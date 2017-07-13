Провал пенсионной реформы будет иметь последствия для сотрудничества с МВФ, - представитель Всемирного банка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "112 Украина" заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
"Как вы знаете, пенсионная реформа - это требование для программы сотрудничества с МВФ, да, это (провал пенсионной реформы) будет иметь последствия... По моему мнению, последствия могут быть значительно серьезнее, но это вопрос к моим коллегам из МВФ", - отметила Кахконен.
13 июля Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу в первом чтении.
Документ предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.
Также предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо имеет право самостоятельно определить свой пенсионный возраст.
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Німеччина
65-67
Великобританія
65-67
Данія
65-67
Ісландія
67
Грузія
60 і 67
Канада
65
Нідерланди
65
Фінляндія
62-68
Естонія
65
Японія
65
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Лучше бы это сотрудничество с МВФ накрылось медным тазом, как и пенсионная реформа, от этого сотрудничества народу одни проблемы.
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"Здесь по-другому. Если я работаю хорошо, без замечаний, меня уволить просто невозможно. Меня можно только сократить. А это значит выходное пособие и не маленькое. А те, кто в профсоюзе, защищены на много лучше. Уволить члена профсоюза практически невозможно, даже сократить. Например, со мной ездит на работу чувак, которому 75 лет. Он мечтает, чтобы его сократили. В этом случае он получит выходное пособие (примерно $30К), будет получать пособие по безработице в течении минимум 6-ти месяцев, а по истечении этого срока выйдет на пенсию. Официально он - работающий пенсионер. Поэтому хорошо зарабатывает - зарплата + пенсия.
Те, кто работает на государство, защищены еще лучше. Например, если работник почты отработал 7 лет, его уволить нельзя. Вообще (ну если он не преступник). Представь, почты мало, делать нечего - а уволить нельзя. Кроме того у государственных служащих великолепные страховки и высокие пенсии. Единственно когда государственного служащего могут уволить, вернее сократить, это когда в стране кризис бюджета, когда урезают государственные программы. Но это маловероятное событие."
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Ой, я Вас умоляю, какая нах пенсионная реформа. У соевых самая главная пенсионная реформа - это чтобы граждане Украины по возможности вообще до пенсии не доживали, а если и доживали, то получали бы фигу с маком. Пока воровскую шваль не выметем к чертям собачим из всей вертикали власти, о каком-либо развитии Украины можно забыть вообще, т.к. не могут патологические лжецы, воры, распильщики и дерибанщики созидать. Это противоречит их гнилой сути.
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"сотрудничества" Украины с МВФ, это поддержка этим фондом
обанкротившейся власти, ведущей страну к катастрофе...
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