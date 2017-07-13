 Рада приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за принятие законопроекта №6614 за основу на заседании парламента во вторник проголосовали 282 депутата из 226 минимально необходимых.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время рассмотрения данного законопроекта в сессионном зале, пообещал учесть все конструктивные предложения депутатов по пенсионной реформе при подготовке законопроекта ко второму чтению.
"Если мы сейчас не проголосуем в первом чтении, отложим на сентябрь, это значит, что с 1 октября повысить пенсии мы не сможем. Я вам обещаю, что все эти предложения, которые сейчас звучали, в частности, о реестре получивших социальную помощь, об отмене повышенной ставки ЕСВ (по вредным профессиям), об аудите Пенсионного фонда найдут своё отражение в законе ко второму чтению", - заявил А.Рева.
Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием: единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн.
Планируется поглощение имеющихся в структуре пенсионной выплаты временных повышений, надбавок, фиксированных индексаций.
При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, и будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года - показатель средней заработной платы за 3 последних года.
Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.
Пересмотр условий назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 года: в 60 лет выходить на пенсию могут те граждане, которые будут иметь 25 лет страхового стажа.
Минимальный страховой стажа ежегодно увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.
В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).
В 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, а не 16 лет.
Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.
Пересматриваются также условия индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат. Так, в 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.
Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% индекса потребительских цен.
Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов), оставив льготный выход на пенсию только для: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, чернобыльцев, матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных - участников боевых действий (55 лет); лилипутов и людей с диспропорциональной карликовостью.
Предполагается поручить Кабмину до 1 октября подготовить отдельный законопроект по осовремениванию пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы.
11630 258
Материалы по теме: Пенсионная реформа
"Украинцы заслуживают справедливых пенсий", - Порошенко поблагодарил ВР и Кабмин за старт пенсионной реформы(205)
Парламентский комитет по соцполитике 12 июля рассмотрит законопроект по пенсионной реформе(11)
9 миллионов пенсионеров ожидают повышения пенсий, - Гройсман надеется, что ВР примет пенсионную реформу на следующей неделе(75)
Важно, чтобы Рада вышла на принятие проекта пенсионной реформы на следующей неделе, - Парубий(19)
О чем следует задуматься 30-40-летним украинцам(0)
Пенсионная реформа выведет пенсионеров из бедности, - Гройсман(128)
Вопрос введения накопительной пенсионной системы требует тщательного изучения опыта, - Порошенко(42)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С этого времени понятие «трудовой стаж» заменяется понятием «страховой стаж» и является одним из основных факторов, влияющих на размер будущей пенсии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- так от платіжку нову принесли за газ. Газ подорожчав ... Але жми , начебто перемогли у Стокгольмі і "злочинний контракт" того етого .... Газпром того этого фейсам об тейбл , а газ подорожчав ? А чому так ...?
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це ж не завжди вина працівника, що він не оформлений. В більшості випадків, це саме власники не хочуть офіційно оформляти, а якщо тебе не влаштовують умови - звільняйся, тобі швидко знайдуть заміну. Кожного року зменшується кількість людей, які платять пенсійні внески і замість того, щоб зменшувати податки, створювати умови для інвесторів і тим самим створювати робочі місця, влада віришили мільйони людей позбавити пенсій.
Ответить
Ответить
Ответить
lДефицит пенсионного фонда Украины составляет 81 млрд гривень - Розенко Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/soc/1048507-defitsit-pensionnogo-fonda-ukrainyi-sostavlyaet-81-mlrd-griven.html 25 февраля 2015 Дефицит пенсионного фонда составляет 145 млрд грн - Гройсман Корреспондент.net, 20 мая 2016, 06:10 Дефицит Пенсионного фонда в 2017 ожидается на уровне 156 млрд гривен, - Гройсман Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/defitsit-pensionnogo-fonda-2017-ozhidaetsya-1478287869.html Рост дефицита ПФ с 2014 года.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить