 Адвокат Маркива назвал дату предварительного допроса в Италии украинского воина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспонденту Радио Свобода адвокат арестованного Раффаэле делла Валле.
На этом заседании, уточнил защитник, еще не будет рассматриваться вопрос о выборе меры пресечения для Маркива. "Мы заявим о невиновности задержанного. Это будет предварительный допрос, чтобы понять, как развивались события", - добавил делла Валле.
По словам адвоката, защита будет просить судью предоставить разрешение на специальную юридическую процедуру международного права, которая позволит допрос свидетелей в Украине." Это одно из технико-юридических проблем дела", - пояснил Раффаэле делла Валле.
Ссылаясь на конфиденциальность расследования, он не уточнил, готов ли перечень свидетелей в Украине.
Как сообщалось, прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.
Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что на то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и что Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.
Первое заседание суда состоялось 4 июля 2017 года, но вопрос о выборе меры пресечения по существу не рассматривался из-за решения подозреваемого изменить предоставленного ему государственного адвоката на другого. Нынешний доверенный адвокат украинца Раффаэле делла Валле заявил о готовности отстаивать невиновность подзащитного.
78-летний Раффаэле делла Валле - известный в Италии адвокат и политик, член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".
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