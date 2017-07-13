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 Добкин не захотел присутствовать на заседании "Оппоблока" по вопросу снятия с него неприкосновенности: "Это отдельная тема"

добкин

Народный депутат из "Оппозиционного блока" Михаил Добкин не захотел присутствовать на заседании своей фракции по вопросу снятия с него депутатсуой неприкосновенности.

Об этом он рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Заседание фракции было, но я на заседании не был", - заявил Добкин.

Нардеп не захотел говорить почему он не посетил заседание фракции: "Это отдельная тема. Вы спросили, я ответил. Нет, не был".

Отвечая на вопрос, как относится к снятию неприкосновенности его семья, Добкин заявил, что "у нас на следующий день (а может, и сегодня) будет проведен обыск, я детей и жену вывез".

"Родственники у меня дома находятся, но это очень неприятная процедура, и мне не хотелось бы, чтобы моя семья это видела", - заявил нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

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По словам Ю.Луценко, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".

Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается. "Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю. Луценко.

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12 июля на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.
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Какая разница? Все равно рыга свои не посадят. Вспомните Насирова или бриллиантовых прокуроров. А вот зрелищ вместо хлеба плебсу подкинули. И отвели увагу от геноцида украинских стариков
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И тебя тоже, добрый человек.
Так клянёшься? Или не рискнёшь? Ведь не посадят же, чем рискуешь?
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Юга, не пересажаешь их, потом будешь сидеть сам, хотя тебе не привыкать...
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он будет сидеть в любом случае,мы еще увидим и клетчатый плед, и неподвижное тело, и вопли о законе
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Наш самый "неподкупный и справедливый" суд аж бегом Допу освободит, он и Гепу уже три года судит. Ничего не меняется.
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Ой, боюсь чтобы Добкина не постигла тяжёлая судьба депутата Вадима Новинского.
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даунсассяне, тикайте, пока можно, скоро будет там полицейская миссия, отстреливающая тех, кто с оружием
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Задумался ...куда ? в росею или куда подальше , в Тибет например
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Бесконечно можно наблюдать:
1. Как течёт вода
2. Как горит огонь.
3. Как сходит спесь с этих самодовольных, наглых лиц.
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Допе сейчас некогда. Он пакует чемоданы. Завтра на чужбину.
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Или консультируется с другом гепой, как на бую вертеть судей и весь украинский народ.
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тобто, у жопоблоці не вважають, що нема чого хвилюватись?
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странный ты!!у них таких жопкиных целая вереница в очереди томится!!(так что явно не хвилюються)
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та воно то так, але їм відомо, що варто порушити їх кругову поруку - і вся їх кодла полетить у дупу
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Вся эта детективная кампанейщина с депутатской неприкосновенностью, не сходящая с экранов телевизоров, - ни что иное, как хорошо продуманная и мастерски осуществлённая спецоперация президентской администрации, или, точнее - узкого круга близких президенту лиц.

Такое мнение высказал в "Фейсбуке" общественный активист, волонтер Юрий Касьянов.

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ПАПу нужен надёжный, безотказный инструмент воздействия на депутатский корпус, особенно, если этот корпус сильно поменяется в ходе внезапных парламентских выборов. Поэтому устроили шоу, принесли в жертву несколько фигур, продемонстрировали как трудно привлечь к ответственности даже очевидных подлецов, и теперь президент вносит в парламент свой законопроект о снятии с депутатов неприкосновенности.

Всё. С подконтрольными силовыми структурами, личным генпрокурором и контролируемыми судьями можно управлять депутатским корпусом, как актёрами в театре марионеток. Чуть что не так - и давно собранный компромат легко превращается в увесистое уголовное дело. А так как воруют у нас все, то и компромат есть на всех, - свой хлеб глава СБУ ест не зря.

В качестве справки. Сегодня президент Украины напрямую управляет силовыми структурами, и контролирует назначения высших военачальников и высокопоставленных клерков Минобороны, Генштаба, НГУ, СВР, СБУ, пограничников и таможенников. Президент назначает всю исполнительную вертикаль - вплоть до главы самого последнего захудалого, богом забытого района. Президент контролирует правительство через ручного Гройсмана. Суды - через назначения судей. СМИ - через деньги. Парламент - имея свою фракцию и деньги для подкупа других депутатов. Президент контролирует избирательные инструменты через Центризбирком.

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Кроме того, на имидж отца нации работает целая армия ботов, лжепатриотов и эрзацволонтеров.

Президент уже обладает фактически диктаторскими полномочиями, реализуемыми через псевдодемократические институты. Если с кого и снимать неприкосновенность, то с него, и привлекать к ответственности за нарушение базовых статей Конституции о разделении властей.

Но кто же его посадит?..
[Если с кого и снимать неприкосновенность, то с Порошенка]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1499592919-poroshenko-de-fakto-stal-diktatorom-i-ego-pora-sazhat-.html


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Всё верно , парламент это одна большая ОПГ и на каждого есть папочка ...а то что всё это шоу , ясно только потому , что кого надо не тронули например Вилкула у которого Крыша Ахметка друг и Роттердамский партнёр пеци
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я так понял что ты это всё разгоняеш чтоб даже этих нескольких фигур не принесли в,, жертву?"если читать все твои многочисленные буквы ,то так много что, можно привести в пример!!как и контрпример, так что у каждого своя голова и думаю что каждый сам в этом разберётся без твоей буквенной чехарды
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P.S:есть сказать что от себя пожалуйста а эти ссылки на какого то ,,дядю ваню"если честно то уже и напрягают.
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Кореша из ЖопаБлока уже все порешали и хуйлу в кремлевскую избушку отзвонились Чего волноваться?

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И Гадя уже нарисовалась . Руку Допе жала , слова поддержки ротом говорила . По тиливизиру уже отчиталась , как желала Допе мужества у застенках. Пипец !
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Какой изощрённый цинизм!)))) Иногда Надя мне даже нравится)
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Не захотел, то есть дал дёру ? Пока недоторканный ?
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жертву корчить... десь ми всі, ну принаймні люди старші, все це спостерігали)))
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ви ж, хто має хоч найменші аналітичні здібності, подивіться - бєркуту слава, тріколори, хнр... потім раптом, коли хвьодоровича прийняла кацапія, - мі за украйну, за дємммократію (покушенія влаштовували)!!!
щось подібне спостерігалося й у Дніпрі: бєні, звісно, й нах не потрібні оті тьорки з кацапськими партньорами кремлядями, але якби нар... насєлєніє регіона, так як це сталося у гудка, було пасивним - мали б і ДнНР!
вони всі БАРИГИ!!! але прикол кожного бариги в тому, що воно не хоче ризикувати баблосом, але за всяку ціну прилаштовується до ситуації! до мас, так би мовити... от вам і філатови, і корбани, і парашенкі, і тарути... одній Йульці щось ну ніяк не везе)))
найбільше дістає, куди не плюнь - одні жи... євреї (щоб не забанили)
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Можно делать ставки - будет пробираться на Восток лесами сегодня ночью или нет......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобкин не захотел присутствовать на заседании "Оппоблока" по вопросу снятия с него неприкосновенности: "Это отдельная тема"
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