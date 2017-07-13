 Порошенко посетит Грузию с рабочим визитом 17-19 июля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В последнее время мы значительно активизировали наши отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол. Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией и, конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров, а также те документы, которые позволят раскрыть экономически-инвестиционный потенциал нашего сотрудничества", - сказал он.
К.Елисеев указал, что государственный визит президента Украины в Грузию состоится 17-19 июля.
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- михаила с собой возьмет ?
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Братский православный народ, не то что некоторые считающие себя истоками православия!
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