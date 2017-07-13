 Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ. После обсуждения вопроса, выступления Генпрокурора, самого Добкина, представителей фракций и народных депутатов и решения регламентного комитета, депутаты определились с решением по Добкину.За снятие с него депутатской неприкосновенности проголосовало 288 депутатов.За его задержание - 250За его арест - 242

Коллега Добкина Юрий Мирошниченко сильно переживает за него.

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