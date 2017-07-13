"Период застоя в минском процессе закончился, - замглавы АП Елисеев"

Об этом в интервью одному из украинских каналов заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"По сути, мы можем констатировать, что после выборов во Франции и с назначением нового американского представителя у нас некий период застоя в "минском процессе" закончился и, по сути, мы сегодня переходим, я надеюсь, в более активную, наступательную фазу", - сказал чиновник.
"Мы приветствуем, что за последние недели у нас значительно интенсифицировался диалог с американской стороной... Волкеру необходимо быстро войти в этот процесс, заполнить существующий вакуум информации... Мы очень рассчитываем, что после этого будут приняты некоторые предложения и представлены на рассмотрение руководства США. Ключевая цель всей этой работы - попытаться подтолкнуть мирный процесс на Донбассе за счет проявления даже креативного подхода... инновационных элементов", - сказал Елисеев.
Елисеев подтвердил, что ожидается телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), в ходе которого ожидается достижение конкретных результатов по определенным шагам.
"Это концепция "формулы Макрона", чтобы путем маленьких, но конкретных шагов приблизиться к выполнению "минских договоренностей". Речь идет и о немедленном начале обмена и освобождения заложников. Но главное и ключевое - прекратить убивать людей, то есть режим тишины должен быть обеспечен полностью, а не абстрактно. Второе - отвод тяжелого вооружения, третье - о предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть российско-украинской границы. И, конечно, речь идет о прекращении запугивания российской стороной наблюдателей", - объяснил он.
Дата телефонного разговора, по словам замглавы АП, согласовывается.
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руководство суверенной страны спокойно выслушивать "советы"
иностранных дипломатов, требующих изменить Конституцию страны в угоду
агрессору?
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прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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"боевики"?) - тот является их пособником...
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А так действительно, макроновский минск - похоронит Х√йла...
У него в марте будет лишь два пути: Гаага или будет в мире еще один Ким чен Ын, такой себе - Пу Тин Х√й...
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здравомыслящих граждан Украины понимают, что так называемые Минские
договоренности (кого с кем?) - это тупик и предательство. А липецкий президент
с "путиным" и его западными покровителями обсуждают как их лучше
выполнить, т.е. как сподручней развалить Украину!... Чудеса!...
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п.с. якщо розгребеш, що таке "скніти" - отримаєш дарунок)))
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От шо пендель животворящий делает!
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- Что, Медведчук наконец ласты склеил?
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а подашь в отставку, если твои "обещания" не выполняться за полгода - год?
Пока наши чинуши за "базар" не отвечают должностями - бла-бла шоу "маст го он"
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сговор Кремля и нынешней государственной "верхушки" Украины.
Он парализовал адекватную международную помощь Украине.
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Нуландшу від "миролюбивого" Обами змінив "наш" Волкер від невігласа-окруженця Трампа в Америці. Молодий та непочтивий Макрон змінив підстаркуватого нехлюя Оланда у Франції і що?...
"Период застоя в минском процессе закончился, - замглавы АП Елисеев"
Хоч одна притомна людина в це вірить? Що невикональний Мінський договорняк є мертвонародженим не розуміє тільки той, хто (далі підставляйте за бажанням)...
Волкер приведе у Чорне Море американські авіаносці, чи хоча б есмінці з Томахавками, націленими на Севастополь?
Чи може Макрон запропонує Трампу відключити Swift для Россії, або заборону на торгівлю нафтою та газом за долари, як це було зроблено для Ірану?, викине з Франції Sputnik та Russia Today?
Або фрау Меркель штрафоне на нев*їбенні гроші Simens за турбіни для Криму?
Уся та прошоколадна челядь з усих сил намагається нам впарити, що ми ніхто і ніщо і без нуланд-оланд-обам не варто нам рипатись.
А нам, (це вони так думають, бо дуже добре запаковані) треба сидіти й чекати готового, бл…ть!!!
Ну і ми таки справджуємо сподівання тієї зажерливої сарани - сидимо, чекаємо, плачемо за полеглими під Мінськом і палко бодаємось на Фейсбуках з шоколадною наволочью, що за срібняки нас розводить і цим заробляє на хліб з маслом…
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