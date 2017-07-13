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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Елисеев (242) минские соглашения (2243) Макрон (120) Волкер Курт (16)

 Период застоя в минском процессе закончился, - замглавы АП Елисеев

елисеев

Позиция новоизбранного Президента Франции Эмманюэля Макрона и назначение США специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера активизирует минский процесс.

Об этом в интервью одному из украинских каналов заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"По сути, мы можем констатировать, что после выборов во Франции и с назначением нового американского представителя у нас некий период застоя в "минском процессе" закончился и, по сути, мы сегодня переходим, я надеюсь, в более активную, наступательную фазу", - сказал чиновник.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ирина Геращенко рассказала спецпредставителю США Волкеру о проблемах с освобождением заложников. ФОТОрепортаж

"Мы приветствуем, что за последние недели у нас значительно интенсифицировался диалог с американской стороной... Волкеру необходимо быстро войти в этот процесс, заполнить существующий вакуум информации... Мы очень рассчитываем, что после этого будут приняты некоторые предложения и представлены на рассмотрение руководства США. Ключевая цель всей этой работы - попытаться подтолкнуть мирный процесс на Донбассе за счет проявления даже креативного подхода... инновационных элементов", - сказал Елисеев.

Елисеев подтвердил, что ожидается телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), в ходе которого ожидается достижение конкретных результатов по определенным шагам.

Также читайте: Обнародован план Макрона по урегулированию на Донбассе, - LIGA.net

"Это концепция "формулы Макрона", чтобы путем маленьких, но конкретных шагов приблизиться к выполнению "минских договоренностей". Речь идет и о немедленном начале обмена и освобождения заложников. Но главное и ключевое - прекратить убивать людей, то есть режим тишины должен быть обеспечен полностью, а не абстрактно. Второе - отвод тяжелого вооружения, третье - о предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть российско-украинской границы. И, конечно, речь идет о прекращении запугивания российской стороной наблюдателей", - объяснил он.

Также читайте: При нынешнем положении дел ничто не побуждает Путина выполнять Минские соглашения, - Расмуссен

Дата телефонного разговора, по словам замглавы АП, согласовывается.
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Не верю , особенно если Трам назначил нового Штирлица , для слежки за процессом .
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гм... техаський рейнджер))) статтю треба читати, а не заголовки
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Період застою, вибачте, запору закінчився? А почався період поносу?
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Как может
руководство суверенной страны спокойно выслушивать "советы"
иностранных дипломатов, требующих изменить Конституцию страны в угоду
агрессору?
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Повірити важко ,але будемо надіятись. Надія вмирає останньою !
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Взагалі-то - сподіватись, а "сподівака" - невмируща ))
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Период застоя в минском процессе закончился, следующий период - перестройка и ускорение.
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Колись твій тхлий писок ся стуле, клємпо?
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Ты даже в курсе, что такое СЛОГ?
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Кобило, - ГЕТЬ є тим чим ти володієш лексично?
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Откуда ты вылезло, кто тебе дал право женщину оскорблять.
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Чи зможе дураша пудрити мізки і представнику амерів?
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Период застоя в минском процессе закончился - согласен. Сепар-террорист должен быть уничтожен.
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Тот, кто "договаривается" с террористами (что такое
"боевики"?) - тот является их пособником...
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щось ти задофіга постиш... добова норма? то помолись на двужопоголового рамзанкудирова/пуйла - ото пособнікі!
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Пардоньте, но даже в таком застое Украины более в выиграшном положении чем Рашка. А вот если мы будем *двигатьсявперед* по таким условим то мы прямо с головой окунемся в канаву с говном которую уже давно выкопала Рашка и нас приглашает.
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Правильно - пора выкидывать пидерашную нечисть и предателей Родины с украинской земли.
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Просто не открывают всех карт...
А так действительно, макроновский минск - похоронит Х√йла...
У него в марте будет лишь два пути: Гаага или будет в мире еще один Ким чен Ын, такой себе - Пу Тин Х√й...
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Большинство
здравомыслящих граждан Украины понимают, что так называемые Минские
договоренности (кого с кем?) - это тупик и предательство. А липецкий президент
с "путиным" и его западными покровителями обсуждают как их лучше
выполнить, т.е. как сподручней развалить Украину!... Чудеса!...
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йой! третій пост! час іти в бан))) просрали ви, кацапєти, свій шанс! тепер тільки скніти, скніти і... скніти)))
п.с. якщо розгребеш, що таке "скніти" - отримаєш дарунок)))
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"По сути, мы можем констатировать, что после выборов во Франции и с назначением нового американского представителя у нас некий период застоя в "минском процессе" закончился и, по сути, мы сегодня переходим, я надеюсь, в более активную, наступательную фазу"
================

От шо пендель животворящий делает!
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- Период застоя в минском процессе закончился!
- Что, Медведчук наконец ласты склеил?
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У меня после таких заявлений только один вопрос -
а подашь в отставку, если твои "обещания" не выполняться за полгода - год?
Пока наши чинуши за "базар" не отвечают должностями - бла-бла шоу "маст го он"
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Минский процесс, а он вообще был, он и неначинался.
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Да он сдох 31.12.2015 только не для тех,кто крутит гешефт с окупантом и агрессором.
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Хороша наша песня - начинай сначала, ну поменяли Оланда на Макрона, поменяли Нуланд на Волкера, всё остальное тоже самое, план Макрона такой же невдалый как и минские соглашения. А за особый статус дамбаса хрен наскребут 300 голосов в измененмя в Конституцию.
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правильно, в депутатів дуже розвинутий інстинкт самозбереження.
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Мінсь це канєшно велечезна зрада, але неспішіть ставити хрест на мінських перемовинах, нам ще хоча б з півроку-рік треба попудрити кацапам мізки «безальтернативністю» мінська, а потім вже можна буде думати про формат перемовин з нашими китайськими партнерами, щодо системи пропуску на Українсько-китайському кордоні
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Автономию всранной луганды будете продвигать под новой вывеской,предатели щеколадные?
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Минск- это разорванное тело Украины,которое теперь ,спустя более трех лет разорвавшие хотя сшивать....беда в том.что более 10 тысяч убитых на веки вечные оставят "рубец" на теле Украины...
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Минский процесс это государственное преступление против Украины,
сговор Кремля и нынешней государственной "верхушки" Украины.
Он парализовал адекватную международную помощь Украине.
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Не знаю, як в кого, а в мене черговий пустопорожній вихлоп одного з шоколадних вилупків викликає теж чергову і таку ж безплідну та безсилу лють.

Нуландшу від "миролюбивого" Обами змінив "наш" Волкер від невігласа-окруженця Трампа в Америці. Молодий та непочтивий Макрон змінив підстаркуватого нехлюя Оланда у Франції і що?...

"Период застоя в минском процессе закончился, - замглавы АП Елисеев"
Хоч одна притомна людина в це вірить? Що невикональний Мінський договорняк є мертвонародженим не розуміє тільки той, хто (далі підставляйте за бажанням)...
Волкер приведе у Чорне Море американські авіаносці, чи хоча б есмінці з Томахавками, націленими на Севастополь?

Чи може Макрон запропонує Трампу відключити Swift для Россії, або заборону на торгівлю нафтою та газом за долари, як це було зроблено для Ірану?, викине з Франції Sputnik та Russia Today?

Або фрау Меркель штрафоне на нев*їбенні гроші Simens за турбіни для Криму?
Уся та прошоколадна челядь з усих сил намагається нам впарити, що ми ніхто і ніщо і без нуланд-оланд-обам не варто нам рипатись.

А нам, (це вони так думають, бо дуже добре запаковані) треба сидіти й чекати готового, бл…ть!!!

Ну і ми таки справджуємо сподівання тієї зажерливої сарани - сидимо, чекаємо, плачемо за полеглими під Мінськом і палко бодаємось на Фейсбуках з шоколадною наволочью, що за срібняки нас розводить і цим заробляє на хліб з маслом…
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПериод застоя в минском процессе закончился, - замглавы АП Елисеев
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