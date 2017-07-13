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 Политика Украины
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 Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран, - замглавы АП

санкции

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что в рамках саммита "Украина-ЕС" представителям Евросоюза были переданы факты обхода Россией санкций через некоторые из стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы привлекли внимание к фактам того, что Россия все-таки через некоторые страны ЕС пробует обойти санкционный режим, поэтому мы обратили внимание на необходимость ликвидации таких лазеек в санкционном режиме и передали специальный документ, где четко были выписаны конкретные факты и случаи, когда Россия обходит европейский санкционный пакет", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции делают Россию изгоем, - Умланд

К.Елисеев отметил, что Украина приветствует продление санкций против РФ со стороны Евросоюза.

Напомним, ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дистабилизации ситуации в Украине. Позже они были неоднократно усилены. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции дают возможность России начать выполнять Минские договоренности, - Порошенко

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России - сначала из-за аннексии Крыма, затем - из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.
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не читабельно. Или оптимизируй винду или поменяй клаву. тема закрыта
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Из ролссийских СМИ. Финанс.ру
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Россия начала переговоры с Зимбабве о сотрудничестве в автопроме.

Власти Зимбабве ведут переговоры с Россией о начале сборки в африканской стране российских автомобилей, в частности производства концерна "Камаз." Об этом в четверг РИА Новости заявил чрезвычайный и полномочный посол Зимбабве в России Майк Николас Санго.

«Мы рассчитываем, что зимбабвийские и российские автомобильные компании наладят сборку машин в Зимбабве», - сказал Санго.
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Замбабвийцы шо, санкций не боятся
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Кто б еще передал в ЕС факты обмана граждан Украины подлым "родным" государством? Роттердам, же, европейский город...
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Наконец-то тайна беларусских креветок раскрыта!
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Cher Emmanuel Macron! Votre groupe ECA prévoit de produire en Russie drones sous-marins et des bateaux pour la guerre malgré les sanctions!
Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран, - замглавы АП - Цензор.НЕТ 679


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єто не коррупция..а економический интерес!
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Надо Украине окончательно отказаться от покупки угля из рашки, а лугандонии этот уголь некуда девать в рашке он не нужен там с Кузбасса уголь дешевле добывают уголь открытым способом экскаватором а не в шахте, давно можно было придушить этот лугандон экономически. В рашке свои шахты все в ростовской обл. позакрывали. Это были ьы лучшие санкции против против ордло.
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Естественно, Украина глубоко возмущена обходом срашкой санкций через третьи страны, ведь обходить санкции можно только через Банковую...
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Ну штрафанут "Сименс" на пару миллиардов - будут знать, что вести бизнес с кацапстаном - значит работать в убыток. Нахера международной корпорации, которая работает в основном с приличными странами терять свою прибыль от нормальных заказчиков ради копеек, которые рашка им может предложить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран, - замглавы АП
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