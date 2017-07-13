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 Спецпредставитель США Волкер в ближайшие дни снова посетит Украину, - Елисеев

волкер

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в ближайшие дни вновь посетит Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это был первый визит. Договорились, что в ближайшие дни он приедет снова в Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультаций с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по "нормандскому формату", - сказал он.

К.Елисеев отметил, что в ходе первого визита К.Волкер провел встречи с широким спектром государственных деятелей.

Он отметил, что после вхождения спецпредставителя в курс дела он может внести определенные предложения руководству США для того, чтобы дать импульс мирному диалогу на Донбассе.

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"Я не могу пока некоторые вещи разглашать, но, действительно, у президента с Куртом Волкером состоялся довольно откровенный и, я бы сказал, такой интенсивный и стратегический разговор, где были обсуждены некоторые инновационные элементы, которые мы могли совместно с нашими партнерами предпринять для того, чтобы все-таки принести мир на Донбасс", - сказал К.Елисеев.

Как сообщалось, 7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.
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Контролировать наших ворюг надо каждый день,а вообще то Волкер мониторит ситуацию на Дамбасе
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не переживай,кацапа,ваших ворюг и так контроллируют....всех лишат активов...ну,кроме тех,что со сладствием сотрудничает...а таких в окружении хуйла хватает
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Та до пасічника нічого їздити. Він нічого не вирішує.
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и домой не спеши, Курт,
пока все вопросы по Украине не уладишь как надо...
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СМОТРЯЩИЙ від ТРАМПА???
Буде : "Гдє дєньгі, Зін?"

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чого туди сюди літати,гроші транжирити. оборудовать йому гранд блиндаж 5 звезд на березі моря, в Щирокіно
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Волкеру, надо не на Банковой зависать, где разводилы рассказывают бредни про "перемогу" и "дайте денег", а встречаться с общественными, волонтерскими, антикоррупционными, молодежными организациями. Если слушать только сказки от АП, то скору будет как с Юнкером, у которого в Украине наступил почти рай и который только и делает, что целуется с кондитером.
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так на фото
- заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев ?
или
- специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) ? Источник: https://censor.net.ua/n447730
...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецпредставитель США Волкер в ближайшие дни снова посетит Украину, - Елисеев
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