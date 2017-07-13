 Добкин не захотел присутствовать на заседании "Оппоблока" по вопросу снятия с него неприкосновенности: "Это отдельная тема"

Об этом он рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Заседание фракции было, но я на заседании не был", - заявил Добкин.
Нардеп не захотел говорить почему он не посетил заседание фракции: "Это отдельная тема. Вы спросили, я ответил. Нет, не был".
Отвечая на вопрос, как относится к снятию неприкосновенности его семья, Добкин заявил, что "у нас на следующий день (а может, и сегодня) будет проведен обыск, я детей и жену вывез".
"Родственники у меня дома находятся, но это очень неприятная процедура, и мне не хотелось бы, чтобы моя семья это видела", - заявил нардеп.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
По словам Ю.Луценко, М.Добкин "умышленно действовал по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением главы Харьковской городского совета в интересах третьих лиц... совершил уголовное преступление".
Генпрокурор также отметил, что предварительное расследование в отношении народного депутата продолжается. "Следствие объективное, непредвзятое и достаточно широкомасштабное по вопросам земельной аферы продолжается", - рассказал Ю. Луценко.
12 июля на заседании парламентского комитета по вопросам регламента сам М.Добкин заявил, что сам будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступает категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", - сказал М.Добкин.
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Так клянёшься? Или не рискнёшь? Ведь не посадят же, чем рискуешь?
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1. Как течёт вода
2. Как горит огонь.
3. Как сходит спесь с этих самодовольных, наглых лиц.
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Вибрали мене, а тепер сидіть тихо, і взагалі ви всі лайнo. - депутат БПП Барна (відео)
Вибрали мене, а тепер сидіть тихо, і взагалі ви всі…
ERVINARTEM.PATRIOTY.ORG.UA
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Такое мнение высказал в "Фейсбуке" общественный активист, волонтер Юрий Касьянов.
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ПАПу нужен надёжный, безотказный инструмент воздействия на депутатский корпус, особенно, если этот корпус сильно поменяется в ходе внезапных парламентских выборов. Поэтому устроили шоу, принесли в жертву несколько фигур, продемонстрировали как трудно привлечь к ответственности даже очевидных подлецов, и теперь президент вносит в парламент свой законопроект о снятии с депутатов неприкосновенности.
Всё. С подконтрольными силовыми структурами, личным генпрокурором и контролируемыми судьями можно управлять депутатским корпусом, как актёрами в театре марионеток. Чуть что не так - и давно собранный компромат легко превращается в увесистое уголовное дело. А так как воруют у нас все, то и компромат есть на всех, - свой хлеб глава СБУ ест не зря.
В качестве справки. Сегодня президент Украины напрямую управляет силовыми структурами, и контролирует назначения высших военачальников и высокопоставленных клерков Минобороны, Генштаба, НГУ, СВР, СБУ, пограничников и таможенников. Президент назначает всю исполнительную вертикаль - вплоть до главы самого последнего захудалого, богом забытого района. Президент контролирует правительство через ручного Гройсмана. Суды - через назначения судей. СМИ - через деньги. Парламент - имея свою фракцию и деньги для подкупа других депутатов. Президент контролирует избирательные инструменты через Центризбирком.
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Кроме того, на имидж отца нации работает целая армия ботов, лжепатриотов и эрзацволонтеров.
Президент уже обладает фактически диктаторскими полномочиями, реализуемыми через псевдодемократические институты. Если с кого и снимать неприкосновенность, то с него, и привлекать к ответственности за нарушение базовых статей Конституции о разделении властей.
Но кто же его посадит?..
[Если с кого и снимать неприкосновенность, то с Порошенка]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1499592919-poroshenko-de-fakto-stal-diktatorom-i-ego-pora-sazhat-.html
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НАРКОМАН И ВОР - ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ !
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щось подібне спостерігалося й у Дніпрі: бєні, звісно, й нах не потрібні оті тьорки з кацапськими партньорами кремлядями, але якби нар... насєлєніє регіона, так як це сталося у гудка, було пасивним - мали б і ДнНР!
вони всі БАРИГИ!!! але прикол кожного бариги в тому, що воно не хоче ризикувати баблосом, але за всяку ціну прилаштовується до ситуації! до мас, так би мовити... от вам і філатови, і корбани, і парашенкі, і тарути... одній Йульці щось ну ніяк не везе)))
найбільше дістає, куди не плюнь - одні жи... євреї (щоб не забанили)
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