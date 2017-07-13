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 С Путиным необходимо поддерживать связь несмотря на разногласия, - Макрон

макрон

Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявляет, что, несмотря на разногласия в отношениях с Российской Федерацией, с ее президентом Владимиром Путиным необходимо поддерживать связь.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Елисейском дворце в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Макрон отметил, что Франция и Россия не имеют таких хороших отношений, которые Франция имеет с Соединенными Штатами. Однако, по его словам, обе страны поддерживают определенные отношения с РФ. В частности, он напомнил, как Трамп провел более чем двухчасовую встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на прошлой неделе. И также французский лидер вспомнил о своих двух встречах с российским президентом в Версале и в рамках саммита G20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Путин и Макрон заявили о необходимости соблюдения перемирия на Донбассе. ФОТО

"Эти отношения с Россией очень важны. У нас есть много разногласий. У нас, очевидно, есть много потрясений с Россией. Но в текущих условиях, особенно на Среднем Востоке, необходимы совместное сотрудничество, обмен информацией, высказывания разногласий и попытки найти решение", - заявил Макрон.

Он отметил, что, несмотря на это, отношения с РФ между странами имеют долговременный характер, и, по его мнению, это важно, что он и Трамп "имеют прямые контакты и беседы с президентом Путиным".

Также читайте: Макрон: "Мы знаем, кто развязал войну. Агрессия происходит из России"

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Самое интересное все морды достойны своих хозяев!
Даже охранник с зонтом имеет странну пластилиновую морду гумбплена!
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Униан умеет переверать новости. Хотелось бы оригинал увидеть
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Звездец! Мазохисты и импотенты. Такими разговорами вы побуждаете хуйло убивать и дальше. Безнаказанно. Это точно родина Наполеона?
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CNN: Русские завербовали Трампа с помощью семьи Агаларовых

CNN опубликовала видеозапись неформальных мероприятий, на которых встречались и общались нынешний президент США Дональд Трамп, путинский бизнесмен Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов.
Оба Агаларова в последнее время стали фигурантами скандала, связанного с переговорами сына президента США Дональда Трампа с русской чекистской «адвокатом» Натальей Весельницкой. Следствие считает эти переговоры одним из эпизодов влияния Москвы на окружение Трампа.
Записи, которые публикует телеканал, были сделаны в июне 2013 года в Лас-Вегасе, штат Невада перед конкурсом красоты «Мисс США». Трамп тогда объявил о планах провести конкурс красоты «Мисс Вселенная» 2013 года в Москве.
CNN считает, что они являются доказательством теплых отношений между Дональдом Трампом и Агаларовыми. На записи он называет их «самыми могущественными и богатыми людьми в России», а также выражает надежду, что проведение конкурса красоты в Москве поможет улучшить отношения между Америкой и Россией.
После этой встречи владелец Crocus Group Арас Агаларов и будущий президент США организовывали конкурс «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году.
На записи застольных разговоров запечатлен еще один фигурант скандала - продюсер и специалист по PR Роб Голдстоун.
В июле 2017 года The New York Times рассказала, что сын президента США Дональд Трамп-младший встречался в ходе президентской кампании его отца с «адвокатом» Наталией Весельницкой. Трамп-младший подтвердил факт встречи и рассказал, что его заманили обещанием предоставить значимый компромат на Хиллари Клинтон.
Однако, по утверждению сына Трампа, в ходе встречи Весельницкая якобы не смогла сказать ничего внятного по этому вопросу, и он охарактеризовал беседу как пустую трату времени.
Источники NYT рассказали, что предложение компромата сопровождалось уточнением, что он был добыт с помощью правительства России (т.е. спецслужб) для помощи Трампу в борьбе за президентское кресло.
После этой публикации сын президента США выложил копию переписки по электронной почте, предшествующую этой встрече. Из нее следовало, что Роб Голдстоун написал Трампу о звонке Эмина Агаларова, который готов поделиться бумагами о делах Хиллари Клинтон.
В последующих пояснениях Годстоун утверждал, что Эмин получил эти данные от своего отца Араса Агаларова. Чтобы узнать подробности, нужно было, по словам Голдстоуна, встретиться с человеком, которым оказалась «российский адвокат» Весельницкая.
Весельницкая рассказала свою версию встречи, при этом нагло отвергла связи с Кремлем (надо полагать компромат на Клинтон чекистка собирала от нечего делать и затем решила передать его Трампу). Прессек кремлевского главаря Песков объявил, что якобы не знает, кто она такая.
В интервью BFM владелец группы «Крокус» Арас Агаларов в чисто чекистском стиле все отрицать, назвал «выдумками» письма, опубликованные сыном Трампа.
«Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю», - заявил он.
Он добавил, что не знаком с сыном Трампа и не знал Голдстоуна, который контактировал с его сыном Эмином.
«Я и Роба Голдстоуна толком не знаю. ​Он работал с Эмином какой-то период в качестве менеджера, наверное, или продвигал что-то в Америке, не знаю. В общем, он работал. Они общались вместе», - туманно сообщил Арас Агаларов.
Напомним, что в ранее распространенном в СМИ «русском досье» Трампа сообщалось, что у Кремля есть компромат на Трампа, возможно связанный с посещением будущим президентом США Москвы и его «отдыха» в московской гостинице во время проведения конкурса красоты.
http://edition.cnn.com/2017/07/12/politics/video-trump-relationships-russian-associates/index.html
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тьфу компромат... трахнул мисс вселенную. получит в глаз от супруги и все дела.
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кацапи срали кирпичами когда победили республиканци
прежде чем постить дезу, троляка, неплохо би знать что в США от Президента мало что зависит, будь от трижди завербован хоть инопланетянами
республиканци нагибали и будут нагибать кацапов до тех пор, пока от вашего хуйла не останутся одни воспоминания
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Эту "дезу" опубликовал сам обдолбыш Доник Младший,под давлением прессы.И этим занимается сейчас Роберт Мюллер.Так шо прежде чем кукарекать,изучи суть разговора.А то,шо все окружение Орангутана покрыто московитскими вшами,известно сегодня всем.
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Сейчас у нас обсуждают состояние миллиордера Трампа - расследование о том, от куда оно...
Оказывается, все состояние сделано на русской мафией... С 80х Трамп строил по всему миру, гиганские "башни" с самыми роскошными квартирами, которые можно было купить ананонимно, не называя владельца... И русская мафия была его лучшими инвесторами.. При том, когда уже стало известно о том, кто есть кто - Трамп продолжал иметь с ними тестный бизнес... А последние башни уже были построены, чисто на российские деньги, без денег Трампа, но эти башни имеют его имя... Банковское расследоваение сейчас в процессе, обещают скоро полностью обнародовать, но уже из того что достоверно известно - Трамп врет нагло и под приясягой, что у него "нет связи с россий". Наша налоговка прямо говорит " Если бы ни русские, и их промывка денег через Трампа, то он бы был нищим банкротом".
Т.е. русские давали Трампу грязые деньги, он на них строил, продавал и получал чистые деньги. А так же его русские клиенты покупали у него (даже по нескольку квартир, анонимно) и и прятали так свой грязный достаток или продавали их - очистив капитал...
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Сергій Стерненко

2 год ·
!!!Вже післязавтра, 15 липня, в Одесі повинен відбутись фінальний матч за суперкубок України між Шахтарем та Динамо. Федерація Футболу України через комітет арбітрів призначає судити гру Анатолія Жабченка, котрий є в базі Миротворця. https://myrotvorets.center/…/zhabchenko-anatolij-sergeevich/
Особу, яка нині проживає в окупованому Криму та котра взяла добровільно російське громадянство вже після початку російсько-української війни. Також неодноразово порушував правила перетину державного кордону України.
Більше тут https://censor.net.ua/…/arbitr_jabchenko_iz_bazy_mirotvorts…Думаю, цій новині не дуже зрадіють багато людей серед одеських патріотів та власне ультраси обох клубів.
Головою ФФУ, до слова, є Андрій Павленко. https://goo.gl/y8nRZ2Тобто судити футболістів буде колаборант, який в умовах війни став пособником агресора. Цю ситуацію, я впевнений, розігрують російські спецслужби для пропаганидивних і не тільки заходів.
Це питання безпеки як національної, так і регіональної.
І його потрібно вирішити якомога швидше, арбітра необхідно замінити та не пустити в Україну завдяки ДПСУ. А по самій ФФУ має ретельно попрацювати СБУ.
Бо якось дуже погано виглядає вся ця ситуація.
С Путиным необходимо поддерживать связь несмотря на разногласия, - Макрон - Цензор.НЕТ 4587

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казнить нельзя помиловать. ну сколько можно уже вдалбливать этим казламордым,шо ...пощли нах и не суйтесь ,бл"ди!!!!!!!?
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Зв'язок підтримувати обов'язково. Через повідок. З нашийником. На шиї у пукіна.
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Если с хуйлом и разговаривать-то только как психиатру с безнадёжным дебилом.
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Вот вам и "новые лица"... Думали французы избрали Президента, а это "макарона", повторяющая за кем-то банальности...
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От така позиция у всех президентов ....и нашим и вашим
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Макрон ведёт себя более чем уверенно!
Не знаю какие и сколько, но козыри у него есть точно...
Скоро узнаем...
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Цікаво як це можна зробити? Путлєр вже давно звязок з реальністю втратив
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странно то, что об этой встрече немцы Сирию связали только с Францией и США и ни слова о рашке. Француз при встрече со сложным другом, немецкую подругу вызвал. Обедали в очень богатом ресторане, не то что Обама в 3 звездах
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Фразу покойного Немцова про педофила помните? он Йоб.......й и это навсегда.
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Не правильная формулировка. Правильная звучит так: "путина необходимо судить несмотря на разногласия".
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Вони єму скоріше за все жопу лизати будуть! Еврапєйци,хулі!
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Можливо він скаже,що абеспакоєно!Це ми вже чули! Господи! Европа перед расеєю тремтить!
Ссикуни хренові!
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Спасибі! Сміюсь до сих пір! Настаящая інциклапедія рускаго міра! Немає тільки путєнських васпамінаній.
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Есть и Вовкины воспоминания на следующей полке

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Йоханий бабай! Спасибі тобі! Полний сборнік васпамінаній пуйла! Піду в бібліотеку та зачитаюсь! Особливо мєні подобається ізрєченія Машки! Це просто респект! не знаю! Ржу до сих пір! Спасибі ще раз! Офуєть!
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США начали показательную порку Siemens
Россия обманула Siemens и теперь компания, которая имеет 186 лет дружбы с Московией, подает в суд. Газовые турбины, которые не должны были попасть в Крым, попали... именно в Крым, хотя Путин и КО божились, что их заказывают для Краснодара. Два года Siemensу говорили, что Россия его кинет, что ни в какой Краснодар турбины не повезут, что вся Россия открыто говорит и пишет, что турбины нужны в Крыму и только в Крыму. Два года весь мир говорил Siemensу, что Россия ему лжет, лжет, лжет. И вот надо же！Россия солгала！Невероятно！Кто бы мог подумать！？Теперь сименсы попадают за нарушение санкций Евросоюза. Если бы они могли знать заранее, что их кинут... Это так неожиданно！Теперь США вводят санкции против Siemens. Оказывается, немецкий концерн не просто поставил турбины в Крым, но даже и самолично проводит их монтаж. 45,7 процентов доли в компании "Интеравтоматика", которая монтирует запрещенное электрооборудование, принадлежит Siemens.Сам Siemens удивлен подобным фактом. Путинские агенты проникли в его "дочку". Это так неожиданно! Очевидно, благоверные откаты российского ворья добрались и до благословенной Германии. Все, до чего дотягивается Россиюшка, покрывается взяточничеством и коррупцией.Теперь начинается показательная порка. Все давно ждали крови, а то санкции были слишком бескровными, и вот вылез Siemens. Его деятельность уже заблокирована на территории США. Евросоюз будет накладывать многомиллиардные штрафы. "Турбины в Крым" станут самой скандальной сделкой века...Наглость корпораций давно уже достала Европу, но только Украина развязала руки для их обуздания. При слове "Крым" отныне все ТНК будут креститься.
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А Германия так и будет спокойно смотреть как за Украину "порят" её аналог Газпрома...
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Да много чего... Как минимум свести урон к минимуму всеми возможными способами. С северным потоком 2 она уже в открытую выступила против США.
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перед выборами я помню, Макрон вел себя очень борзо и пел совсем другие песни про путина. Что ж это делается?
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он щас за доброго полицейского, а макрель за злого... пока её не выбрали. потом могут и поменяться... )
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а шо там нового и экстренного?.. хуйлостан как был так и есть.
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Макрон лучше бы Фултонскую речь Черчилля о "железном занавесе" перечитал...
"Мы не можем закрыть глаза на то, что свободы, которые имеют граждане в США, в Британской империи, не существуют в значительном числе стран, некоторые из которых очень сильны. В этих странах контроль над простыми людьми навязан сверху через разного рода полицейские правительства до такой степени, что это противоречит всем принципам демократии." и т.д.
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да да демократия..
https://newsland.com/user/4297726154/content/rasstrel-naroda-v-vashingtone-v-1932-m-godu/4337736

"Вот как описывают эти события некоторые источники (например, в работе "Консалтинговые услуги в США во времена Рузвельта"):«28 июля пришел долгожданный для Гувера день: полицейские хладнокровно застрелили двух ветеранов и ранили еще нескольких. Немедленно правительство решило ввести в действие федеральные войска.Начальник штаба американской армии генерал Д. Макартур кликнул своего адъютанта майора Д. Эйзенхауэра, сел на боевую лошадь и лично повел войска. Танки, кавалерия, солдаты в стальных касках с примкнутыми штыками изгнали из столицы ветеранов.Когда спустилась ночь, войска изготовились для решительного штурма цитадели врага - хижин и палаток в Анакостия-Флэтс. При свете прожекторов войска бросились на «неприятеля». Они действовали решительно, забрасывая бомбами со слезоточивым газом обитателей лачуг, действуя штыком и прикладом против тех, кто медлил отступать. Семилетний мальчик, искавший в суматохе игрушку, получил штыковую рану, два младенца умерли от газа. Победа была полной - ветераны изгнаны, поселок сожжен."
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Обезьяну с ядерной гранатой надо сначала убаюкать, отобрать гранату, а потом уже пристрелить...
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Французская компания ECA Group продала технологии России в обход санкций?
Jul. 13th, 2017

С Путиным необходимо поддерживать связь несмотря на разногласия, - Макрон - Цензор.НЕТ 5517
Буквально на днях я писал о том, что французская компания ECA Group планирует заняться производством в Российской Федерации безэкипажных катеров Inspector Mk-2 и беспилотных подводных лодок противоминной обороны Seascan Mk 2, для нужд ВМФ РФ, фактически, в нарушение действующих санкций, поставляя России технологии. Но, как оказалось, у истории имеется продолжение.

Так, в сети появилось фото, сделанное во временно оккупированном Кронштадте, на котором был зафиксирован безэкипажный катер "Искатель". Согласно официальной информации, данный катер разрабатывает АО «Научно-производственное предприятие« Авиационная и морская электроника», но известно, что катер является копией французского Inspector Mk 2.
То есть, технологии ECA Group, по созданию безэкипажных катеров противоминной обороны, скорее всего, были проданы намного раньше планов компании перенести производство в РФ и Россия полным ходом экспериментирует на данном поприще. Правда, не настолько успешно, что бы в ближайшее время полностью обеспечить потребности своих ВМФ в катерах данного типа.
Санкции, мосье? Нет, не слышали! А потому: Cher Emmanuel Macron! Votre groupe ECA prévoit de produire en Russie drones sous-marins et des bateaux pour la guerre #malgré_les_sanctions!
С Путиным необходимо поддерживать связь несмотря на разногласия, - Макрон - Цензор.НЕТ 8229
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бабло побеждает зло санкции санкциями а бизнес страдать не должен
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У него, надо полагать, с Путиным все хорошо, но есть некоторые "разногласия"...
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Хотів би я почути про деякі труднощі у відносинах з рабсієй як би по їх країні стріляли "градами" та іншім!!!
путлер напав на Україну і знищує Українців а вони " нєкоториє разногласія"..... су@и що тут казать!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС Путиным необходимо поддерживать связь несмотря на разногласия, - Макрон
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