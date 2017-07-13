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 Политика Украины
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Все про:визит (2223) Грузия (3402) Порошенко (13400)

 Порошенко посетит Грузию с рабочим визитом 17-19 июля

порошенко

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию 17-19 июля планируется подписать ряд документов для раскрытия взаимного экономического и инвестиционного потенциала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В последнее время мы значительно активизировали наши отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол. Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией и, конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров, а также те документы, которые позволят раскрыть экономически-инвестиционный потенциал нашего сотрудничества", - сказал он.

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К.Елисеев указал, что государственный визит президента Украины в Грузию состоится 17-19 июля.
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да врет он все, конфеты с буклями повез что бы Мишку забрали
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не , в Грузию будут иммигрировать безальтернативные , ну как киевский кацманавт
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так может он к лене ?шоб место пригрел ему?
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Петя поедет выдавать Михо с товарищами.Уж больно тот его кусает..
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Такого еще не было. Ехать уговаривать вернуть гражданство, чтобы избавится от Михо. Не пройдет номер.
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Поедет за компроматом на Саакашвили... - соберет всю правду и не правду.... Геращенко потом озвучит...
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поставим вопрос прямо:
- михаила с собой возьмет ?
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Давно не видел грузин на цензоре к сожалению!
Братский православный народ, не то что некоторые считающие себя истоками православия!
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Грузины сбили 9 самолётов плешивого педофила в августе 2008 года при помощи украинской техники наведения на цель.
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А после того, как он с приглашенными им же грузинами обошелся, могут и яйцами отметить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко посетит Грузию с рабочим визитом 17-19 июля
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