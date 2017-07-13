 Рада приняла закон о Конституционном Суде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, документ представил председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп от БПП Руслан Князевич.
"Прежде всего, мы готовы убрать норму, согласно которой Конституционный суд имел право уточнять и изменять свою правовую позицию. Мы эту норму пока изымаем. Так же уточняем ряд шагов относительно начала и проведения конкурса на должность судьи Конституционного суда. Уважаемые коллеги, мне кажется, что все дискуссионные вещи сняты в этом законопроекте, был бы благодарен, если бы мы его поддержали без длительной дискуссии", - сказал Князевич.
Законопроект вводит возможность гражданину обратиться в КСУ с конституционной жалобой. Подробно описано, кто может подавать конституционную жалобу и в каком порядке.
В документе прописаны полномочия КСУ, среди которых - толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросов, которые выносятся на референдум.
Отдельной строкой прописано рассмотрение конституционных жалоб: "Решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционность) законов (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по ее делу закон Украины противоречит Конституции Украины".
Отмечается, что в состав КСУ входят 18 судей, учреждение является полномочным, если в его составе есть как минимум 12 судей.
Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, на день назначения достиг сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, является правоведом с признанным уровнем компетентности.
Он не может совмещать свою деятельность с любой, кроме преподавательской, научной или творческой.
Членов конституционного суда должны избрать в результате конкурсов президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины. Документ описывает, каким образом происходит отбор кандидатов и их назначение.
Согласно законопроекту, судья Конституционного Суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.
Прописано, что безопасность судьи КСУ и членов его семьи (родителей, мужа/жены, детей) находится под защитой государства. Органы правопорядка принимают меры для безопасности Судьи и членов его семьи при наличии соответствующего заявления Судьи.
Одна из наиболее спорных норм касается выплат судьям КСУ и их "пожизненного денежного содержания".
Выплаты судье состоят из должностного оклада и доплаты за пребывание на должности, причем оклад устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда. Предусмотрены такие доплаты: 5% от оклада - для секретаря коллегии; 10% оклада - для заместителя председателя суда; 15% - председателю суда. Пожизненное содержание составляет половину выплат (оклада и доплат).
Кроме того, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 рабочих дней и служебный транспорт.
В заключительных положениях вносятся изменения в порядок избрания обмудсмена с тайного голосования ВРУ на открытое голосование, что неоднократно критиковали парламентарии. Многие поправки касались этой темы, однако не набрали достаточного количества голосов. Одна из поправок была анонсирована, как отмена открытого голосования ВР за омбудсмена, однако в результате оказалось, что она посвящена другой теме.
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396 внесенных нардепами поправок к законопроекту Минздрава нивелируют суть медицинской реформы. Мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали, - Супрун(103)
2. Пенс реформа - простите, но НИКТО ИЗ ВАС не читал текст внимательно и не анкализировал, а если и анализировал, то толку ноль ибо нужно быть мега спецом чтоб вникнуть. Все вы ЖЕРТВЫ слайдиков - упрощенной для дебилов формы пропаганды.
3. Турчинов вважає, що українські парламентарі стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни. у вівторок проект закону "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" навіть не був включений до порядку денного.
Не 3.14..ди Пастор Падший. Ты хочешь переделить рынок услуг провайдеров, монополизировать его и создать РОСКОМНАДЗОР! Никая РФ там и рядом не стояла - вы сами "подожгли Рейхстаг" чтобы пропихнуть свои ЖАДНОСТИ И ПОТНЫЕ МЕЧТЫ о тотальном контроле и диктатуре.
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Такими угрозами предлагается считать, в частности "оказание воздействия на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами". Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма".
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И цветы всегда дарил.
В дом зарплату отдавал,
Тёщу мамой называл........"(с)
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Я так понял, что получать будут тысяч 150, а содержание до кончины тысяч 75....
А недобуя ли будет на рыло??????
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Моя позиція - так, це занадто. Цитата:
- Сучасна система соціальної допомоги (насправді НЕ Є СИСТЕМОЮ НАДІЙНОГО ЗАХИСТУ, бо не всі люди захищені внаслідок часто практично нездоланних бюрократичних перешкод, тому що вона) змішана з системою мотивації (пільги, підвищені пенсії, більш ранній вихід на пенсію, і особливо, - стимулювання-примушення безробітних до якоїсь роботи шляхом припинення тимчасової допомоги і дуже ускладнених, для деяких людей практично недосяжних умов для отримання допомоги з малозабезпеченості). Ці дві системи - захисту і мотивації - мають зовсім різні цілі, тому їх об'єднання створює великий безлад.
- Обидві системи надто ускладнені і заплутані (різними особливостями і винятками).
Яким чином можна розв'язати ці проблемні питання?
- Треба ... ... - див. розділ 2.1 із https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565699 .
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АТАС !!!
Покажіть мені такого.
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в президенты не можем ни одного нормального найти
а тут целых 18
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выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме,
за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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крохоборы...
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Поэтому некоторые судьи-пенсионеры получают по 20-30 тыс. грн. пенсии. А пенсия судей Конституционного суда может составлять соответственно 226 тыс. и 235 тыс. грн. в месяц для рядового судьи и председателя КСУ.
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Із самого заголовку зрозуміло, про що цей розділ - про те, що коли є якась послідовність з декількох явищ у часі або якась послідовність пріоритетів, то деякі люди іноді спокушаються можливістю обманути інших людей шляхом порушення порядку в цій послідовності подій у часі або порушення порядку пріоритетів між цілями. Полегшує такий обман те, що є декілька точок послідовності (події чи цілі-стани), і про декілька з них можна сказати, що бажано їх досягти. Тобто легко пояснити людям, що бажаним є досягти не одної, а декількох із цих точок. А далі обманщик може спробувати непомітно змінити їхній порядок у часі або у пріоритетах. До чого це може призвести?
Один із прикладів - це законодавство. Громадяни домовились, що Конституція і права, записані в ній, мають найвищу (юридичну) силу поміж усіх законодавчих та нормативних актів. І для підтримки цього положення у деяких країнах існує конституційний суд, а в інших - функції конституційного суду виконує якийсь інший суд, наприклад, верховний суд. Таким чином, якщо навіть законодавцями буде запроваджено якийсь закон, який суперечить Конституції і порушує права людей, то цей суд може ухвалити рішення про невідповідність даного закону Конституції ("неконституційність" закону), внаслідок чого, за задумом, цей закон втратить чинність, тобто стане недійсним. Правда, право на подання справ чи питань для розгляду у порядку конституційного судочинства мають не всі, а обмежене коло осіб... Здається, ніби, "все в порядку": хоча і з обмеженим правом подання запитів, але, нібито, є система, яка має приводити законодавство у відповідність до Конституції і таким чином забезпечувати верховенство права над законом. Але... Розглянемо аналогію між виробництвом законів і, наприклад, виробництвом автоматів Калашникова (АК). Ось цех виготовив черговий АК, і що ж відбувається далі? Хіба цей "виріб" відразу відправляють "користувачу" (який, ризикуючи своїм життям під ворожими кулями, хоче стріляти у ворога з АК)? Припустимо, що це була би правда. Тоді, ймовірно, траплялися б такі ситуації: ось "користувач" з останньою надією відстрілятися від ворога відкриває ящик із новими АК, дістає якийсь із них і починає стріляти у ворога... Аж раптом, АК не стріляє!!! Бо завод не перевірив його перед відвантаженням "користувачу" і не відібрав браковані, щоб відправити тільки надійно справні. Боюся, що в такому разі прокляття на адресу виробника могли б бути останнім вчинком у житті "користувача", після чого його, ймовірно, застрелив би ворог. Ще більшого значення питання надійної справної роботи АК набуває у випадках, коли "користувач" не сидить в окопі, а бере участь в активних діях, особливо, на території ворога, наприклад: намагається захопити чужу країну або влаштовує там диверсії, або терором намагається залякати там місцеве населення, або навіть просто грабує там банк чи приватних підприємців, або просто більш-менш заможних людей..., - все це дуже небезпечна "робота", на якій з усіх боків "користувача" оточують потенційні вороги, і ситуація дуже швидко може змінюватися. Тому в такій активній "роботі" дуже важливо, щоб АК був завжди готовий до застосування, щоб "користувач" міг у будь-яку мить "захиститися" від ворогів: застрелити зі свого надійного АК воїна-захисника тієї чужої країни або охоронця того чужого банку, або для більшої переконливості випустити чергу з АК для того, щоб залякати тих людей з місцевого населення тероризованої "користувачем" чужої країни... Знаючи про критичну важливість питання про надійну роботу своєї продукції, завод-виробник АК робить не так, як виробники законів (законодавці): КОЖНИЙ готовий АК відправляють на дуже ретельну практичну перевірку якості, де досить довгий час випробовують його у різних умовах, наближених до ймовірних майбутніх умов "експлуатації". Якщо придивитися, то контроль якості не тільки на проміжних етапах виробництва, але і контроль якості кінцевої продукції перед її відвантаженням споживачам присутні на більшості підприємств-виробників: від дитячого молока до дорослої горілки, від взуття до шапки, від підшипників до літаків... і так далі. Чому це роблять виробники? Тому що це дуже ефективно зменшує імовірність небажаних наслідків від потрапляння бракованої продукції користувачам, в тому числі це знижує і вартість наслідків від браку для виробників (значно дешевше виловити брак до відправки споживачам, ніж потім компенсувати їм шкоду, спричинену браком їхньої продукції, або повертати цю продукцію для ремонту тощо). Навіть законами закріплено обов'язки виробників щодо гарантування ними якості їхньої продукції. Але самі законодавці чомусь діють інакше: вони дозволяють собі випускати (тобто запроваджувати) закони, які не пройшли контроль якості з боку конституційного суду на предмет їхньої відповідності Конституції (тобто на предмет дотримання в них принципу верховенства права). Чому? Тому що цей контроль якості законів (конституційний суд) згідно з існуючою правовою системою не є обов'язковим етапом для запровадження закону в дію (тобто перед відправкою цього продукту споживачам). Більше того, він не є обов'язковим етапом життєвого циклу закону взагалі. Тобто конституційний суд є не аналогом відділу контролю якості кінцевої продукції на виробництві, а він є аналогом зовнішньої служби захисту прав споживачів (з обмеженими правами споживачів, бо не кожний має право оскаржити невідповідність законів Конституції (у конституційному суді)). Повторно: сучасна система конституційного судочинства - це ніби перевірка якості дитячого харчування шляхом констатації кількості отруєнь і загибелі дітей від отруєнь цим харчуванням, та й то - на основі звернень від потерпілих...
Тобто головна причина такого беззаконня - це те, що навіть якщо конституційний суд і буде розглядати питання про відповідність Конституції якогось закону, то це буде робитися тільки вже після ухвалення цього закону парламентом, тобто, у більшості випадків - вже після запровадження цього закону в дію. Тобто йдеться про те, що наведені у прикладі явища - це наслідки обману, тому що нині перевернуто (переставлено місцями) порядок у послідовності подій - етапів життєвого циклу законів, коли контроль якості законів - контроль їхньої відповідності Конституції - здійснюється не до, а після запровадження їх у дію.
Які наслідки цього? ... ...
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... Більше - Додаток: Обманні схеми - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566553 .
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