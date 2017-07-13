 Безвиз Украины с ЕС стал возможен благодаря "напористости" президента Порошенко, - Меркель

Напомним, с полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.



