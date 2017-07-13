 Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После обсуждения вопроса, выступления Генпрокурора, самого Добкина, представителей фракций и народных депутатов и решения регламентного комитета, депутаты определились с решением по Добкину.
Загрузка видео...
За снятие с него депутатской неприкосновенности проголосовало 288 депутатов.
За его задержание - 250
За его арест - 242
Напомним, что 30 июня в Раду поступило представление генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.
12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрел представление Генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок") и рекомендовал неприкосновенность снять, а на задержание и арест, по мнению недостаточно мотивации.
???
Ответить
Ответить
Ответить
Михайло Чечетов привітав Михайла Добкіна зі зняттям депутатської недоторканності.
Ответить
Интересно, каков будет следующий ход Петра Алексеевича ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это шедевр!. Все думали что он наркоман, но оказалось что он такой и есть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ждут ломки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ге-пу!
Ге-пу!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить