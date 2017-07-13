 "Украинцы заслуживают справедливых пенсий", - Порошенко поблагодарил ВР и Кабмин за старт пенсионной реформы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Президент отметил: " Благодарен правительству и Верховной Раде, которые наконец-то дали старт пенсионной реформе. Хорошо, что мои предложения были услышаны и поддержаны. Главное требование в следующем: не дожидаясь результатов реформы, уже этой осенью обеспечить повышение пенсий миллионам пожилых людей.
Кабинет Министров учел эту и большинство других поправок, которые были предложены Национальным советом реформ.
Украинцы заслуживают справедливых пенсий".
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