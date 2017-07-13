 Для абитуриентов из Крыма предусмотрено более 2,6 тыс. мест в 35 вузах Украины, – Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
По словам директора департамента высшего образования МОН Олега Шарова, квоты действуют в тех вузах, на базе которых созданы образовательные центры "Крым-Украина". Через них абитуриенты из Крыма могут вступать в учебные заведения без сдачи ВНО: им необходимо лишь пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенного вуза, или творческий конкурс.
Почти 800 бюджетных мест для крымчан предусмотрены в тех вузах, на базе которых и в прошлом году работали образовательные центры. Всего их 12, и расположены они по всей Украине.
"Еще более 1800 мест распределены в соответствии с законом, который гарантирует квоты для поступающих из Крыма во всех вузах 4 определенных областей - Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской. Этот закон был принят в июне этого года и вступил в силу только в начале июля. Однако Минобразования уже создало все необходимые условия, чтобы он работал и абитуриенты из Крыма могли поступать на гарантированные места госбюджета в указанных 4 областях", - подчеркнул чиновник.
Больше всего бюджетных мест для крымчан предусмотрено во Львовской политехнике (338), Одесской юридической академии (181), Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова (160), Запорожском национальном университете (127), Херсонском государственном университете (127).
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Опубликовано: Понедельник, 01 августа 2016 17:27
В высшие учебные заведения на материковой Украине поступили почти 100 абитуриентов из временно оккупированного Крыма.
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Небывалая популярность укроВУЗов у крымчан...
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В укроВУЗы решили поступать 1/150 их часть, т.е. 0.7% выпускников.
Комментарии излишни...
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кто то может объяснить???
они тупее,они больные или просто дауны???
здесь дети будут карячится поступать ,а тем льготы!!!пиз...
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Все прекрасно знают что никто никуда не поедет
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как бы так
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Эх, а "украинский Кембридж" для них закрыт...
Даю адресок, может там сжалятся над несчастными крымчанами, рвущимися к укроосвите:
Университет Современных Знаний
Україна, Волинська область, Луцьк, вулиця Бойка, 1, каб. 309
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Это как понимать ??? Минобразования, вы там уже в корень охудели ?
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