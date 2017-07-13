 Госпогранслужба готова проверить футбольных арбитров из оккупированного Крыма, заявленных в Суперкубке, - Слободян

Об этом Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы информацию черпаем из двух источников - спецслужбы и собственные проверки. Есть ли информация об этих двух лицах, на данный момент мне неизвестно. Если такая информация придет к нам через наш сервис "стоп лист" или каким-либо иным образом, в форме обращения граждан или по линии правоохранительных органов, естественно, мы примем во внимание и будем на нее реагировать", - сказал Слободян.
12 июля Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил официальных лиц на матч за Суперкубок Украины сезона 2017/2018 годов. Арбитром одного из матчей назван Анатолий Жабченко.
Два действующих футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма - Юрий Вакс и Анатолий Жабченко - с 7 июня числятся в базе сайта "Миротворец".
Ранее корреспонденты телеканала "2+2" в документальном фильме "Золотой свисток" рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.
Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу "Миротворца".
Центр "Миротворец" является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе "Чистилище". По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.
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А посему-пустить этих господ в Украину и "прощупать" ну очень тщательно.
А по результатам "прощупывания" или извиниться,или на законную шконку.
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