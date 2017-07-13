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 Политика Украины
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 Госпогранслужба готова проверить футбольных арбитров из оккупированного Крыма, заявленных в Суперкубке, - Слободян

арбитр

Госпогранслужба Украины готова проверить футбольных арбитров из Крыма Юрия Ваксу и Анатолия Жабченко, которые числятся в базе "Миротворца" и заявлены арбитрами Федерации футбола Украины (ФФУ). Активисты зафиксировали их неоднократные перелеты через закрытые пункты пропуска государственной границы Украины (рейсом Симферополь – Москва).

Об этом Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы информацию черпаем из двух источников - спецслужбы и собственные проверки. Есть ли информация об этих двух лицах, на данный момент мне неизвестно. Если такая информация придет к нам через наш сервис "стоп лист" или каким-либо иным образом, в форме обращения граждан или по линии правоохранительных органов, естественно, мы примем во внимание и будем на нее реагировать", - сказал Слободян.

12 июля Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины сезона 2017/2018 годов. Арбитром одного из матчей назван Анатолий Жабченко.

Два действующих футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма - Юрий Вакс и Анатолий Жабченко - с 7 июня числятся в базе сайта "Миротворец".

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Ранее корреспонденты телеканала "2+2" в документальном фильме "Золотой свисток" рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу "Миротворца".

Центр "Миротворец" является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе "Чистилище". По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.
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Во-во! І прощупати в самому прямому сенсі! А раптом, вони в жопі свистки ховають?
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А якщо і не ховають, то запхати свисток у задній прохід і посадити за контрабанду.
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СБУ пусть ними занимается,шастают в паРашу как домой.Нах такие арбитры нужны? Пусть едут к Путину насовсем.
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Пусть работают физруками в крымских пансионатах с своими ватниками пенсионерами,а не международными арбитрами футбола...
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то він Ваксу? тут навіть за одне прізвище можна позбавити громадянства
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Арест - и за гос.измену - 15 лет без права на амнистию...
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Раз эти два персонажа попали в "Миротворец"-значит основания для этого были.
А посему-пустить этих господ в Украину и "прощупать" ну очень тщательно.
А по результатам "прощупывания" или извиниться,или на законную шконку.
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а дійсно, невже важко перевірити, за яким паспортом ці судді живуть у Криму, літають до Москви. Чи знову громадськість повинна тиснути,тицяти,кричати і перекривати!
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охринеть. опять шыкаладный позор и невнятное мычание тамжынашилюди - одиннарот. и украинец с крысьчаненом братьянавек.
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пока общественность хай не поднимет - госпогранслужба и не почешется...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба готова проверить футбольных арбитров из оккупированного Крыма, заявленных в Суперкубке, - Слободян
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