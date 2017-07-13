EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  420  1
Все про:Италия (829) Национальная гвардия (1211)

 Адвокат Маркива назвал дату предварительного допроса в Италии украинского воина

маркив

Предварительный допрос в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, задержанного по обвинениям в гибели итальянского журналиста на Донбассе 2014 года, назначен на понедельник, 17 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспонденту Радио Свобода адвокат арестованного Раффаэле делла Валле.

На этом заседании, уточнил защитник, еще не будет рассматриваться вопрос о выборе меры пресечения для Маркива. "Мы заявим о невиновности задержанного. Это будет предварительный допрос, чтобы понять, как развивались события", - добавил делла Валле.

Также читайте: Геращенко о задержании Маркива: "Это попытка российских спецслужб создать негативный имидж Украины в Италии"

По словам адвоката, защита будет просить судью предоставить разрешение на специальную юридическую процедуру международного права, которая позволит допрос свидетелей в Украине." Это одно из технико-юридических проблем дела", - пояснил Раффаэле делла Валле.

Ссылаясь на конфиденциальность расследования, он не уточнил, готов ли перечень свидетелей в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донос на Маркива организовал депутат Марроне, сотрудничающий с террористами, - источник

Как сообщалось, прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что на то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и что Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Первое заседание суда состоялось 4 июля 2017 года, но вопрос о выборе меры пресечения по существу не рассматривался из-за решения подозреваемого изменить предоставленного ему государственного адвоката на другого. Нынешний доверенный адвокат украинца Раффаэле делла Валле заявил о готовности отстаивать невиновность подзащитного.

78-летний Раффаэле делла Валле - известный в Италии адвокат и политик, член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ось так. Тримають вже тиждень, а попереднього допиту не було.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАдвокат Маркива назвал дату предварительного допроса в Италии украинского воина
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти