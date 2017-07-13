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 Политика Украины
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 ЕСПЧ рассмотрит жалобу принявших гражданство РФ жителей Севастополя на отъем земли оккупационными властями

земля севастополь еспч

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению коллективную жалобу десяти жителей Севастополя, членов дачного кооператива "Дружба-9", на решения оккупационных "судов" об изъятии земельных участков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

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"Жалоба была подана еще в прошлом году, и вот мы получили уведомление о том, что она принята к рассмотрению, - рассказала председатель кооператива Лариса Крысина. - При этом хочу особо отметить, что мы обращались в Страсбург, как граждане России, по российским паспортам, а не по украинским".

В своей жалобе в ЕСПЧ севастопольцы указывают, что их лишили земли на том основании, что ее выдала городская государственная администрация Севастополя, тогда как, по мнению "суда" российских оккупантов, землей в украинский период должен был распоряжаться городской совет. Кроме того, "суд" посчитал, что земля была выдана по поддельному госакту, так как в архивах администрации Севастополя есть два распоряжения за номером 1256-р, которым и была выделена земля "Дружбе-9".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Земельные документы, выданные в Крыму после оккупации, являются недействительными и не создают правовых последствий, - Госгеокадастр

Эти доводы суда в своей жалобе в Страсбург севастопольцы называют необоснованными. Они отмечают, что по факту обнаружения второго госакта Следственным комитетом России два года назад возбуждалось уголовное дело, однако оно так и не дошло до "суда". Сам факт возбуждения уголовного дела, пишут люди, не доказывает ничего.

"Ну а вопрос о том, какой орган власти при Украине должен был распоряжаться землей, вызывает встречный вопрос: почему у Украины претензий не было?" - говорит Лариса Крысина.

По словам Крысиной, жалоба может быть рассмотрена Европейским судом в течение 3-6 месяцев.

В адвокатском сообществе Севастополя шансы жителей города выиграть у правительства в ЕСПЧ оценивают, как высокие.

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"Во-первых, люди совершенно правы: факт возбуждения уголовного дела не доказывает совершение преступления, и суд не должен был этим руководствоваться. Во-вторых, согласно статье 12 ФКЗ "О вхождении Крыма и Севастополя в состав России", (аннексии Россией Крыма - Ред.) Россия признает действие всех крымских документов, выданных при Украине. В том числе - и актов на землю. Причем в законе отдельно прописано, что никакого дополнительного подтверждения этих документов не требуется", - рассказал собеседник в "адвокатской палате" Севастополя.

В то же время оккупационное "правительство" города за последние полгода в 15 раз увеличило число исков к собственникам городской земли. Если в январе 2017-го их было 261, то в июле стало 3805.

Ранее в государственной службе Геодезии, картографии и кадастра заявили, что переоформление украинских документов на новых собственников или их отмена российскими оккупационными "властями" Крыма - незаконна и не будет признана государственными органами Украины.

"Статьей 9 Закона предусмотрено, что какие-либо органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, и их деятельность- считаются незаконными, если эти эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренными законами Украины. Какой либо акт (решения, документ), выданный органами или лицами, предусмотренным частью второй этой статьи, являются недействительными и не создают правовых последствий", - подчеркнули в Госгеокадастре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня РФ работает над ползучей легитимизацией кражи Крыма", - Ирина Геращенко

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
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Зима.. Крысянин торжествуя

На дровнях обновляет путь
Его жена-Сибирь почуя

Плетется рысью как-нибудь..
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Пізно ж*пи рвать. Москва не визнає Європейські суди.
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в гейропский суд на родную говень жаловаться, да еще и по российским паспортам - круто закрутили
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Остап, если не ошибаюсь, знал 400 сравнительно честных способов
отьема денег у населения - потому что чтил уголовный кодекс.
а лишнехромосомные необучаемые ничему, даже грабежу.
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писец...
вот это сюр !
европе наврено вааще в акуе..
вот надо такие вещи показывать людям в ЕС !
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председатель кооператива Лариса Крысина
вот это я понимаю исконно крымская фамилмя
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Які не спаскуджені тавром інтелекту...морди!
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Кричите: Порошенко, введи войска!
Иначе через год, вас будет ждать участь того, что чуть выше наваял Саша Крест
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пейсатый мыролюбец не будет освобождать крысм. у него с хуйлом по этому поводу гешефт. но в любом случае при возвращении крыма первыми пойдут под зачес и выбраковку такие крысины.
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"В своей жалобе в ЕСПЧ севастопольцы указывают, что их лишили земли на том основании, что ее выдала городская государственная администрация Севастополя, тогда как, по мнению "суда" российских оккупантов, землей в украинский период должен был распоряжаться городской совет. Кроме того, "суд" посчитал, что земля была выдана по поддельному госакту, так как в архивах администрации Севастополя есть два распоряжения за номером 1256-р, которым и была выделена земля "Дружбе-9", - сейчас вся власть в Крыму нелегитимна, поэтому ЕСПЧ может лишь так ответить. Кроме того, россия не признает решения ЕСПЧ, поэтому подача туда иска бесполезно. С землей они могут прощаться.
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Я тоже очень сомневаюсь в юридической перспективе дела.
Крым был и остается Украинской территорией (по крайней мере на международно правовом уровне).
А эти ватники опротестовывают документы, которые "действуют" только в рашке и не легитимны на международном уровне. Сюр. Сами себя загнали в юридическую ж-пу.
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а почему ЕСПЧ принял документы у жителей россии с жалобой про Украинский Крым?? Бред какой-то. Подавать жалобу имел право только украинец.
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Наивные, откуда они взяли "3-6 месяцев" ??? Да и РФ не признает решений ЕСПЧ.
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Так у них же у всех прописки не местные, не? Да и Украина им "ничего не дала", насколько я помню... Раз "ничего не дала", то и отнять нечего, правда ж?
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"Оставьте наши 7 многоквартирных домов в зоне Ж4"
У вас там всё давно в одной большой зоне Ж
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а чого побігли жалітися до європейських капіталістів-буржуїнів? ви ж хотіли рюзькава миру?

тож їжте його, пийте, крисчани
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В Европу за правдой подались?
А как же скрепы?
Да и хуйло говорило,что для него решения европейских судов не являются приоритетными перед расейскими законами.
Поэтому-осваивать вам,олухи,новые земли где-то в районе Колымы.
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мона да уточннить ...севфоруме ЕС они называют "гейропа" так вот продались нескрепным геям ....пятая колона придатели либерасты вот кто они!
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Они не могли подавать в европейский суд рашистские документы на землю и недвижимость. Значит документы были украинские, они их не поменяли на рашистские и могут судиться, благодаря этому, а ведь много ваты рвануло менять украинские документы на " россииские", у таких отожмут, они и не пикнут.
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Що у них відібрали? Землю?? А не самі вони її ДОБРОВІЛЬНО віддали тоді, коли кричали на всіх своїх збіговиськах: "Путин, приди!" та голосували на своєму "рехверендумі". А тепер що? Як то кажуть у нас в Україні: "Бачили очі, що купували - їжте, хоч і повилазьте!" Лише дуже шкода кримських татар. Але тримайтеся, братове-кримчаки, ми ще повернемо ВАШ Крим у нашу СПІЛЬНУ ВІЛЬНУ УКРАЇНУ!
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А цікаво, собака мого сусіда може пожалітися в ЄСПЛ на свого хазяїна? Красивий паспорт з печаткою в неї теж є. А якщо ні, то чому одні "паспорти" ЄСПЛ визнає, а інші - ні?
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Хи-хи
Мало того, что не получили с неба камней, так еще и свои придёться отдать Х√йлу...
Крысчане, пока не поздно, изучайте как нужно оринтироваться с помощью моха на деревьях - пригодится скоро...
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не згодиться, бо жрати ж треба щось... мох нічо так піде)))
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В Крыму много ваты, которая обменяла свои документы на недвижимость на рашистскую( которую им возможно не дали) так что сеичас будут отбирать , им то и в еспч подавать нечего будет. Будет здорово когда вернется Украина в Крым и вдруг окажется что их украинские документы на недвижимость придется выкупать за большие деньги у каких нибудь рашистских шарлатанов , а на их украинские паспорта понабирали кредитов
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не прийдется. Все действия с недвижимостью на крысме во время оккупации являются незаконными. Так что первыми начнут пропадать именно руснявые заехавшие из мордовии после 14 года.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 6 ч.6 часов назад

Судак Тут обзор столовых города Но мне их наполненность интереснееЕСПЧ рассмотрит жалобу принявших гражданство РФ жителей Севастополя на отъем земли оккупационными властями - Цензор.НЕТ 9384

ЕСПЧ рассмотрит жалобу принявших гражданство РФ жителей Севастополя на отъем земли оккупационными властями - Цензор.НЕТ 3620

ЕСПЧ рассмотрит жалобу принявших гражданство РФ жителей Севастополя на отъем земли оккупационными властями - Цензор.НЕТ 8094
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повторюсь: ...если эти уебаны испортят закат моей жизни, за последствия их жизни,я не отвечаю.
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А компенсацию будет платить Украина, т.к. Крым - это Украина. Вот это поворот!
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Ха-ха-ха! Как жаловаться - так в Евросуд! Поцы! А челобитную своему недо-царю уже не хотите подавать?
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там один результат - одна мирра, чи що воно там, тече)))
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Такая "новость" нафуй не нужна на цензоре.
Пусть эти крымские лишенцы самиразбираются.
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угу... і в якому ж статусі заявники виступатимуть? народонасєлєніє?
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Ну теперь пусть тренируются писать стоя, сломанными пальцами, глядя сквозь щёлочки заплывших глаз - "Отказываюсь от своих претензий, добровольно, без давления со стороны и мне ни кто не угрожал. А Пуцин самый самый добрый, честный, правильный и душевный чилавекъ на планете!"...
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Я ещё в марте 2014 говорил, что они не настоящие кацапы, испорченые украинской вольницей, они создадут ещё массу проблем для оккупационных властей. Для кремляди лучшим решением было бы локализовать их в ариале обитания (создать гетто) и не пускать на материк в великую кацапию. Потому, что эта зараза может испортить остальных кацапоидов.
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тут еще хуже власть обжаловала иск к еспч
Россия не хочет платить семьям погибших в Беслане: власти обжаловали решение ЕСПЧ
Cьогодні о 22:49 Экономические известия
Власти России обжаловали решение Европейского суда по правам человека о выплате €3 млн родственникам погибших при теракте в Беслане. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Россия считает, что в отношении нее применяется практика двойных стандартов при оценке ЕСПЧ спасательной операции, а также необходимости применения силы сотрудниками спецслужб при освобождении заложников. Обвинение российских спецслужб в том, что они не убедились в отсутствии заложников в здании школы до применения тяжелой техники против террористов также являются необоснованными, отмечается в заявлении.
В сообщении Минюста также говорится, что Россия уделила особое внимание позиции ЕСПЧ по отражению в законодательстве подробного описания контртеррористических операций с указанием видов оружия.
«Очевидно, что подобные выводы свидетельствуют о недостаточном понимании судейским корпусом особенностей сложившейся в современном мире ситуации с противостоянием европейских государств угрозам, исходящим от международного терроризма», - уверены в Минюсте.
В деле о теракте в Беслане было более 400 заявителей. Семь исков были поданы с июня 2007 года по май 2011, в ЕСПЧ оно получило название «Тагаева и другие против России». Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, который представлял заявителей в ЕСПЧ, считает, что российские власти «имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить». В Кремле не согласились с решением ЕСПЧ. В нем действия российских властей при спецоперации характеризовались как неудовлетворительные.
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Так они хотели в РФ жить,получайте настоящее русское "счастье"! 😂😂😂как сказала "великая" лошадь-дебилы бля 😆😅😂
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Краще б вже відразу було їм звертатися з своєю скаргою в Спортлото. Принаймі була б хоч яка надія на позитивне вирішення питання..😕😕😕
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какая все таки правильная и крысмская фамилия у этой ватки - крысина.
Только не понятно, чего это рузькочелюстных потянуло в гейропейский суд? А скачки на кукарендуме в 14 году разве законны? разве эти крысины не являются военными преступниками по законам Украины?
Какие действия для наказания крысмоиуд предприняли шыкаладные деятели у нас в стране?
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Слева местная жительница танцует с российскими оккупантами в 2014 году, справа через 3 года она уже взывает о помощи.
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И что удивляет , крысчане в своё время орали к )(уям гейский ЕС , даёшь росию ! А сейчас дружно пишут в гейропу жалобы )) И что интересно ,так же поступают и парашники и даже тот же секелев ))
Щури !
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Странно, а че винторогие кацапы из Севаса подают иски в ЕСПЧ, а не в Басманный суд Масквы? Там же гейропа по их пониманию?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ рассмотрит жалобу принявших гражданство РФ жителей Севастополя на отъем земли оккупационными властями
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