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 Ситуация в Украине была одной из тем обсуждения на встрече Трампа и Макрона

макрон

Ситуация в Украине была одной из главных тем во время встречи президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона в Париже.

Об этом заявил американский лидер во время совместной пресс-конференции в четверг во французской столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы обсудили очень многие вещи, включая прекращение огня в Сирии, мы обсудили ситуацию в Украине, а также мы говорили на многие разные темы", - отметил глава Белого дома.

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По словам Трампа во время встречи также шла речь об угрозе со стороны Северной Кореи, ситуации в Ливии и других странах, а также вызовах, которые представляет глобальный терроризм для безопасности по всему миру. Отдельно президенты обсудили вопрос Парижского климатического соглашения.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп в среду начали официальный визит во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Трамп будет находиться во французской столице в течение двух дней.

Также читайте: Трамп о санкциях против РФ: "Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии"
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Макруша уговаривает Трампушу не быть Хуйлушей. )
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Унылая и неблагодарная тема для тролле-фермы Даже самые упоротые не отметились.
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Никогда еще Трамп не был так близок к провалу ...
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если бить точнее - ситуация с тотальной коррупцией
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Субьективное мнение.- Кто бы, что о нас (украинцах за спиной) не говорил - НО - якщо ми гонорові - нам повинно бути це десь - при умові, що ми в курсі.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСитуация в Украине была одной из тем обсуждения на встрече Трампа и Макрона
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