 "Написал заявление об отказе от депутатского мандата", - Константиновский. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через пол-года после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну.
Настоящим политиком я так и не стал… в первую очередь потому, что оставаться самим собой, для политика почти недоступная роскошь. Поэтому, успех в политике почти всегда пропорционален умению обещать, обманывать и притворяться. Хотя, наверное бывают и исключения… не хочу обидеть всех".
Константиновский продолжил: "Эти почти три года были самыми мрачными в моей жизни!
Зато, у меня были удостоверение, иммунитет и "шикарная" для меня зарплата. Иммунитетом я так и не воспользовался, прошел проверки в ДФС, ГПУ и НАЗК добровольно… зарплата с первого дня перечислялась в детский дом, а удостоверение показал только раз… когда начиналась история с "бриллиантовыми прокурорами". У меня не было бизнеса, который нужно защищать и просто не было времени на бизнес. Зато я научился рано вставать, проводить много часов сидя на месте и читая кучу бумаг. Ещё я начал курить,это вместо занятий спортом))).
Честное слово, не брал взяток… никому не отказывал в депутатском запросе и старался помочь тем, кто ко мне обращался. К сожалению, получалось не всегда. Мои законы не попадали в повестку дня… без фракции почти нет рычагов".
"Я не парниковый мальчик и умею справляться с трудностями. Единственное, что я не терплю, это унижение и оскорбления себя и тех, кого я уважаю… особенно, когда не могу ответить по-мужски и по справедливости. Депутату этого не положено! Судебные кляузы, не моё … да и бесполезно. Мой ресурс терпения истощился.
Я желаю этому Парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу работая в бизнесе. Мне кажется, наши рестораны и клубы делали Киев хоть немного более комфортным и европейским.
Благодарю своих избирателей за доверие и прошу прощения за то, что не смог полный срок защищать их интересы. Борьбу за возвращение земли совхоза "Пуща-Водица" буду продолжать, команда юристов уже работает", резюмировал он.
Также нардеп обнародовал свое заявление спикеру
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- Реб Мойше, ну вам-то что беспокоиться? Вы уже вроде не в том возрасте!
- А что вы думаете, генералы им не нужны?
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так
- об отказе от депутатского мандата", - Константиновский. ДОКУМЕНТ...
Источник: https://censor.net.ua/n447743
или
- об отказе от депутатской неприкосновенности.... Источник: https://censor.net.ua/n447743
...
???
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... сам знаю...
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"100 человек скажут, что общего между петухом и стаканом ничего нет, а шизо скажет:
ну как же: стакан стеклянный, а петух у перьях"
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прости господи...
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Кто статьи пишет? Что за выводы? Из области он про ФОМУ а автор статьи - про ЕРЕМУ.
ВЕДЬ человек ЯСНО написал сложение МАНДАТА а не неприкосновенности. А это совершенно разные понятия. Савченко писала что слагает неприкосновенность но закон этого не предусматривает. А Константиновский ЯСНО написал СЛАГАЮ МАНДАТ!!!
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Будь только последовательным...
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КАКОЙ??
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Те, кто успеет сам уйти из этой позорной зРады
имеет шанс (небольшой!) сохраниться как политик...
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Юридично ця заява туалетний папір..ну то таке...
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https://www.youtube.com/watch?v=165MMbh5xh4
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Повчальна стаття про кримінальні "подвиги" "братів Карамазових", - таке погоняло у Славіка і його брата-близнюка Сашика.
Вячеслав и Александр Константиновские: как «русская мафия» подалась в «украинские патриоты»
У Ютубі теж досить багато є про цих кадрів. Найбільше про них розповів їх колишній "колєга" - Льоня Длінний (Ройтман). Шукайте за цим прізвищем у Ютубі - там у його інтерв'ю дуже цікаві факти загалом про нашу владну мафію.
Константиновский. Фильм о мафии в Украине | Спецрасследование
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Обвинения в связях с криминалитетом
Вячеслава Константиновского и его брата Александра «Алика» некоторые информационные источники связывают с украинскими, российскими и американскими криминальными кругами[6]. Их называют криминальными авторитетами по кличке «братья Карамазовы»[7]. Братья Константиновские работали на компанию «Киев-Донбасс» и «Надра Банк»[8][9].
В 2006 году в США за заказ убийства Вячеслава Константиновского был осуждён уголовник Леонид «Лени Длинный» Ройтман[10].
После освобождения из тюрьмы в 2014 году Ройтман дал ряд интервью ведущему программ на русскоязычном американском телевидении и радио Севе Каплану, в частности в программе «Тот самый Каплан», где обвинил Вячеслава «Карамаза» Константиновского в причастности к бандитской группировке криминального авторитета Олега «Алика Магадана» Асмакова, к которому принадлежал и сам Ройтман, и совершении или участии в совершении нескольких убийств и покушений.
Речь шла в частности об убийстве в Квинсе бывшего президента ФК «Динамо-Киев» Ефима Островского по заказу братьев Григория и Игоря Суркисов[11]; убийство самого Асмакова 22 марта 1999 года по заказу Семена Могилевича путем его приглашение на встречу с тогдашним президентом Кучмой, которое ему передал один из братьев Суркисов (после гибели Асмакова его гражданская жена стала женой Григория Суркиса)[12]; участие в покушении на убийство владельца нью-йоркского ресторана «Распутин» Владимира Зильбера на Бруклинском мосту в Нью-Йорке, после чего тот остался инвалидом; покушение на убийство нью-йоркского уголовника молдавского происхождения Мони Эльсона по прозвищу «Мендель» или «Кишиневский» и его жены, и убийство «правой руки» Эльсона Олега Запивакина; участие в убийстве члена группировки Асмакова Бориса Григорьева[13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Напомним, депутат задекларировал 14,7 миллионов долларов наличных средств и при этом одолжил еще пять миллионов долларов у экс-министра угольной промышленности Виктора Тополова, о чем также указал в своей декларации. На банковских счетах у нардепа 373,3 миллиона гривен.
https://antikor.com.ua/articles/132836konstantinovskij_chem_boljshe_deneg_v_deklaratsijah_tem_bogache_strana_i_vse_vy
Народный депутат-мажоритарщик от Киева Вячеслав Константиновский подтвердил достоверность видео, на котором он смотрит эротические материалы во время заседания Верховной Рады.
https://antikor.com.ua/articles/115311-konstantinovskij_podtverdil_chto_smotrel_porno
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влез в ВР на своем имени и в результате вранья избирателям, обманул их и бросил, не доработав до конца каденции Рады, порешал че нужно было для бизнеса, громко свалил типа я хороший а они все в Раде воры.
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Чувак на четвертом году раздуплился. Ай маладец!
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