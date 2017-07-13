 СБУ подозревает начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества в связях с российской военной разведкой, - журналист

Об этом в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источника "Цензор.Нет", близкого к контрразведке СБУ, проводятся следственные действия в отношении начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности. Ряд изданий ошибочно назвали подозреваемым начальника Центра полковника Игоря Слисарчука, но на самом деле обыски проводятся не у него, а у его подчиненного. В связях с российской военной разведкой подозревается начальник полигона - это структурное подразделение Международного центра", - написал он.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что СБУ подозревает начальника Международного центра миротворчества и безопасности Игоря Слисарчука в сотрудничестве с ГРУ Минобороны России.
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или позвольте читателям ошибки вам указывать уже.
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Как тут утаить?
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Речь-то не о разведчике, а о начальнике полигона, который своими глазами видит то, что передаёт своим начальникам.
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ибо,
разруха на ентих полигонах, показанная на видео контрактников в течение последних 3 лет
другой причины не имеет.
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А те, кто должен был это делать по долгу службы, - люди без родины, оказались лайном. До сих пор большая их часть занимается обогащением за счет украинцев.
Лично я уверена, что если бы не добровольцы и волонтеры, наша власть сдала бы не только Крым и Донбасс, а и большую часть Украины.
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А ведь-война...и не должно быть места предательству...малодушию!
Так что...Алё!!Гараж...там на верху! хорош сопли жевать!!! запрет ..цензура на всю сепарскую пропаганду!!! фильмы и статьи патриотические-на поток!!!Только так победим!!!
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"Ряд изданий ошибочно назвали подозреваемым начальника Центра полковника Игоря Слисарчука, но на самом деле обыски проводятся не у него, а у его подчиненного. "
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P.S. Такие люди должны быть профи, а не ярыми патриотами и прочими истеричками....
Чтобы небыло котлов, дуг и т.п.(( Это лично мое мнение. На аксиому не претендую.
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https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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Странно как-то СБУ работает... подозреваемый осведомлён о всём из прессы - токо расследование началось! Ну и как вы думаете, чем оно теперь закончится?
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Журналисты совсем неадекваты ? Это же вопрос нацбезопасности + тайны следствия . . .
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Вы еще Пивторака с Гелетеем вспомните........
Рафик бил в крайней степены невиновник....... Суки мля........
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А у скольких генералов ещё такое же?
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Ладно ссылку кину sprotyv.info/ru/news/kiev/kanadskie-instruktory-pristupili-k-podgotovke-ukrainskih-boycov-foto
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