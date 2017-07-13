 Рада вновь не смогла назначить внешнего аудитора НАБУ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской. Она получила 207 голосов "за".
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение А.Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.
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Зато подраться - смогли.
Вот сижу себе и думаю. Вот как бы и себе такую работу найти, чтобы за тунеядство и хулиганство еще и приличную зарплату платили?
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«Россия действовала против Хиллари Клинтон, которая была врагом Трампа. А Украина работала против человека, который выиграл выборы и сейчас у власти. Это огромная ошибка Украины»,
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у нас допа вон тоже "профессиональный юрист" и директор Борисполя так же "профессиональный юрист")
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НАБУ рады были бы действительно независимому от наших барыг американскому аудитору, но его кандидатуру барыгам удалось провались.
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НАБУ как раз нужен независимый аудитор - вот американец подошел бы. Вот только НАБУ не имеет никакого влияния на голосование Рады.
А вот барыгам из БПП для контроля НАБУ нужен их человек...
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