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 Политика Украины, Экономика
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 Провал пенсионной реформы будет иметь последствия для сотрудничества с МВФ, - представитель Всемирного банка

мвф

Провал пенсионной реформы в Украине будет иметь серьезные последствия для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "112 Украина" заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Как вы знаете, пенсионная реформа - это требование для программы сотрудничества с МВФ, да, это (провал пенсионной реформы) будет иметь последствия... По моему мнению, последствия могут быть значительно серьезнее, но это вопрос к моим коллегам из МВФ", - отметила Кахконен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран G7 призвали Раду одобрить пенсионную реформу: "Трудолюбивые украинцы заслуживают того, чтобы иметь надежную пенсионную систему"

13 июля Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу в первом чтении.

Документ предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Также предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо имеет право самостоятельно определить свой пенсионный возраст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинцы заслуживают справедливых пенсий", - Порошенко поблагодарил ВР и Кабмин за старт пенсионной реформы
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Порохоботы, а вы официально работаете или нет? У вас в трудовой пишет "интернет боец, холуй власти" или как?
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Внешние кредиты должены отойти в историю как пережиток прошлого Украина будет развиваться от собственных экономических ресурсов так что Господа присяжные заседатели от МВФ -досвидос!
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Японцы работают по 16 часов в сутки до 70 лет,и ездят путешествуют по всему миру.Советское быдло к этому не приучено.
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назови мне хоть одно Украинское предприятие или фирму куда можно устроится на работу в 70 лет!!
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В областях не устроиться даже в 30 лет,вакансии не выходят даже из кабинета директора,моментально сажается кум-сват-брат,а то что нихера,простите,не соображает, то ничого....навчиться.Все об этом знают,толстые тетки сидят на пожизненных должностях в райрадах,отделах освиты и так далее.Какие уж там японцы...
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открой свой бизнес,корми сам себя,ждёшь манны Небесной?
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Открыл,кормлю,ничего не жду.Но и всяких пи...расов из ВР и ментов кормить не собираюсь.
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Так может тогда и не платить в разные фонды и налоги. Все равно на старости лет маны небесной недождаться.
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Пенсионная реформа навязанная отнюдь не попечением об отечестве или народе, а скорее желанием украсть очередные деньги от МВФ ляжет еще одним отвратительным красным кирпичом на парламент,ВР и президента.Именно сейчас возможно развитие событий которого не ждет никто,ни наше ворье,ни кремлевская шайка.
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Кредит МВФ пойдёт на погашение предыдущего кредита МВФ.а вы думали вам на пенсию?
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Кредит МВФ пойдёт на погашение предыдущего кредита МВФ,да ещё и с процентами.
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а я думаю, что тебе пора отсюда съе6ать уже, демагог )(уев, работающий на соевого поца даже круче, чем японцы - по 25 часов в сутки выбеливает ему жопу языком.
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Найбільша помилка наших європейських партнерів це оцінка ситуації та процесів України по європейських нормах, али ми покищо Європа лиш географічно і в великій своїй частині ментально. Але більшість системних процесів розвитку суспільства несуть на собі відбиток совіцької, і особливо пост-совіцької деградації адміністративно-управлінської складової, перш ніж провадити пенсійну реформу потрібно хочби вполовину зменшити корупцію, створити біль-менш дієву судову стстему, реформувати податкову систему, особливо що стосується малого та середнього бізнесу, врегулювати правові відносини роботодавців та найнятих працівникі, а вже потім братися за пенсійну реформу, і як на мене процес має бути саме в такому порядку
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Пенсійний вік у деяких країнах
Німеччина
65-67
Великобританія
65-67
Данія
65-67
Ісландія
67
Грузія
60 і 67
Канада
65
Нідерланди
65
Фінляндія
62-68
Естонія
65
Японія
65
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В Україні набагато менша тривалість життя , в нас такого ГЕНОЦИДУ не має бути .
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Бач як. В Німеччині тільки на пенсію йдуть, а в нас вже на кладовище в цей вік виносять. Середня тривалість життя чоловіків в Україні на сьогодення складає 65,2 роки. Отакоє.
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Провал пенсионной реформы будет иметь последствия для сотрудничества с МВФ, - представитель Всемирного банка

Лучше бы это сотрудничество с МВФ накрылось медным тазом, как и пенсионная реформа, от этого сотрудничества народу одни проблемы.
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А спросить стоит и не у кремлеблядей, не у депутатов, не у олигархов, не у советчиков за границей, а у простых украинцев, на будущее которых повлияет эта антиукраинская, антинародная пенсионная реформа, с которой народу предстоит жить дальше.
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ПНХ, прежде чем рассказывать о подстилках, лучше бы приехал в Украину и пожил, как обычные люди живут, а то тут много советчиков из других стран, которых антинародные реформы не коснуться.
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в США нет никаких проблем с пенсионерами,кто одинокий пенсионер тому шикарные палата в домах для одиноких.Всё продумано до мелочей с лекарствами,лечением и других удобствах.Поплачьте, что вы родились в советском дерьме.
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Мені розповідав друг (62 роки), який працює в Штатах на досить високій інженерній посаді. Ось що він писав про їхні пенсійні закони:

"Здесь по-другому. Если я работаю хорошо, без замечаний, меня уволить просто невозможно. Меня можно только сократить. А это значит выходное пособие и не маленькое. А те, кто в профсоюзе, защищены на много лучше. Уволить члена профсоюза практически невозможно, даже сократить. Например, со мной ездит на работу чувак, которому 75 лет. Он мечтает, чтобы его сократили. В этом случае он получит выходное пособие (примерно $30К), будет получать пособие по безработице в течении минимум 6-ти месяцев, а по истечении этого срока выйдет на пенсию. Официально он - работающий пенсионер. Поэтому хорошо зарабатывает - зарплата + пенсия.
Те, кто работает на государство, защищены еще лучше. Например, если работник почты отработал 7 лет, его уволить нельзя. Вообще (ну если он не преступник). Представь, почты мало, делать нечего - а уволить нельзя. Кроме того у государственных служащих великолепные страховки и высокие пенсии. Единственно когда государственного служащего могут уволить, вернее сократить, это когда в стране кризис бюджета, когда урезают государственные программы. Но это маловероятное событие."
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Якщо ціна сраних траншів -ГЕНОЦИД Українців - МВФ ПНХ !!!
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Выпрашивание кредитов - это называют "сотрудничеством"...
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Вряд ли такой закон можно назвать реформой. Это скорее новый метод распила кредитов МВФ.
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Ваши оффшоры если потрусить, вы и сами сможете МВФ кредитовать.
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Провал пенсионной реформы будет иметь последствия для сотрудничества с МВФ, - представитель Всемирного банка.

Ой, я Вас умоляю, какая нах пенсионная реформа. У соевых самая главная пенсионная реформа - это чтобы граждане Украины по возможности вообще до пенсии не доживали, а если и доживали, то получали бы фигу с маком. Пока воровскую шваль не выметем к чертям собачим из всей вертикали власти, о каком-либо развитии Украины можно забыть вообще, т.к. не могут патологические лжецы, воры, распильщики и дерибанщики созидать. Это противоречит их гнилой сути.
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зачем они вообще нужны эти пенсионеры? их надо ссылать в лугандонию
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А зачем тогда человеку платить в такой пенсионній фонд?
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Единственный смысл
"сотрудничества" Украины с МВФ, это поддержка этим фондом
обанкротившейся власти, ведущей страну к катастрофе...
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Это рехворма имени пидодасов имеет только одну цель - геноцид людей, вышедших на пенсию. Окончательно ограблены те, кто всю жизнь работал честно и платил все налоги- пенсия теперь будет мизерной, хоть платил, хоть не платил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПровал пенсионной реформы будет иметь последствия для сотрудничества с МВФ, - представитель Всемирного банка
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