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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (599) Крым (20124) Минобразования (826) абитуриент (55)

 Для абитуриентов из Крыма предусмотрено более 2,6 тыс. мест в 35 вузах Украины, – Минобразования

минобразования

В этом году для поступающих из Крыма предусмотрена квота на более 2600 бюджетных мест - они распределены по 35 вузам Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По словам директора департамента высшего образования МОН Олега Шарова, квоты действуют в тех вузах, на базе которых созданы образовательные центры "Крым-Украина". Через них абитуриенты из Крыма могут вступать в учебные заведения без сдачи ВНО: им необходимо лишь пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенного вуза, или творческий конкурс.

Почти 800 бюджетных мест для крымчан предусмотрены в тех вузах, на базе которых и в прошлом году работали образовательные центры. Всего их 12, и расположены они по всей Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил количество бюджетных мест в вузах на 2017 год

"Еще более 1800 мест распределены в соответствии с законом, который гарантирует квоты для поступающих из Крыма во всех вузах 4 определенных областей - Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской. Этот закон был принят в июне этого года и вступил в силу только в начале июля. Однако Минобразования уже создало все необходимые условия, чтобы он работал и абитуриенты из Крыма могли поступать на гарантированные места госбюджета в указанных 4 областях", - подчеркнул чиновник.

Больше всего бюджетных мест для крымчан предусмотрено во Львовской политехнике (338), Одесской юридической академии (181), Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова (160), Запорожском национальном университете (127), Херсонском государственном университете (127).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Министр Черныш обратился к абитуриентам из оккупированного Крыма и ОРДЛО: "Мы ждем вас!". ВИДЕО
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А почему они в родную гавань не едут учится?
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В Минобразования рассказали, сколько абитуриентов из Крыма поступило в украинские вузы
Опубликовано: Понедельник, 01 августа 2016 17:27

В высшие учебные заведения на материковой Украине поступили почти 100 абитуриентов из временно оккупированного Крыма.
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Небывалая популярность укроВУЗов у крымчан...
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Для понимания картины - в 2016 выпускников в Крыму было 15 тысяч.
В укроВУЗы решили поступать 1/150 их часть, т.е. 0.7% выпускников.
Комментарии излишни...
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У решти челюсть рускаязичная і бЕндерську мову не відтворює.
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Все остальные на съезде с нового моста будут пахлавой торговать.
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если громко кричать ХУЙЛОПРИДИ ...Для абитуриентов из Крыма предусмотрено более 2,6 тыс. мест в 35 вузах Украины...
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с какихХуев они должны занимать места по льготам!!!!??????
кто то может объяснить???
они тупее,они больные или просто дауны???
здесь дети будут карячится поступать ,а тем льготы!!!пиз...
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...они тупее,они больные или просто дауны ...а ти що сумнівався у розумових здібностях тих хто кликав ХУЙЛО ?
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классно!.... нужно предавать и продавать, что бы тебе фортануло!.... классная у на страна...))
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Двоякое отношение...и понимаю,что нужно,но...
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Фашисты натуральные "пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины)" Разве так можно издеваться над крысчанами
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Чисто шоу))
Все прекрасно знают что никто никуда не поедет
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Севастополь-Москва-Питер-Ростов........основные направления
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вы создаете конфликт между студентами, и он будет 100%, и никакие министерские указы не помогут.....,
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Ничего не будет......вторая сторона конфликта не приедет
как бы так
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это перегиб. а Улан-Уде, Магадан, Грозный родная говень
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плата за зраду і колабораціонізм- в дусі рошено-ригівської влади "там-же -наші-люди"
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Больше всего бюджетных мест для крымчан предусмотрено во Львовской политехнике (338), Одесской юридической академии (181), Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова (160), Запорожском национальном университете (127), Херсонском государственном университете (127).
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Эх, а "украинский Кембридж" для них закрыт...
Даю адресок, может там сжалятся над несчастными крымчанами, рвущимися к укроосвите:

Университет Современных Знаний
Україна, Волинська область, Луцьк, вулиця Бойка, 1, каб. 309
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треба тільки для татар місця виділяти, за мої гроші вчити дітей окупантів - НІ !
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А чем отличаются крымские и татарские выпускники которые 10 лет за одной партой просидели?
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могут вступать в учебные заведения без сдачи ВНО: им необходимо лишь пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенного вуза, или творческий конкурс...

Это как понимать ??? Минобразования, вы там уже в корень охудели ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля абитуриентов из Крыма предусмотрено более 2,6 тыс. мест в 35 вузах Украины, – Минобразования
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