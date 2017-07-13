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 Политика Украины
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Все про:ВР (22855) Добкин (987) неприкосновенность (841)

 Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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После обсуждения вопроса, выступления Генпрокурора, самого Добкина, представителей фракций и народных депутатов и решения регламентного комитета, депутаты определились с решением по Добкину.

За снятие с него депутатской неприкосновенности проголосовало 288 депутатов.

За его задержание - 250

За его арест - 242


Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 01

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 02

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 03

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 04

Коллега Добкина Юрий Мирошниченко сильно переживает за него.

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 05

Замглавы Нацполиции Вадим Троян наблюдает за Добкиным

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 06

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 07

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 08

Добкин снял с себя цепочку из желтого металла и отдал брату Дмитрию

Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест 09

Поддержать Добкина пришла Надежда Савченко

Напомним, что 30 июня в Раду поступило представление генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина.

12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрел представление Генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок") и рекомендовал неприкосновенность снять, а на задержание и арест, по мнению недостаточно мотивации.


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Арест Добкина и не арест Розенблата выглядят как-то по дебильному. Добкина с бабками не брали, санкции статей, которые ему вменяют намного гуманней ответственности за коррупцию. Это не рада, а круговая порука.
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Дядя Саша‏ @ddya_sasha 2 хв.2 хвилини томуБільше
Михайло Чечетов привітав Михайла Добкіна зі зняттям депутатської недоторканності.
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Фотографии рыгов из зала Рады очень красноречивы. Рыги в панике?
Интересно, каков будет следующий ход Петра Алексеевича ?
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Всім обрізаним шестикутникам приготуватися .
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Сучка Гадя и недобитый Шуфрич подошли утешать Допу. Вся кодла мразей в сборе.
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По моему младший явно представляет опастность для окружающих,этож надо так залепиться,ему пиз....ц просто
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Да там весь жопоблок куда не глянь такие колоритные персонажи от Вилкула до Бойко и Рабиновича)
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А навіщо він одразу після голосування за його арешт зняв хрестика та сховав його у ліву кишеню піджака?
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и крестик антихристу не помог .Всей тварей за решетку давно нужно было посадить .Даст Бог, это начало
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это ж скоко меров по всей Нэньке от этой новостины вздрогнуло, судорожно сглотнуло и стало готовить подарки прокурорским, шоб про их часом не вспомнили?
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похоже так и будет, только отстрел! иначе эти твари так и будут жировать на наших бедах А их сволочей больше чем рыб в океанах ,морях и реках
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миша, меняй спортивный на шорты и маечку - там жарко. Шуфрич целый день вокруг вьется, может и ему когда пригодится.
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У Розы блат был, а у Допы его нет. Теперь жОпоблок обдерут, как липку. Барыгам нужно много денеХ, чтобы кум Петро удержал булаву.
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А кто наблюдал за братом добкина? На 112-м канале во время трансляции его постоянно держали в фокусе.
Это шедевр!. Все думали что он наркоман, но оказалось что он такой и есть!
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Допа явно заебал уже всех товарищей по "партии"
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Ну а что он, всё никак не может решить в какую сторону полетели крокодилы.
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зря дмитру отдал. на наркотики опять поменяет
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весь ЖопоБлок нужно запаковать на пожизняк с полной конфискацией во главе с рыхим Пидором ахметом!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада проголосовала за снятие неприкосновенности с Добкина, его задержание и арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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