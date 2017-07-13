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Все про:деньги (910) НБУ (4282)

 Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ. Инфографика

С начала 2017 года сумма наличных денег в обращении уменьшилась на 10 миллиардов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 г. находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд. грн., в том числе банкнот - 328,9 млрд грн. (2,8 млрд шт.) и монет - 2,04 млрд грн. (12,9 млрд шт.).

Общее количество банкнот на душу населения составляла 66 шт., а разменных монет - 291 шт.

Традиционно больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 грн. (20,05%) и монет номиналом 10 коп. (29,58%), а меньше всего - банкнот номиналом 20 грн. (4,76%) и монет номиналом 1 грн. (3,81%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина РФ рассказал о плюсах отсутствия денег в казне: "Включаются творческие возможности"

Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ 01

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підматрац-банк рулит! :D
А так, да, денег нет...
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разменных монет - 291 шт. на каждого украинца - это явная афера.
Дело в том, что металл из которого они сделаны дороже чем их денежный номинал.
Кто-то сдает их вагонами в металлолом и зарабатывает на этом огромные деньги. За счет бюджета понятно.
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Мне надо было шайбы. С десяток. Пошел в эпицентр, одна шайба из нержавейки - 80 копеек.
Я слегка охренел от цены, взял десяток пятикопеечных монет, пробил в них по центру дырки - получились отличные нержавеющие шайбы. Так что из моих 291 монет про судьбу по крайней мере десятка я в курсе.
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Оооо. Это хорошая динамика. Теперь осталось принудительно внедрить зарплатные проекты на всех предприятиях(любой формы собственности) .
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Так это наверное нардепы и госчиновники адсорбируют денежную массу. )))
У кого е-декларацию не посмотри - у всех наличка дома чумуданами хранится. )))
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они в долярах и в евриках хранят...
им наша гривня только на карманные расходы нужна...
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Вопрос конечно интересный!
Мне кажется это зрадопереможная перемогозрада! Во!
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Это смотря у кого в карманах. У народа да, намного меньше...
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Это хорошо или плохо для бизнеса? Специалисты, прокомментируйте.
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Если бумажных денег становится чересчур много, они падают в цене. Если регулятор изымает часть нала, значит присутствует некая стабильность. По идее должна упасть немного и процентная ставка.
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Так оно и должно быть так. Заработали законы рынка, а не банков-прачечных, как это было раньше. Это едва ли не самое лучшее достижение за 3 года - вычистили все эти карманные банки, которые устраивали карусель на бирже с раскруткой курса.
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это с депутатскими и чиновничьими миллионами нала или без?
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Лето. Судьи на огородах что, зря корячатся?
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уменьшился агрегат М1...
- из-за изъятия нбу наличности из оборота?
- из-за конвертации гривни в доллары?
- из-за ограничения оборота наличности нбу?
- из-за увеличения скорости обращения наличности ?
- ...
высер ни о чем.
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действительно твой высер ни о чем - ты очень самокритичен
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кто такой Alien Life Form ?
он в друзьях у 9.
но кто они, эти таинственные друзья минстецевского фронта?
...
- ФСБ В друзьях у: 738
- Jedi В друзьях у: 384
- Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 1299pathfinder В друзьях у: 553
- Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 1299Генадий Сидоренко ec4da41f В друзьях у: 344
- Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 1299Олег Бехтер В друзьях у: 519
...
ну, и на закуску, легендарный
- Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ - Цензор.НЕТ 1299Матрос Кошка - В друзьях у: 842 !!!
...
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у тебя явные проблемы с логическим мышлением и причино-следственными связями - чего ж мне жаловаться фиг знает кому, когда мне наоборот нравится как у рыгоанальных инвалидов пердаки рвёт
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вы, пардон за мой французский - гавно минстецевское .
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Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ.

Не только реальных денег стало меньше, но и гривен.
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нацбанк типа намекает что изымает из обращения лишнюю гривну. А не двусторонний своп тому виной?
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Так как я сомневаюсь что нацбанк начал делать то что следовало делать ещё в начале 2014 а именно стерилизацию лишней валютной массы (вместо этого выпускал ОВГЗ и под них печатал гривну раздавая её госбанкам под рефинанс для покупки этих ОВГЗ). Остаётся один вариант, а именно двусторонний своп СДРок(спешал дроу райз) МВФ, когда на определённый срок изымают слабую валюту из экономики и вливают сильную. Раньше под свопы МВФ нацбанк выпускал опять таки ОВГЗ, делал эмиссию гривны на сумму СДРок, а сейчас этого делать не стал.
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swap - это один из разновидностей деривативов
стерилизация - это стандартный метод монетарной политики
SDR - has nothing to do - не имеет ничего общего с кредитно-денежной политикой в конкретной стране.
...
а вы действительно хотите учиться финансам ?
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СДРки Украина получает не чистым безналом а двусторонним свопом, своп меняет на время мукулатуру на сдр. А так как денежная масса стала меньше госбыдло решает сделать то что проще: выпустить ОВГЗ и через рефинанс влить то же количество денежной массы которое только что поменяли на сдрки. У вас учиться финансам не хочу спасибо.
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да я такого студента не взял бы даже за деньги.
смотрите ниже степени CFA, FRM ...
для начала учите английский .
good luck !
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А я бы не заплатил и копейки за ваши "знания". блесс ю гад))))
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убогий это человек который не может даже сформулировать с чем он не согласен с каутским или энгельсом.
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понятно, чувствует но сказать не может, как собака))) Ану ану... В какой валюте МВФ даёт "кредит" Украине?)))
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парень,
1. учи английский.
2. читай сайты IMF, WB, etc., в оригинале.
3. просто учись.
удачи !
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так и знал что сольёшься))) Нашёл в гугле но объяснить с чем не согласен не может))) Ну предъява то какая? что СДРы не причём? давай я уже тебе помогаю)))
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"сумма наличных денег в обращении уменьшилась на Источник: https://censor.net.ua/n447659" - куда НА она уменшилась, она не могла просто взять и телепортироваться!!!
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Что тут не понятного? Наличные переведены в безналичную (электронную) форму. Банкноты регулярно обновляются НБУ. Старые деньги уничтожаются. Вывели из оборота изношенные деньги. Новые в оборот не вводили, а отобразили их в электронной форме.
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НИЧТО НЕ ВОЗНИКАЕТ НИОТКУДА И НЕ ИСЧЕЗАЕТ В НИКУДА
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Семимильными шагами идём в "банковский конслагерь", когда одним кликом ваши деньги за блокируют по любому поводу.Когда наличные в кармане ,отнять их ,это ограбление, когда они на карточке и банк задерживает выплату это" цивилизованной ограбление" за которое вам улыбнулся, извинятся, но ситуация вас не порадует -денег у вас не будет либо временно либо навсегда(в зависимости от наглости банкиров, когда у вас попросят справочку о легальном происхождении денег , например или все, что пройдёт в голову и у вас вроде деньги на счёту есть, но без какой-то "волшебной" бумажки вам их не отдадут). Так что я за наличку, тем более что безналичные деньги вне закона, так как как единственное средство платежа это наличная гривня.
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так уже хотели коммунальные платежи снимать с карточек людей автоматически
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и вас туда же с такими "новостями"...
...
"сегодня утром я за кошкой убрал на 100 грамм меньше дерьма из лотка"
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10 млрд гривен? Подматрасная наличность какого-то депутата. Просто забыл о ней, спасибо напомнили.
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Що за нісенітниця. Кому ці гривні взагалі треба. Прогноз Нацбанку 29 грн за долар до кінця року. Останнім часом, гривні це для поточних витрат, бо якщо щось купити треба тоді міняєш гроші на гривні. Зменшення кількості готівки - це показник падіння економіки, це значить, що люди не користуються гривнями для розрахунків. Хоча завжди треба порівнювати з безготівковим обігом в сумі, тому цей висновок зовсім не обов'язковий... Без урахування безготівкового обігу ця стаття немає ніякого сенсу.
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Коррупционеры при задержании столько нала сожрали?
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Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен.Это странно.Заместитель министра финансов Капинус заявил, что для повышение минимальной зарплаты(до 3200грн)в бюджет нужны дополнительно 28 млрд грн. -Бюджет-2017 наполнят за счет инфляции и девальвации.26 декабря 2016 /10.07.17 23:02 Зарплата учителей за год выросла на 50%, - Гриневич/ Явно были напечатаны новые деньги.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНаличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ. Инфографика
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