 Спецпредставитель США Волкер в ближайшие дни снова посетит Украину, - Елисеев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это был первый визит. Договорились, что в ближайшие дни он приедет снова в Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультаций с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по "нормандскому формату", - сказал он.
К.Елисеев отметил, что в ходе первого визита К.Волкер провел встречи с широким спектром государственных деятелей.
Он отметил, что после вхождения спецпредставителя в курс дела он может внести определенные предложения руководству США для того, чтобы дать импульс мирному диалогу на Донбассе.
"Я не могу пока некоторые вещи разглашать, но, действительно, у президента с Куртом Волкером состоялся довольно откровенный и, я бы сказал, такой интенсивный и стратегический разговор, где были обсуждены некоторые инновационные элементы, которые мы могли совместно с нашими партнерами предпринять для того, чтобы все-таки принести мир на Донбасс", - сказал К.Елисеев.
Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.
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пока все вопросы по Украине не уладишь как надо...
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Буде : "Гдє дєньгі, Зін?"
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- заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев ?
или
- специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) ? Источник: https://censor.net.ua/n447730
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