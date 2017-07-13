 Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран, - замглавы АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы привлекли внимание к фактам того, что Россия все-таки через некоторые страны ЕС пробует обойти санкционный режим, поэтому мы обратили внимание на необходимость ликвидации таких лазеек в санкционном режиме и передали специальный документ, где четко были выписаны конкретные факты и случаи, когда Россия обходит европейский санкционный пакет", - рассказал он.
К.Елисеев отметил, что Украина приветствует продление санкций против РФ со стороны Евросоюза.
Напомним, ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дистабилизации ситуации в Украине. Позже они были неоднократно усилены. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.
США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России - сначала из-за аннексии Крыма, затем - из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.
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Россия начала переговоры с Зимбабве о сотрудничестве в автопроме.
Власти Зимбабве ведут переговоры с Россией о начале сборки в африканской стране российских автомобилей, в частности производства концерна "Камаз." Об этом в четверг РИА Новости заявил чрезвычайный и полномочный посол Зимбабве в России Майк Николас Санго.
«Мы рассчитываем, что зимбабвийские и российские автомобильные компании наладят сборку машин в Зимбабве», - сказал Санго.
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Замбабвийцы шо, санкций не боятся
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