://censor.net.ua/n447743
или
- об отказе от депутатской неприкосновенности.... Источник: https://censor.net.ua/n447743
...
???
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все это понты и клоунада ПОКА В КОНСТИТУЦИИ ЕСТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ и порядок снятия только Радой все то цирк на дроти
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Человек обратил внимание что общего между сложением МАНДАТА и сложением НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, да простят меня модераторы, точно столько же ,как и между гонореей и гонором
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так, хорош...

"100 человек скажут, что общего между петухом и стаканом ничего нет, а шизо скажет:
ну как же: стакан стеклянный, а петух у перьях"
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===Внефракционый депутат Вячеслав Константиновский заявил, что написал заявление об отказе от депутатской неприкосновенности.====

Кто статьи пишет? Что за выводы? Из области он про ФОМУ а автор статьи - про ЕРЕМУ.

ВЕДЬ человек ЯСНО написал сложение МАНДАТА а не неприкосновенности. А это совершенно разные понятия. Савченко писала что слагает неприкосновенность но закон этого не предусматривает. А Константиновский ЯСНО написал СЛАГАЮ МАНДАТ!!!
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Так он всегда был последовательным, от жмура к жмуру. Молодец , конечно....
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Видно все свидетели былых убийств Славика "испарились" , почти как тот Ролс-Ройс.. Господи как туда такое дерьмо проходит, уму непостижимо....
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Він ще до обрання (а конкурентом йому був Гордон) подарував уживаний "Ройс" атошникам - і на цьому "виліз". Взагалі-то відомий бандюк...
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Те, кто успеет сам уйти из этой позорной зРады
имеет шанс (небольшой!) сохраниться как политик...
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Таке ріщення поважаю. Склав повноваження депутата і пішов робити... А Авакови а Бойки Шуфричі та багато інших вас мабуть треба рострілювати!!
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"Написал заявление..для тупеньких пацріотичних лохів .. ваш поцріот Константиновский"

Юридично ця заява туалетний папір..ну то таке...
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Так пусть другие напишут такой "папир"... Кто мешает?...
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У поцріотів такі проблеми з туалетним папіром..
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Славик решил вернутся на "широкую дорогу" наигранные телячьи нежности и помпезность заела его окончательно...
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Какого ж хрена ты туда лез, продавец ролс-ройса, и люди по Подольскому р-ну Киева за тебя голосовали, Фронтовик?!
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не, о людоньки! подивиться який хороший чоловік, який порядочний, сам! все сам зробив не став чекати доки..
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Вирішив не чекати подання від Луцика, теж правильно
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такого небыло никогда за все 25 лет парламентаризма в Украине.. шоб депутат отказался от корочки..
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та было. мартыненко, матчук, и еще были но гугл уже не выдает.
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Достойный поступок достойного (наверное) человека... Стоит уважать уже за то, что не держится зубами за удостоверение народного депутата Украины и преференции, которое дает депутатство. Молодец!
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а самовбивства не буде? ні не буде, так? а шкода
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Як кіллер нью-йоркської "русскої" мафії Славік Константіновський став народним депутатом України.

Повчальна стаття про кримінальні "подвиги" "братів Карамазових", - таке погоняло у Славіка і його брата-близнюка Сашика.

Вячеслав и Александр Константиновские: как «русская мафия» подалась в «украинские патриоты»


У Ютубі теж досить багато є про цих кадрів. Найбільше про них розповів їх колишній "колєга" - Льоня Длінний (Ройтман). Шукайте за цим прізвищем у Ютубі - там у його інтерв'ю дуже цікаві факти загалом про нашу владну мафію.
Константиновский. Фильм о мафии в Украине | Спецрасследование
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Вот как такие бандюги становятся депутатами? Там по рылу видно шо оно такое.

Обвинения в связях с криминалитетом
Вячеслава Константиновского и его брата Александра «Алика» некоторые информационные источники связывают с украинскими, российскими и американскими криминальными кругами[6]. Их называют криминальными авторитетами по кличке «братья Карамазовы»[7]. Братья Константиновские работали на компанию «Киев-Донбасс» и «Надра Банк»[8][9].

В 2006 году в США за заказ убийства Вячеслава Константиновского был осуждён уголовник Леонид «Лени Длинный» Ройтман[10].

После освобождения из тюрьмы в 2014 году Ройтман дал ряд интервью ведущему программ на русскоязычном американском телевидении и радио Севе Каплану, в частности в программе «Тот самый Каплан», где обвинил Вячеслава «Карамаза» Константиновского в причастности к бандитской группировке криминального авторитета Олега «Алика Магадана» Асмакова, к которому принадлежал и сам Ройтман, и совершении или участии в совершении нескольких убийств и покушений.

Речь шла в частности об убийстве в Квинсе бывшего президента ФК «Динамо-Киев» Ефима Островского по заказу братьев Григория и Игоря Суркисов[11]; убийство самого Асмакова 22 марта 1999 года по заказу Семена Могилевича путем его приглашение на встречу с тогдашним президентом Кучмой, которое ему передал один из братьев Суркисов (после гибели Асмакова его гражданская жена стала женой Григория Суркиса)[12]; участие в покушении на убийство владельца нью-йоркского ресторана «Распутин» Владимира Зильбера на Бруклинском мосту в Нью-Йорке, после чего тот остался инвалидом; покушение на убийство нью-йоркского уголовника молдавского происхождения Мони Эльсона по прозвищу «Мендель» или «Кишиневский» и его жены, и убийство «правой руки» Эльсона Олега Запивакина; участие в убийстве члена группировки Асмакова Бориса Григорьева[13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Напомним, депутат задекларировал 14,7 миллионов долларов наличных средств и при этом одолжил еще пять миллионов долларов у экс-министра угольной промышленности Виктора Тополова, о чем также указал в своей декларации. На банковских счетах у нардепа 373,3 миллиона гривен.
https://antikor.com.ua/articles/132836konstantinovskij_chem_boljshe_deneg_v_deklaratsijah_tem_bogache_strana_i_vse_vy


Народный депутат-мажоритарщик от Киева Вячеслав Константиновский подтвердил достоверность видео, на котором он смотрит эротические материалы во время заседания Верховной Рады.
https://antikor.com.ua/articles/115311-konstantinovskij_podtverdil_chto_smotrel_porno
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понты.
влез в ВР на своем имени и в результате вранья избирателям, обманул их и бросил, не доработав до конца каденции Рады, порешал че нужно было для бизнеса, громко свалил типа я хороший а они все в Раде воры.
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"Написал заявление об отказе от депутатского мандата", - Константиновский.

Чувак на четвертом году раздуплился. Ай маладец!
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Славунчик ти всьо гарно написав, ну прям святий і босий, та щось мені здається що тюрма тебе таки не мене
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Написал заявление об отказе от депутатского мандата", - Константиновский. ДОКУМЕНТ
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