 Наличных денег в Украине стало меньше на 10 млрд гривен, - НБУ. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.
В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 г. находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд. грн., в том числе банкнот - 328,9 млрд грн. (2,8 млрд шт.) и монет - 2,04 млрд грн. (12,9 млрд шт.).
Общее количество банкнот на душу населения составляла 66 шт., а разменных монет - 291 шт.
Традиционно больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 грн. (20,05%) и монет номиналом 10 коп. (29,58%), а меньше всего - банкнот номиналом 20 грн. (4,76%) и монет номиналом 1 грн. (3,81%).
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А так, да, денег нет...
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Дело в том, что металл из которого они сделаны дороже чем их денежный номинал.
Кто-то сдает их вагонами в металлолом и зарабатывает на этом огромные деньги. За счет бюджета понятно.
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Я слегка охренел от цены, взял десяток пятикопеечных монет, пробил в них по центру дырки - получились отличные нержавеющие шайбы. Так что из моих 291 монет про судьбу по крайней мере десятка я в курсе.
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У кого е-декларацию не посмотри - у всех наличка дома чумуданами хранится. )))
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им наша гривня только на карманные расходы нужна...
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Мне кажется это зрадопереможная перемогозрада! Во!
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- из-за изъятия нбу наличности из оборота?
- из-за конвертации гривни в доллары?
- из-за ограничения оборота наличности нбу?
- из-за увеличения скорости обращения наличности ?
- ...
высер ни о чем.
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он в друзьях у 9.
но кто они, эти таинственные друзья минстецевского фронта?
...
- ФСБ В друзьях у: 738
- Jedi В друзьях у: 384
- pathfinder В друзьях у: 553
- Генадий Сидоренко ec4da41f В друзьях у: 344
- Олег Бехтер В друзьях у: 519
...
ну, и на закуску, легендарный
- Матрос Кошка - В друзьях у: 842 !!!
...
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да, и еще своему шефу стецю в дурку .
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Не только реальных денег стало меньше, но и гривен.
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стерилизация - это стандартный метод монетарной политики
SDR - has nothing to do - не имеет ничего общего с кредитно-денежной политикой в конкретной стране.
...
а вы действительно хотите учиться финансам ?
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смотрите ниже степени CFA, FRM ...
для начала учите английский .
good luck !
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https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx
FRM:
http://www.garp.org/
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1. учи английский.
2. читай сайты IMF, WB, etc., в оригинале.
3. просто учись.
удачи !
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https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx
FRM:
http://www.garp.org/
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...
"сегодня утром я за кошкой убрал на 100 грамм меньше дерьма из лотка"
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