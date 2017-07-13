 Безвиз Украины с ЕС стал возможен благодаря "напористости" президента Порошенко, - Меркель

Цитируя выступление Меркель, посол отметил: "Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что если бы не личная напористость Президента Порошенко, введение безвиза вряд ли было возможным".
Посол отметил, что Федеральный канцлер Ангела Меркель подтвердила готовность Германии и в дальнейшем "делать решающий вклад в поиск мира на Востоке Украины".
В свою очередь посол Мельник заявил, что он лично поблагодарил канцлера за отмену виз для украинцев.
Напомним, с полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
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Відволікають увагу другорядним від головного!
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Одне втішає цю гірку пилюлю, дружина з дітьми до Болгарії на віпочинок поїзали по біометриці без зайвої бюрократії, не Крим канєшно, але всеж...
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А мыто думали что это благодаря евро - Майдану
Оказалось что это сговор ... Печально
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і 30%- ну путівку до Бухенвальду.
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