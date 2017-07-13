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 Политика Украины, Экономика
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 "Украинцы заслуживают справедливых пенсий", - Порошенко поблагодарил ВР и Кабмин за старт пенсионной реформы

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Верховную Ради и Кабинет Министров за начало проведения пенсионной реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Президент отметил: " Благодарен правительству и Верховной Раде, которые наконец-то дали старт пенсионной реформе. Хорошо, что мои предложения были услышаны и поддержаны. Главное требование в следующем: не дожидаясь результатов реформы, уже этой осенью обеспечить повышение пенсий миллионам пожилых людей.

Кабинет Министров учел эту и большинство других поправок, которые были предложены Национальным советом реформ.

Украинцы заслуживают справедливых пенсий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении
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справедливая пенсия для ученого с 30-летним страховым стажем - это 1700 грн. спасибо.
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А по факту произошло повышение пенсионного возраста до 65 лет
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Порошенко о справедливости заговорил, а может дело не в справедливости, а в очередном грабеже народа и транше МВФ...
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Если говорить о справедливости то повышение требований к страховому стажу - не самый популярный шаг, поскольку он приведет к фактическому повышению пенсионного возраста. Однако этот шаг позволит детенизировать рабочие места. Люди будут понимать, что без минимально необходимого стажа будут лишены пенсий.Ну а до справедливых пенсий нам как в космос без ракеты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинцы заслуживают справедливых пенсий", - Порошенко поблагодарил ВР и Кабмин за старт пенсионной реформы
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