EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Экономика
  11630  258
Материалы по теме:
Все про:ВР (22860) голосование (1301) пенсионная реформа (951)

 Рада приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении

реформа пенсионная

Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за принятие законопроекта №6614 за основу на заседании парламента во вторник проголосовали 282 депутата из 226 минимально необходимых.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время рассмотрения данного законопроекта в сессионном зале, пообещал учесть все конструктивные предложения депутатов по пенсионной реформе при подготовке законопроекта ко второму чтению.

"Если мы сейчас не проголосуем в первом чтении, отложим на сентябрь, это значит, что с 1 октября повысить пенсии мы не сможем. Я вам обещаю, что все эти предложения, которые сейчас звучали, в частности, о реестре получивших социальную помощь, об отмене повышенной ставки ЕСВ (по вредным профессиям), об аудите Пенсионного фонда найдут своё отражение в законе ко второму чтению", - заявил А.Рева.


Рада приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении 01

Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием: единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн.
Планируется поглощение имеющихся в структуре пенсионной выплаты временных повышений, надбавок, фиксированных индексаций.

При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, и будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года - показатель средней заработной платы за 3 последних года.

Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

Пересмотр условий назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 года: в 60 лет выходить на пенсию могут те граждане, которые будут иметь 25 лет страхового стажа.

Минимальный страховой стажа ежегодно увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).

В 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, а не 16 лет.

Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

Пересматриваются также условия индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат. Так, в 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.

Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% индекса потребительских цен.

Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов), оставив льготный выход на пенсию только для: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, чернобыльцев, матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных - участников боевых действий (55 лет); лилипутов и людей с диспропорциональной карликовостью.

Предполагается поручить Кабмину до 1 октября подготовить отдельный законопроект по осовремениванию пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Я так понял страховой стаж считается с момента появления Пенсионного фонда, потому как все время делается ударение на не просто стаж работы, а страховой стаж. Как всегда хотят наверное на@бать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почитайте как определяется страховой стаж, а то подумают, что Вы из россии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, так там идет речь не трудовом, как раньше, а о страховом стаже, само понятие которого появилось в 2004 году только.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По трудовому стажу начисляют выслугу лет, а по страховому отчисления в ПФУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой стаж прописан в принятой "реформе" , а там именно страховой, и как он считается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не заморачивайся. Стаж считают по трудовой книжке, а зарплату по двум вариантам, до или после 2000г. Можно выбирать как удобней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пенсия считается по формуле стаж Х зарплата Х коэффициент!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так где все-таки прописано понятие "страхового стажа" с учетом этих новаций и как он считается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
страховой стаж определяет отношение твоего заработка к среднему по стране. Если его брать до 2000 года, то это любые лет без перерыва. После 2000г. весь период до выхода на пенсию, минус любой цельный период не более 5 лет. Т.е. это отношение двух чисел, то он в среднем будет одинаковый ха ЛЮБОЙ период. Потом этот коэффициент умножается на полный стаж в месяцах и не консолидированный коэффициент, который сократили с 1,45 до 1,0.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все просто пока ты платишь взносы или за тебя платят взносы у тебя идет страховой стаж токо оплата взносов прекращается (заболел пошел учится вышел в декрет) сразу стаж не считается. Т.е. платишь - стаж НЕ платишь - не стаж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с одним исключением. Армия и учеба учитываются при начислении стажа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
армия точно учитывается это есть в законе она идет как служба а вот насчет учебы в законе ничего нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навчання з 2004 року в стаж не входить, бо взноси ніхто не платить за студентів (нам пропонували самим докупити собі стажу), а от відпустка по догляду за дитиною до 3-х років входить, бо крім декретних на дитину держава платить і соц. внесок за мати (батька, бабусь, дідусів). Відпустка по догляду вже старшої дитини в соц. стаж не входить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так начисляют пенсию сегодня. Принцип не меняется кроме ОДНОГО коэффициента, который стал на одну треть меньше. Вся суть реформы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В нынешнем Законе ОПО речь идет о "стаже работы", в новациях - вроде о страховом стаже, само понятие которого появилось в 2004 году. Поэтому бытует мнение, что и считать будут с 2004 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет! Считать будут как раньше. Термин страховой стаж только запутывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с чего такой вывод. Если тупо системно оценить нынешние нормы с учетом "реформы" буквально, то получается, что теперь считать будут с начала 2004 года, откуда и все страхи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятие «страхового стажа» введено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9.07.2003 года № 1058-IV (далее - закон № 1058), который вступил в силу с 1 января 2004 года.

С этого времени понятие «трудовой стаж» заменяется понятием «страховой стаж» и является одним из основных факторов, влияющих на размер будущей пенсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да оно введено но есть как обычно маленький ньюансик, чтобы тебе старый трудовой стаж зачислили как СТРАХОВОЙ тебе надо это доказать и ТРУДОВАЯ НЕ ЕСТЬ ДОКУМЕНТОМ подтверждающим твой стаж. Хорошо если ты был госслужащим так сказать все госконторы еще живы а если ты работал в бизнесе то скажем так тебе не повезло
 показать весь комментарий
Ответить
 
я когда шел в 2010 брал 5 лет 90-95...когда миллионы были....а когда перерасчет делал 2013 то уж брал после 2000..там больше коэфициент ЗП был..Был 2 а стал 2.5(но уже не за 5 лет а за 13..минус 10% подряд можно выбросить где плохая ЗП) ))) Так что здесь каждый смотрит как ему выгоднее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что тебя конкретно интересует? Ясно одно, будет ХУЖЕ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в двух словах. Если сегодня человека идет на пенсию и получает около 60% своего ГРЯЗНОГО заработка, то после этой реформы будет менее 40%. Добавь сюда увеличение стажа и все станет ясно почему каждый день они крутили дурную рекламу и приняли в последний час перед отпуском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и это только в том случае, если он получает по белому и у него со стажем все сложится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не приймите за рекламу, каждый может посмотреть свой стаж и з/п на портале ПФ (portal.pfu.gov.ua)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можливо трохи не в тему , але з приводу "реформ" таке питання -
- так от платіжку нову принесли за газ. Газ подорожчав ... Але жми , начебто перемогли у Стокгольмі і "злочинний контракт" того етого .... Газпром того этого фейсам об тейбл , а газ подорожчав ? А чому так ...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як попи москальського сатанату з Києво-Печерськоi Лаври фінансують та підтримують сепаратизм


https://www.youtube.com/watch?v=YVHXm57yteE
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шото слабенько,иди лизни рошенку, или сосни
 показать весь комментарий
Ответить
 
учителя раньше выходили на пенсию по выслуге 25 лет, теперь с этими детками будут вынуждены п**дячить до дурдома,а не до пенсии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо скиглити . Роди 5 детей, сходи на войну - варианты есть. Или работай на пенсии. Ещё вариант - возьми квартирантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вітаю всіх з новим пенсійним стажем 35 років. Більшість з нас його не заробить й буде на старості вмирати з голоду. При Януковичу проти пенсійної реформи під Радою збиралися тисячі людей. Зараз ніхто не вийшов. Барани мовчки йдуть на бійню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно уехать заграницу. Но там часто ещё выше пенсионный возраст и вряд ли успеешь заработать на пенсию. А вдруг вообще в будущем пенсий не будет? Может стариков будут селить в каких то общежитиях чтобы они не мешали молодым. Сейчас уже есть такие частные пансионаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Згідний з вами повністю.Ці собаки,які прийшли до влади на крові Майдану,заслуговують вічної анафеми за їх діяння проти народу.А нас так як би зціпило,або ми всі під гіпнозом.Та проти цієї ганебної псевдо пенсійної реформи всі маємо вийти і ткнути в їх погані рила.Тому,що це стосується кожного з нас.Не дивитися серіал про Насірова,а за своє вийти.Таке виходить,що краще б підняли пенсійний вік.Хоч би знав,що будеш таки мати ту пенсію.Якщо доживеш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не можно зараз виходити на мітинги.Не дай Боже розхитати ситуацію.В нас же війна.Доки буде тривати ця війна ,шоколадна банда буде прикриватися нею,щоб нагнути народ .Висновок -ох і довго вона буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо я маю 25-30 років стажу, то за цією "реформою", я вже не отримаю пенсію, а куди і за що я всі ці роки платила, і чи повернуть мені ці гроші?
Це ж не завжди вина працівника, що він не оформлений. В більшості випадків, це саме власники не хочуть офіційно оформляти, а якщо тебе не влаштовують умови - звільняйся, тобі швидко знайдуть заміну. Кожного року зменшується кількість людей, які платять пенсійні внески і замість того, щоб зменшувати податки, створювати умови для інвесторів і тим самим створювати робочі місця, влада віришили мільйони людей позбавити пенсій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все що шестикутна ПОГАНЬ наприймала -Українці мають відмінити . Нелегітимну погань притягнути до відповідальності за ГЕНОЦИД .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На 10 лямов работяг 13 лямов пенсионеров - кто нибудь объяснит за какой хрен повышение пенсии? Народ валит работать за кордон, а кто бюджет пополнять будет, кто ВВП повышать будет? Бл...! Точно Мураев прав
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да но там еще других вливаний много.С каждой проданой-купленой машины,с каждого мобильного звонка идет отчисление в ПФ...и др
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это так быстро приняли потому, что на каникулы на Канары не отпускали наворованное пропивать.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти