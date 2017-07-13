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 Политика Украины, За рубежом
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 Безвиз Украины с ЕС стал возможен благодаря "напористости" президента Порошенко, - Меркель

меркель порошенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время ежегодного приема представителей дипломатического корпуса в замке Мезеберг заявила, что без "напористости" украинского президента Петра Порошенко отмена виз для украинцев вряд ли была возможна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Цитируя выступление Меркель, посол отметил: "Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что если бы не личная напористость Президента Порошенко, введение безвиза вряд ли было возможным".

Посол отметил, что Федеральный канцлер Ангела Меркель подтвердила готовность Германии и в дальнейшем "делать решающий вклад в поиск мира на Востоке Украины".

В свою очередь посол Мельник заявил, что он лично поблагодарил канцлера за отмену виз для украинцев.

Напомним, с полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.


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Очень похоже на неудачный комплимент. Если безвиз был достигнут какой то напористостью, а не благодаря внутренним реформам - то нафиг такой безвиз надо? Вообщем хорошо бы с интервью полностью ознакомиться.
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Да ладно, - там был четкий перечень требуемых мероприятий, который выполнила ВСЯ Украина. При чем тут рошен? Шум из ничего - просто пораженко на новый срок собрался. Напомню, что такой продажный говнюк во главе украины полностью устраивает хуйло и "европейских партнеров".
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Коалиция выполнила! А кто входит в коалицию?
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А что лично вы выполнили? Подозреваю, чтоб без президента-правительства никто бы и не знал, что надо выполнять.
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В переводе с дипломатического - выклянчил.
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Что означает в переводе с дипломатического напористость?
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Що сказала Меркель, ми не чули, а словам холуя Пєці віри нема. Якби не такі порошенки, фірташі, ахметови... то ми вже давно були б в Євросоюзі, не було б ні війни, ні злиднів.
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Так в чем проблемы? Кравчук, Кучма,Ющенко, Янукович - на выбор, кто лучче?
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Конечно. Давно собирались в Европу, янук даже подписывать соглашение поехал, а порошенко ему помешал, ручку поломал гад барыжный.
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Вот не успела Темошенко с Меркель в туалете пообщаться, вот ямеркель такую глупость и говорит!
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Скільки ми будемо терпЕть цього зрадника!!!!!!!!! Геть безвізових бариххх!!!!!
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Брехня! Порошенко Украину сливает и грабит. Так троли сказали, тролячьи хозяева знают лучше, им из-за паребрика видней🙂
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Постарався петя для своїх дружків олігархів і біля них. Українцям цей безвиз у більшості аж ніяк. Безвіз добре але це не така вже велика подія. Україна не відминила візи для Європи і тут героя нізкого з приводу цього не робили. Є питання значно важливійші. Скільки людей мають можливість фінансову їздити до Європи 10-15% населення???
Відволікають увагу другорядним від головного!
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то что пишут многие есть в статьях на русру, и о непонятном безвизе для украинцев и мечте Порошенко.....Панове, завтра Евро -не будет, но послезавтра все таки наступит. Мелкие неудачи правительства, это и неудачи народа и радоваться этому как то не...
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Благодаря таким,как офшорник страна получила безвиз,который и нах.. никому не нужен,кучу долгов,субсидии,тарифы-"космос",бедность и войну.
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во-во, Азиров с ЛошадьюПунина так же говорят
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Читаю коменти і аж сльози душать, яка ж то страшенна зрада той безвіз(((
Одне втішає цю гірку пилюлю, дружина з дітьми до Болгарії на віпочинок поїзали по біометриці без зайвої бюрократії, не Крим канєшно, але всеж...
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Безвиз Украины с ЕС стал возможен благодаря "напористости" президента Порошенко, - Меркель

А мыто думали что это благодаря евро - Майдану
Оказалось что это сговор ... Печально
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Почесну грамоту йому, фрау,
і 30%- ну путівку до Бухенвальду.
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