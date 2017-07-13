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 Политика Украины
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 Рада вновь не смогла назначить внешнего аудитора НАБУ

набу

Народные депутаты вновь не смогли назначить внешнего аудитора НАБУ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской. Она получила 207 голосов "за".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение А.Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

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Депутаты вновь не смогли назначить внешнего аудитора НАБУ
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Зато подраться - смогли.
Вот сижу себе и думаю. Вот как бы и себе такую работу найти, чтобы за тунеядство и хулиганство еще и приличную зарплату платили?
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А где ты "ботаник" там драку увидел? Это у вас так дерутся.
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Так это такая специальная парламентская драка. С соблюдением "паламентских выражений", так сказать.
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Щоб мати таку роботу, потрібно відслюнявити кілька мільйонів голові партії. З іншого боку якщо маєш такі гроші, то нафіга впала та робота.))
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После того, как Вашингтон обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, президент Петр Порошенко должен инициировать отставку посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого и министра иностранных дел Павла Климкина.Таким образом, глава государства сможет мудро поступить в связи с набирающим обороты в Америке скандалом, сообщает Обозреватель.Об этом в эфире Обозреватель.LIVE заявил американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт.«Посол Чалый работал открыто против Дональда Трампа. МИД Украины опозорило себя тем, что работало против нашего президента… Отдельная страна работала против нашего суверенитета… Это страшно», - сказал он.
«Россия действовала против Хиллари Клинтон, которая была врагом Трампа. А Украина работала против человека, который выиграл выборы и сейчас у власти. Это огромная ошибка Украины»,
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Американский, молитолог это не Официальный Вашингтон, так шо свой говновброс втюхивай комуто другому.
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Правильно - профессиональный юрист НАБУ не нужен, как и депутаНам - подавайте им тупую марионетку.
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дело не только в "профессиональном юристе"...
у нас допа вон тоже "профессиональный юрист" и директор Борисполя так же "профессиональный юрист")
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Рябикин профессиональный шулер. Это его усилиями многие наши взяточники и прочая шушера выводила бабло за рубеж.
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А НАБУ тут причем? НАБУ имеет влияние на голосование Рады?
НАБУ рады были бы действительно независимому от наших барыг американскому аудитору, но его кандидатуру барыгам удалось провались.
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Я говорила что-то о влиянии НАБУ на голосование? Хотя по большому счёту все депутаты в той или иной мере является будущим клиентом НАБУ-СБУ-ГПУ и им не без разницы кто там есть. И кто вам сказал, что американский аудитор, у которого мозги заточены под их юридическую систему и прецедентное право лучше, чем та же Яновская?
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Давно пора незалежний аудит провести. Тільки то хвора тема для антикорупціонерів, які з усіх сил намагаються зробити цей процес чисто формальним.
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Так походу НАБУ он не нужен, вернее невыгоден, поскольку никто не хочет, чтоб из контролировать независимый человек. Нужен свой, который если что, прикроет
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Чушь пишете.
НАБУ как раз нужен независимый аудитор - вот американец подошел бы. Вот только НАБУ не имеет никакого влияния на голосование Рады.
А вот барыгам из БПП для контроля НАБУ нужен их человек...
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американский Сторч им не подходит,нужен маникен , которым можно будет вертеть как хочешь ,когда хочешь и против кого хочешь...
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Який аудит треба? На створення антикорупційних органів і розкрутку вбахали мільйони, а вони і п'яту частину з цієї суми не вернули.
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так только 100 млн направило НАБУ в бюджет в прошлом году, а потратили на них сколько? это же просто недопустимая наглость
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А що з тим антикорупціонером, що п'яне ДТП зробив?
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