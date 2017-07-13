 Ситуация в Украине была одной из тем обсуждения на встрече Трампа и Макрона

Об этом заявил американский лидер во время совместной пресс-конференции в четверг во французской столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы обсудили очень многие вещи, включая прекращение огня в Сирии, мы обсудили ситуацию в Украине, а также мы говорили на многие разные темы", - отметил глава Белого дома.
По словам Трампа во время встречи также шла речь об угрозе со стороны Северной Кореи, ситуации в Ливии и других странах, а также вызовах, которые представляет глобальный терроризм для безопасности по всему миру. Отдельно президенты обсудили вопрос Парижского климатического соглашения.
Напоминаем, президент США Дональд Трамп в среду начали официальный визит во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Трамп будет находиться во французской столице в течение двух дней.
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