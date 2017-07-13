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 Политика Украины
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Все про:ВР (22860) КС (1146) реформы (2737)

 Рада приняла закон о Конституционном Суде

кс

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6427-д о Конституционном Суде Украины. "За" проголосовали 245 народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, документ представил председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп от БПП Руслан Князевич.

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"Прежде всего, мы готовы убрать норму, согласно которой Конституционный суд имел право уточнять и изменять свою правовую позицию. Мы эту норму пока изымаем. Так же уточняем ряд шагов относительно начала и проведения конкурса на должность судьи Конституционного суда. Уважаемые коллеги, мне кажется, что все дискуссионные вещи сняты в этом законопроекте, был бы благодарен, если бы мы его поддержали без длительной дискуссии", - сказал Князевич.

Законопроект вводит возможность гражданину обратиться в КСУ с конституционной жалобой. Подробно описано, кто может подавать конституционную жалобу и в каком порядке.

В документе прописаны полномочия КСУ, среди которых - толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросов, которые выносятся на референдум.

Отдельной строкой прописано рассмотрение конституционных жалоб: "Решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционность) законов (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по ее делу закон Украины противоречит Конституции Украины".

Отмечается, что в состав КСУ входят 18 судей, учреждение является полномочным, если в его составе есть как минимум 12 судей.

Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, на день назначения достиг сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, является правоведом с признанным уровнем компетентности.

Он не может совмещать свою деятельность с любой, кроме преподавательской, научной или творческой.

Членов конституционного суда должны избрать в результате конкурсов президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины. Документ описывает, каким образом происходит отбор кандидатов и их назначение.

Согласно законопроекту, судья Конституционного Суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Прописано, что безопасность судьи КСУ и членов его семьи (родителей, мужа/жены, детей) находится под защитой государства. Органы правопорядка принимают меры для безопасности Судьи и членов его семьи при наличии соответствующего заявления Судьи.

Одна из наиболее спорных норм касается выплат судьям КСУ и их "пожизненного денежного содержания".

Выплаты судье состоят из должностного оклада и доплаты за пребывание на должности, причем оклад устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда. Предусмотрены такие доплаты: 5% от оклада - для секретаря коллегии; 10% оклада - для заместителя председателя суда; 15% - председателю суда. Пожизненное содержание составляет половину выплат (оклада и доплат).

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Кроме того, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 рабочих дней и служебный транспорт.

В заключительных положениях вносятся изменения в порядок избрания обмудсмена с тайного голосования ВРУ на открытое голосование, что неоднократно критиковали парламентарии. Многие поправки касались этой темы, однако не набрали достаточного количества голосов. Одна из поправок была анонсирована, как отмена открытого голосования ВР за омбудсмена, однако в результате оказалось, что она посвящена другой теме.
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1. Закон о ДИКТАТУРЕ - тот который типо переименование АТО. Хрень это. Все ради того, чтобы во внеконституционный способ наделить ДИКТАТОРА правом вводить ВП без парламента... чтоб ДИКТАТОР мог в мирноре время юзать армию против граждан... Это закон об отмене КОНСТИТУЦИИ.
2. Пенс реформа - простите, но НИКТО ИЗ ВАС не читал текст внимательно и не анкализировал, а если и анализировал, то толку ноль ибо нужно быть мега спецом чтоб вникнуть. Все вы ЖЕРТВЫ слайдиков - упрощенной для дебилов формы пропаганды.
3. Турчинов вважає, що українські парламентарі стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни. у вівторок проект закону "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" навіть не був включений до порядку денного.
Не 3.14..ди Пастор Падший. Ты хочешь переделить рынок услуг провайдеров, монополизировать его и создать РОСКОМНАДЗОР! Никая РФ там и рядом не стояла - вы сами "подожгли Рейхстаг" чтобы пропихнуть свои ЖАДНОСТИ И ПОТНЫЕ МЕЧТЫ о тотальном контроле и диктатуре.
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"В парламенте будет совершена новая попытка наступления на свободу слова. Для включения в повестку дня стоит законопроект №6688, внесенный нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил - по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере.
Такими угрозами предлагается считать, в частности "оказание воздействия на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами". Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма".
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тобто,згідно з цим паскудним законом- всі кто буде протестувати проти незаконної забудови,вирубання парку,несправедливих рішень суду- це "технологічні террористи" ..тварюки ви БППшні!

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Тут не те важливо! Кацапи зовсім іпанулись!Публикация НАТО видеоролика о так называемых лесных братьях говорит о том, что в странах альянса начинает доминировать фашистская идеология. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в четверг, 13 июля.«НАТО сегодня становится на сторону преступников, фашистов. Это очень печальный сигнал для всего мирового сообщества», - сказал парламентарий.
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Невже в тебе баби немає?
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Схоже,що москалія збирається розпочинати війну со всемиравим фашизмом.
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Так вини той... сирний, хамонний, яблучний і помідорний європейський фашизм вже перемогли. Москалі всьго того не їдять. Треба ж їм із кимось іще тепер воювати?
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Вони вже заявили,що НАТО ЦЕ ФАШИСТИ! ЗОВСІМ ЙОБНУЛАСЬ КРАЇНА! Публикация НАТО видеоролика о так называемых лесных братьях говорит о том, что в странах альянса начинает доминировать фашистская идеология. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в четверг, 13 июля.«НАТО сегодня становится на сторону преступников, фашистов. Это очень печальный сигнал для всего мирового сообщества», - сказал парламентарий.
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Членов конституционного суда должны избрать в результате конкурсов президент УкраиныИсточник:https://censor.net.ua/n447676

Рада приняла закон о Конституционном Суде - Цензор.НЕТ 1270
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Членов конституционного суда должны избрать в результате конкурсов президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины. Извини......варианта "должны избрать тролли на форуме цензора" в законопроекте не было
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Цікаво, як збираються визначати "високі моральні якості" кандидатів в члени Конституційного суду. За якими критеріями?
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"Шоп не пил, не курил,
И цветы всегда дарил.
В дом зарплату отдавал,
Тёщу мамой называл........"(с)

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Какой же поганой проституткой оказалась Геращенко. О Парубие вообще молчу!
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Геращенко- така ж сама паскудна шмара як Герман
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Значно гірше, Герман тягалася за одним Януковичем, а ця прокладка вже третьому господарю служить.
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А что там с ней приключилось? Из текста статьи не понятно, похоже я упустил из виду какие-то события...
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Это просто ППЦ народу обрезание пенсий и многим вообще лишение пенсионного обеспечения (если реформу примут) а судьям (которые и до вели страну до задницы) пожизненное обеспечение! даже постарались чтобы вывести из под закона о ПФ!
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Простой человек получает пенсию, а эти проинститутки - пожизненное содержание !?
Я так понял, что получать будут тысяч 150, а содержание до кончины тысяч 75....
А недобуя ли будет на рыло??????
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Ну и в чем отличие от предыдущего закона? Что поменялось кардинально?
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поменялось то что раньше судьи получали пенсию а теперь пожизненое содержание!! власть говорила что у всех будет пенсия по одинаковому принципу а оказалось что очередная НАЕБКА!! ну народ ЛОХИ почему бы ЛОХОВ не ИМЕТЬ!!
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Принаймні, назвали речі їхніми іменами: не пенсія, а довічне утримання. Це вже дуже добре, тому що зразу ж виникло запитання про те, а чи не занадто це багато винагород?
Моя позиція - так, це занадто. Цитата:
- Сучасна система соціальної допомоги (насправді НЕ Є СИСТЕМОЮ НАДІЙНОГО ЗАХИСТУ, бо не всі люди захищені внаслідок часто практично нездоланних бюрократичних перешкод, тому що вона) змішана з системою мотивації (пільги, підвищені пенсії, більш ранній вихід на пенсію, і особливо, - стимулювання-примушення безробітних до якоїсь роботи шляхом припинення тимчасової допомоги і дуже ускладнених, для деяких людей практично недосяжних умов для отримання допомоги з малозабезпеченості). Ці дві системи - захисту і мотивації - мають зовсім різні цілі, тому їх об'єднання створює великий безлад.
- Обидві системи надто ускладнені і заплутані (різними особливостями і винятками).
Яким чином можна розв'язати ці проблемні питання?
- Треба ... ... - див. розділ 2.1 із https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565699 .
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"Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который....имеет... высокие моральные качества,"
***
АТАС !!!


Покажіть мені такого.
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и не говори)
в президенты не можем ни одного нормального найти
а тут целых 18
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это не Украинская рада приняла закон ,это сборище порошенковской банды воров и предателей НАРОДА УКРАИНЫ.......СМЕРТЬ ВОРОГАМ......
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Я уж прочитал было "Антикорруприцонном суде". А нет, конечно это ошибка. Очередной пустопорожний закон.
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Закон для того задумувався що б президент отримав необмежену владу і за допомогою так званого КС міг зробити все, що б Порошенка залишити на другии' термін ,якщо буде видно ,що він не проходить ,значить буде введении' воєнии' стан і вибори відміняюся ,адже доведется за все відповідати .А тепер подивимось хто за нього голосував :бпп ,нф ,опо блок і відродження , тобто всі олігархічні так звані партії ,за що ж боролися ?
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если отменят выборы тогда и вопи. а военый стан вводят на прифронтовой зоне и все, это не мешает выборам, только лугандоны голосовать не смогут.
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Существует в Украине странная организация, - так называемый «конституционный суд», к которому постоянно апеллируют власти, чтобы протащить
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме,
за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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А ось так це робиться технічно - ось у чому обман і як можна його не допускати: https://ua.censor.net.ua/comments/locate/8/447676/64257783 (тут же нижче мій коментар від 13.07.2017 19:45).
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Мда... В нищей стране судьи будут получать зарплату около 120 тыс. грн. и пожизненное содержание - около 60 тыс грн. С такими деньгами они у Президента всегда будут в кармане... вместе с Конституцией.
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Всех Поздраляю..........Пабьеда революции Гидности для Негидныкив!!!
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Які там закони можуть прийняти вороги України , крім на шкоду українцям. Черговий антиукраїнський закон для грабунку "пересічних ", і узурпації влади окремими особами.
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пенсии 80% до 90% заработка работающего судьи - без ограничения предельного размера, в отличие от пенсий, которые ограничены суммой в 10,7 тыс. грн.
Поэтому некоторые судьи-пенсионеры получают по 20-30 тыс. грн. пенсии. А пенсия судей Конституционного суда может составлять соответственно 226 тыс. и 235 тыс. грн. в месяц для рядового судьи и председателя КСУ.
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Це дійсно повний атас. Вистачає вже зараз того, що практично всі судді у відставці отримують по 20 тисяч мінімум, а будуть по 200.
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При принятии этого закона спикер Парубий, как ранее Довгий заработал себе реальный срок на шконке, рано или поздно но уголовного дела не избежать.
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Ось для чого влаштовується інформаційна димовуха зі зняттям недоторканості - для введення диктатури. От гнида соєва й придумало "таблєтку протів виборов". Заздалегідь, сучьонишь, соломку підстелив. А як народ вийде на вулиці, воно має варіант "Б" - пуйла на допомогу покличе.
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Конституція- закон прямої дії. Його не потрібно нікому "трактувати" Сказано, що земля, надра, ліси, водойми належать народу, то і забираємо все від шахраїв. Сказано, що медицина безкоштовна, то нічого тут трактувати. І так далі. Все інше від лукавого Яхве.
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"Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, на день назначения достиг сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества..." (с) - він апріорі не може мати високі моральні якості, якщо проробив в сфері права не менше 15 років. Судді працювали в умовах вибіркового правосуддя, тай й зараз мало що змінилося
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.......Обманні схеми. Зміна порядку послідовності в часі. Зміна порядку пріоритетів.
Із самого заголовку зрозуміло, про що цей розділ - про те, що коли є якась послідовність з декількох явищ у часі або якась послідовність пріоритетів, то деякі люди іноді спокушаються можливістю обманути інших людей шляхом порушення порядку в цій послідовності подій у часі або порушення порядку пріоритетів між цілями. Полегшує такий обман те, що є декілька точок послідовності (події чи цілі-стани), і про декілька з них можна сказати, що бажано їх досягти. Тобто легко пояснити людям, що бажаним є досягти не одної, а декількох із цих точок. А далі обманщик може спробувати непомітно змінити їхній порядок у часі або у пріоритетах. До чого це може призвести?
Один із прикладів - це законодавство. Громадяни домовились, що Конституція і права, записані в ній, мають найвищу (юридичну) силу поміж усіх законодавчих та нормативних актів. І для підтримки цього положення у деяких країнах існує конституційний суд, а в інших - функції конституційного суду виконує якийсь інший суд, наприклад, верховний суд. Таким чином, якщо навіть законодавцями буде запроваджено якийсь закон, який суперечить Конституції і порушує права людей, то цей суд може ухвалити рішення про невідповідність даного закону Конституції ("неконституційність" закону), внаслідок чого, за задумом, цей закон втратить чинність, тобто стане недійсним. Правда, право на подання справ чи питань для розгляду у порядку конституційного судочинства мають не всі, а обмежене коло осіб... Здається, ніби, "все в порядку": хоча і з обмеженим правом подання запитів, але, нібито, є система, яка має приводити законодавство у відповідність до Конституції і таким чином забезпечувати верховенство права над законом. Але... Розглянемо аналогію між виробництвом законів і, наприклад, виробництвом автоматів Калашникова (АК). Ось цех виготовив черговий АК, і що ж відбувається далі? Хіба цей "виріб" відразу відправляють "користувачу" (який, ризикуючи своїм життям під ворожими кулями, хоче стріляти у ворога з АК)? Припустимо, що це була би правда. Тоді, ймовірно, траплялися б такі ситуації: ось "користувач" з останньою надією відстрілятися від ворога відкриває ящик із новими АК, дістає якийсь із них і починає стріляти у ворога... Аж раптом, АК не стріляє!!! Бо завод не перевірив його перед відвантаженням "користувачу" і не відібрав браковані, щоб відправити тільки надійно справні. Боюся, що в такому разі прокляття на адресу виробника могли б бути останнім вчинком у житті "користувача", після чого його, ймовірно, застрелив би ворог. Ще більшого значення питання надійної справної роботи АК набуває у випадках, коли "користувач" не сидить в окопі, а бере участь в активних діях, особливо, на території ворога, наприклад: намагається захопити чужу країну або влаштовує там диверсії, або терором намагається залякати там місцеве населення, або навіть просто грабує там банк чи приватних підприємців, або просто більш-менш заможних людей..., - все це дуже небезпечна "робота", на якій з усіх боків "користувача" оточують потенційні вороги, і ситуація дуже швидко може змінюватися. Тому в такій активній "роботі" дуже важливо, щоб АК був завжди готовий до застосування, щоб "користувач" міг у будь-яку мить "захиститися" від ворогів: застрелити зі свого надійного АК воїна-захисника тієї чужої країни або охоронця того чужого банку, або для більшої переконливості випустити чергу з АК для того, щоб залякати тих людей з місцевого населення тероризованої "користувачем" чужої країни... Знаючи про критичну важливість питання про надійну роботу своєї продукції, завод-виробник АК робить не так, як виробники законів (законодавці): КОЖНИЙ готовий АК відправляють на дуже ретельну практичну перевірку якості, де досить довгий час випробовують його у різних умовах, наближених до ймовірних майбутніх умов "експлуатації". Якщо придивитися, то контроль якості не тільки на проміжних етапах виробництва, але і контроль якості кінцевої продукції перед її відвантаженням споживачам присутні на більшості підприємств-виробників: від дитячого молока до дорослої горілки, від взуття до шапки, від підшипників до літаків... і так далі. Чому це роблять виробники? Тому що це дуже ефективно зменшує імовірність небажаних наслідків від потрапляння бракованої продукції користувачам, в тому числі це знижує і вартість наслідків від браку для виробників (значно дешевше виловити брак до відправки споживачам, ніж потім компенсувати їм шкоду, спричинену браком їхньої продукції, або повертати цю продукцію для ремонту тощо). Навіть законами закріплено обов'язки виробників щодо гарантування ними якості їхньої продукції. Але самі законодавці чомусь діють інакше: вони дозволяють собі випускати (тобто запроваджувати) закони, які не пройшли контроль якості з боку конституційного суду на предмет їхньої відповідності Конституції (тобто на предмет дотримання в них принципу верховенства права). Чому? Тому що цей контроль якості законів (конституційний суд) згідно з існуючою правовою системою не є обов'язковим етапом для запровадження закону в дію (тобто перед відправкою цього продукту споживачам). Більше того, він не є обов'язковим етапом життєвого циклу закону взагалі. Тобто конституційний суд є не аналогом відділу контролю якості кінцевої продукції на виробництві, а він є аналогом зовнішньої служби захисту прав споживачів (з обмеженими правами споживачів, бо не кожний має право оскаржити невідповідність законів Конституції (у конституційному суді)). Повторно: сучасна система конституційного судочинства - це ніби перевірка якості дитячого харчування шляхом констатації кількості отруєнь і загибелі дітей від отруєнь цим харчуванням, та й то - на основі звернень від потерпілих...
Тобто головна причина такого беззаконня - це те, що навіть якщо конституційний суд і буде розглядати питання про відповідність Конституції якогось закону, то це буде робитися тільки вже після ухвалення цього закону парламентом, тобто, у більшості випадків - вже після запровадження цього закону в дію. Тобто йдеться про те, що наведені у прикладі явища - це наслідки обману, тому що нині перевернуто (переставлено місцями) порядок у послідовності подій - етапів життєвого циклу законів, коли контроль якості законів - контроль їхньої відповідності Конституції - здійснюється не до, а після запровадження їх у дію.
Які наслідки цього? ... ...
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Які наслідки цього? Одним із наслідків є явище обмеження прав людей аж до повного їх фактичного скасування шляхом запровадження антиконституційних законів, постанов парламенту чи уряду, указів президента та інших нормативно-правових актів, які суперечать Конституції, але при цьому органи влади, в тому числі "Феміда", діють на основі їх, порушуючи права людей. Одним з яскравих є приклад про обмеження прав людей на свободу слова, публічного висловлення своїх думок та прав людей на свободу мирних зібрань, мітингів протесту: 16.01.2014 Верховна Рада України ухвалила, а 17.01.2014 Президент України підписав закони, якими ці посадовці намагалися фактично забрати у людей їхні конституційні права на свободу мирних зібрань і мітингів протесту шляхом запровадження додаткових вирішальних обмежень (необхідність отримати дозвіл органів влади на проведення мітингів чи зборів, що дає владі можливість забрати права людей, не даючи їм такого дозволу). В Україні ці "закони про диктатуру" скасували менше ніж за півмісяця (під тиском громадян), а в Росії подібні закони залишились діючими. ... ...
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Але, мабуть, найбільш яскравим прикладом беззаконня, яке є наслідком обману переплутування порядку в послідовності законодавчих та юридичних актів, є скасування конституційним судом у 2010 році змін у Конституції України, які були встановлені у період після "оранжевого" майдану 2004 року, тобто у період грудень 2004 - перша половина 2010, що фактично було перерозподілом владних повноважень вищих органів влади на користь посади Президента шляхом зворотних змін у Конституції, але здійснених не двома третинами голосів депутатів парламенту (як це передбачено Конституцією), а кількома голосами суддів конституційного суду. Такий зухвалий переворот із миттєвою узурпацією влади Президентом став можливим зокрема завдяки тому, що його організатори хитро формально використали обманну схему з переставленим місцями порядком у послідовності етапів життєвого циклу правових і законодавчих актів. (Ще друга причина, яка дала цю формальну можливість - це те, що рішення конституційного суду мають силу закону замість того, щоб бути дорадчими висновками для врахування їх парламентом, або, хоча б, щоб суд мав тільки право вето, але не право запроваджувати додаткові повноваження для якоїсь із гілок влади.)
... Більше - Додаток: Обманні схеми - https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566553 .
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