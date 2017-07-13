 ЕСПЧ рассмотрит жалобу принявших гражданство РФ жителей Севастополя на отъем земли оккупационными властями

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
"Жалоба была подана еще в прошлом году, и вот мы получили уведомление о том, что она принята к рассмотрению, - рассказала председатель кооператива Лариса Крысина. - При этом хочу особо отметить, что мы обращались в Страсбург, как граждане России, по российским паспортам, а не по украинским".
В своей жалобе в ЕСПЧ севастопольцы указывают, что их лишили земли на том основании, что ее выдала городская государственная администрация Севастополя, тогда как, по мнению "суда" российских оккупантов, землей в украинский период должен был распоряжаться городской совет. Кроме того, "суд" посчитал, что земля была выдана по поддельному госакту, так как в архивах администрации Севастополя есть два распоряжения за номером 1256-р, которым и была выделена земля "Дружбе-9".
Эти доводы суда в своей жалобе в Страсбург севастопольцы называют необоснованными. Они отмечают, что по факту обнаружения второго госакта Следственным комитетом России два года назад возбуждалось уголовное дело, однако оно так и не дошло до "суда". Сам факт возбуждения уголовного дела, пишут люди, не доказывает ничего.
"Ну а вопрос о том, какой орган власти при Украине должен был распоряжаться землей, вызывает встречный вопрос: почему у Украины претензий не было?" - говорит Лариса Крысина.
По словам Крысиной, жалоба может быть рассмотрена Европейским судом в течение 3-6 месяцев.
В адвокатском сообществе Севастополя шансы жителей города выиграть у правительства в ЕСПЧ оценивают, как высокие.
"Во-первых, люди совершенно правы: факт возбуждения уголовного дела не доказывает совершение преступления, и суд не должен был этим руководствоваться. Во-вторых, согласно статье 12 ФКЗ "О вхождении Крыма и Севастополя в состав России", (аннексии Россией Крыма - Ред.) Россия признает действие всех крымских документов, выданных при Украине. В том числе - и актов на землю. Причем в законе отдельно прописано, что никакого дополнительного подтверждения этих документов не требуется", - рассказал собеседник в "адвокатской палате" Севастополя.
В то же время оккупационное "правительство" города за последние полгода в 15 раз увеличило число исков к собственникам городской земли. Если в январе 2017-го их было 261, то в июле стало 3805.
Ранее в государственной службе Геодезии, картографии и кадастра заявили, что переоформление украинских документов на новых собственников или их отмена российскими оккупационными "властями" Крыма - незаконна и не будет признана государственными органами Украины.
"Статьей 9 Закона предусмотрено, что какие-либо органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, и их деятельность- считаются незаконными, если эти эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренными законами Украины. Какой либо акт (решения, документ), выданный органами или лицами, предусмотренным частью второй этой статьи, являются недействительными и не создают правовых последствий", - подчеркнули в Госгеокадастре.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
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На дровнях обновляет путь
Его жена-Сибирь почуя
Плетется рысью как-нибудь..
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отьема денег у населения - потому что чтил уголовный кодекс.
а лишнехромосомные необучаемые ничему, даже грабежу.
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вот это сюр !
европе наврено вааще в акуе..
вот надо такие вещи показывать людям в ЕС !
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вот это я понимаю исконно крымская фамилмя
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Иначе через год, вас будет ждать участь того, что чуть выше наваял Саша Крест
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Крым был и остается Украинской территорией (по крайней мере на международно правовом уровне).
А эти ватники опротестовывают документы, которые "действуют" только в рашке и не легитимны на международном уровне. Сюр. Сами себя загнали в юридическую ж-пу.
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У вас там всё давно в одной большой зоне Ж
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тож їжте його, пийте, крисчани
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А как же скрепы?
Да и хуйло говорило,что для него решения европейских судов не являются приоритетными перед расейскими законами.
Поэтому-осваивать вам,олухи,новые земли где-то в районе Колымы.
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Осушать болота мордовии.
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Мало того, что не получили с неба камней, так еще и свои придёться отдать Х√йлу...
Крысчане, пока не поздно, изучайте как нужно оринтироваться с помощью моха на деревьях - пригодится скоро...
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Судак Тут обзор столовых города Но мне их наполненность интереснее
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Пусть эти крымские лишенцы самиразбираются.
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Россия не хочет платить семьям погибших в Беслане: власти обжаловали решение ЕСПЧ
Cьогодні о 22:49 Экономические известия
Власти России обжаловали решение Европейского суда по правам человека о выплате €3 млн родственникам погибших при теракте в Беслане. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Россия считает, что в отношении нее применяется практика двойных стандартов при оценке ЕСПЧ спасательной операции, а также необходимости применения силы сотрудниками спецслужб при освобождении заложников. Обвинение российских спецслужб в том, что они не убедились в отсутствии заложников в здании школы до применения тяжелой техники против террористов также являются необоснованными, отмечается в заявлении.
В сообщении Минюста также говорится, что Россия уделила особое внимание позиции ЕСПЧ по отражению в законодательстве подробного описания контртеррористических операций с указанием видов оружия.
«Очевидно, что подобные выводы свидетельствуют о недостаточном понимании судейским корпусом особенностей сложившейся в современном мире ситуации с противостоянием европейских государств угрозам, исходящим от международного терроризма», - уверены в Минюсте.
В деле о теракте в Беслане было более 400 заявителей. Семь исков были поданы с июня 2007 года по май 2011, в ЕСПЧ оно получило название «Тагаева и другие против России». Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, который представлял заявителей в ЕСПЧ, считает, что российские власти «имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить». В Кремле не согласились с решением ЕСПЧ. В нем действия российских властей при спецоперации характеризовались как неудовлетворительные.
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Только не понятно, чего это рузькочелюстных потянуло в гейропейский суд? А скачки на кукарендуме в 14 году разве законны? разве эти крысины не являются военными преступниками по законам Украины?
Какие действия для наказания крысмоиуд предприняли шыкаладные деятели у нас в стране?
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Слева местная жительница танцует с российскими оккупантами в 2014 году, справа через 3 года она уже взывает о помощи.
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Щури !
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