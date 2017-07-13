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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14591) полигон (208) Бутусов Юрий (1300)

 СБУ подозревает начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества в связях с российской военной разведкой, - журналист

сбу

СБУ подозревает в сотрудничестве с ГРУ Минобороны РФ начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности.

Об этом в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"По данным источника "Цензор.Нет", близкого к контрразведке СБУ, проводятся следственные действия в отношении начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности. Ряд изданий ошибочно назвали подозреваемым начальника Центра полковника Игоря Слисарчука, но на самом деле обыски проводятся не у него, а у его подчиненного. В связях с российской военной разведкой подозревается начальник полигона - это структурное подразделение Международного центра", - написал он.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что СБУ подозревает начальника Международного центра миротворчества и безопасности Игоря Слисарчука в сотрудничестве с ГРУ Минобороны России.

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Ни в коем случае! Долго и упорно допрашивать-потрошить.
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На паРашке принято шурупы забивать молотком,а не закручивать....
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якщо правда - повинен отримати смерть, але не зразу.
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Да , долго ещё чистить эти авгиевы конюшни .
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блин, цензоры цензора, ну читатйте статьи перед публикацией!
или позвольте читателям ошибки вам указывать уже.
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"Ручка от чемодана", да по сравнению с определёнными "комментаторами", "цензора" - это дети... Читаешь некоторых и ужасаешься - по клавиатуре стучать научились, а грамотность общая, как и просто орфография - на уровне класса пятого. А если ещё возьмутся обсуждать какие-то специальные вещи - законодательство, например, то, как говорят в Чернигове, "Ховайтесь, хлопці, німці в Масанах...". Такую ахинею несут, что дальше некуда. А начнёшь исправлять, мягко советовать, чтобы думали, перед тем, как что-то писать, так в "кремлёвском троллизме" обвинять начнут... А то и оскорблять руганью... А по мне, "вышивата" тупая - ещё хуже "ваты". Последние - просто противники, а первые - "свои глупые дураки"... А ими пользуется та же "вата", выставляя ВСЕХ "хахлов" "тупыми хуторянами"...
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Не варто стимулювати свій коиплекс меншовартості. Нехай москалі дякують і за російський сурж, позаяк читаючи українською вони відразу втратять смак до життя.
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ооооо..... этооо даааа! я тут с "Бислан 2004" общался.... это жесть!
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Так Бислан 2004 это тупой тролль из за паребрика, я на него уже не обращаю внимания, сразу в спам.
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Плювати на їхні кпини щодо "хуторянства". От хто дійсно тупий, то це москальня, яка не знає, що Столипін (матері його ковінька), намагався реформувати, підвищити продуктивність імперського сільського господарства саме через стимулювання цього "хуторянства"(на сучасній мові - фермерства). Як бачимо, йому це не вдалося і як результат: голодна кацапня, зла від порожнього шлунку, дефіциту калію, йоду та вітамінів вдерлася в Україну )))
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Если это действительно так, то контрразведчики - молодцы!
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а что это за контрразведка такая, у которой есть близкий источник - балабол.
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шо это за контрразведка, если инфа попала в СМИ???
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Инфа о следственых действиях. В чем тут сверхсекретность? Хозяева агента по-любому об этом уже знают и без СМИ.
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секретная операция, о которой стало известно, считается проваленной
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Почему вы решили, что она секретная. Вот ниже правильно написано что если проводят обыск, то какая уж тут секретность?
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И в чём, в данном случае, проявляется "проваленность операции"?
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ОБЫСКИ проводятся - значит об этом в курсе все соседи.
Как тут утаить?
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Если подозрение серьезное,то учитывая по факту войну с россией этого Иуду надо "при попытке к бегству"... Чтобы эту мразь не выпустил на свободу наш "самый гуманный" (по отношению ко всякого рода внутренней и внешней контре) суд.По ходу и самый продажный....
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Вообще-то можно было бы через него и ДЕЗИНФОРМАЦИЮ понемногу сливать...
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Как? Заводить на полигон фейковое количество войск? В качестве вооружения использовать макеты Джевелинов?
Речь-то не о разведчике, а о начальнике полигона, который своими глазами видит то, что передаёт своим начальникам.
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Как-как...Пустить дезу что укропы через 3 дня высадятся на Северном полюсе чтобы его захватить - на следующий день вся русийськая армия "белых чаловечиков" побежит освобождать пингвинов от фошиздов-захватчиков!
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Одні відкрито працюють на ворога , інші шифруються , а всі інші владні міжі роблять вигляд що заради України ладні на все , але всі скопом отримують зарплати або преференції в окупанта. Кдб як рулило так і рулить , для пересічних ж кульки надувають.
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Игрушечный - самое то, в контексте чести у предателя...
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Отрубать ласты продажному кацапскому прихвостню, чтобы он только мог языком зализовать свою дупу. Или просил в этом подсобить кремлёвских фашистов ...
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ПИДОраша всегда была магнитом для иуд,опущенных,обиженных,деградированных отбросов всех мастей,тем более что ботаксный педофильный Задрот вова бабок для этого не жалеет.....
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это типа предупреждают что бы убежать успел....
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Реально все начальники укр военных полигонов связаны с росией,
ибо,
разруха на ентих полигонах, показанная на видео контрактников в течение последних 3 лет
другой причины не имеет.
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Только украинцам - простым людям-патриотам, можно доверять. Именно они пошли добровольцами защищать нашу землю, именно волонтеры из народа снабжали добровольцев всем необходимым.
А те, кто должен был это делать по долгу службы, - люди без родины, оказались лайном. До сих пор большая их часть занимается обогащением за счет украинцев.
Лично я уверена, что если бы не добровольцы и волонтеры, наша власть сдала бы не только Крым и Донбасс, а и большую часть Украины.
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Уроды блин. Когда в 14 никто не брался в Яворове учить и отвечать за мобилизованныхэтого деда призвали с пенсии. И он навел относительный порядок. Просто никого не боялся и мог послать даже МО. Видно допосылался, или не захотел что-то списывать(( Уроды. Не там ищете. Остальные комментаторы- не знаете человека- нефиг писать. Дед-реальный профи и нормальный человек.НЕ ВЕРЮ.
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1500 сбшників Криму перешли на сторону окупанта і служать йому вірою і правдою . Цим фактом все сказано.
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а потому что, не было и нет патриотического воспитания на Украине!!! что пресса что ТВ...вскольз...тишком... не "нагнетая"...типа "мулькультурализма по-европейски"!- и нашим и вашим..Вот потому и трясуться коленки у некоторых вояк при виде рашенской силы...угрозы...подкупа..
А ведь-война...и не должно быть места предательству...малодушию!
Так что...Алё!!Гараж...там на верху! хорош сопли жевать!!! запрет ..цензура на всю сепарскую пропаганду!!! фильмы и статьи патриотические-на поток!!!Только так победим!!!
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И что с того. У меня тоже куча соучеников против меня воевало. И что??? Все нормально. Вернулся живой. С некоторыми даже общаюсь.
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И каков формат вашего общения? "По пивку"? "В одноклассниках" или "В Контакте"?
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В статье написано, что Слисарчука ни в чем не обвиняют.

"Ряд изданий ошибочно назвали подозреваемым начальника Центра полковника Игоря Слисарчука, но на самом деле обыски проводятся не у него, а у его подчиненного. "
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Согласен. Но далеко не все предатели. Много реальных профи.
P.S. Такие люди должны быть профи, а не ярыми патриотами и прочими истеричками....
Чтобы небыло котлов, дуг и т.п.(( Это лично мое мнение. На аксиому не претендую.
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"СБУ подозревает начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества в связях с российской военной разведкой". Ребята, Украина - на 90% коррумпированная страна! А это значит, что с 1992г.по 2010г., роССия купила 90% генералов, адмиралов и полковников ВСУ, ВМС, МВД и СБУ! Тех, кто не продался, Янык тупо уволил! Сомневаться в этом может только дурачок. Что делать? Полная люстрация!!!
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Сколько раз говорил себе:"Не верь москалям! роССияне - враги независимых Украины, Грузии, Беларуси". Недавно и Юрий Шевчук показал истинное лицо! У него, оказывается, в 2008г. воевали Ю. Осетия и Грузия! И их надо помирить концертом! На который поехали украинские артисты (наивные миротворцы). Для него существует Донецкая республика, а на востоке Донбасса идёт братоубийственная война. Посмотрите видео с 3-ей минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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Мабуть йому хтось сказав що москалів вже усіх зажмурили і там залишилися лише місцеві ватяники. ))) Мо він не знає що москалі брешуть завжди та скрізь?
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РоССия сейчас вообще против всех((((( Такова ментальность
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И это всё необходимо было обнародовать?
Странно как-то СБУ работает... подозреваемый осведомлён о всём из прессы - токо расследование началось! Ну и как вы думаете, чем оно теперь закончится?
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Пусть проверяют...Пусть не стесняются проверять и затихших генералов Литвинова и Коваля,благодаря которым как раз перед вторжением врага граница ВДРУГ оказалась совершенно открыта...генерала Муженко по вопросам "котлов" уж очень странных и о которых заведомо предупреждала разведка..
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Казани, це вдала спільна операція двох штабів і більше нічого . Лишень українцям , від цих "вдалих операцій " , горе .
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Как можно трындеть об оперативных мероприятиях на всю страну ?
Журналисты совсем неадекваты ? Это же вопрос нацбезопасности + тайны следствия . . .
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Этих не будут(( Они хорошие. Все выполняют. Никого не посылают. Ну и...... делятся хорошо))
Вы еще Пивторака с Гелетеем вспомните........
Рафик бил в крайней степены невиновник....... Суки мля........
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Это уже не оперативные мероприятия, а следственные действия))) Хотя... всеравно козлы(( А еще большие КАЗЛЫ-те кто сливает им инфу((( Как-то так
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Арестован? Если нет, то идут они тогда нхрн со своим подозрением.
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А шо, вспомнили что у него родственники в маскве?)))))
А у скольких генералов ещё такое же?
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Интересно, какие секреті знал начальник полигона?
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Хотелось бы хоть убедиться в профессионализме сотрудников СБУ, но не получается. То покушение на нардепа Геращенка То покушение на нардепа Гончаренка То полгода пасут и наконец-то задерживают "российского полковника ВДВ" Гратова Валерия, якобы одного из "столпов" сепаратистских псевдогосударств ЛДНР, но который на поверку оказался престарелым клоуном, носящим тельняшку и сам себе присвоившим звание "полковник" Куда не кинь - кругом клин... Это я еще не вспомнил о взорванных офицерах СБУ и полковнике военной разведки Украины... Как спецслужба СБУ - слабаки!
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Интересно получается в инете ПОЛНО фоток, но какую бы сюда не вставила в тему все время фотки "сворачиваются" (( ПОЧЕМУ?
Ладно ссылку кину sprotyv.info/ru/news/kiev/kanadskie-instruktory-pristupili-k-podgotovke-ukrainskih-boycov-foto
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Якщо дійсно зрадник, то виведіть паскуду на полігон і "потренеруйтеся" у влучності....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ подозревает начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества в связях с российской военной разведкой, - журналист
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