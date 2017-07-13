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 Политика Украины
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 Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС

украина соглашение ассоциация евросоюз

12-13 июля 2017 года в Киеве под председательством Президента Петра Порошенко состоится Девятнадцатый саммит Украина-Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Президента.

В составе делегации Евросоюза - президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также примут участие члены Правительства Украины и члены Европейской Комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Итоговый документ саммита Украина-ЕС под угрозой: три страны против пункта о европейской перспективе Киева, - DW

Согласно повестке дня встречи, лидеры обсудят вопросы имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ход реформ в Украине и усиление поддержки со стороны Евросоюза, ситуацию на оккупированных Донбассе и Крыму. Участники саммита также скоординируют позиции по ключевым региональным и международным вопросам.

Сегодняшнее пленарное заседание откроется в 11.00.

В 12.30 запланирована совместная пресс-конференция Порошенко, Туска и Юнкера.


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Це вже шаКАЛадніки набрешуться так набрешуться....
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будет мастер-класс по "ротттердаму+" от самого..
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, верно .,,,, , треба , просить ништяки для себя , в том числе бабки , и прессовать рашку-путина , , а потом будем читать комменты от писькова-лаврухи , об пользе санкций ,,,
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Как только где то хоть чуть чуть позитива в новости,
сразу же в Ольгино и на Савушкина поднимают по тревоге
и отправляют через прокси-сервера взвод козломордых троллей...
которые рассказывают нам про хренового шоколадного и прочие зрады...
Расскажите лучше как там с вами в пидоРашке,
аварцы с чеченами нежно обращаются?
Ипут ваших жен, матерей, сестер, дочерей и даже сыновей,
а вы вонючие лапотники все равно в сторону Украины
козьи морды выворачиваете…
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так роттердама+ не было, порохобот ?
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Да ты уже надоел всем со своей шоколадной эрекцией...
гонишь сплошной флуд - чтобы замылить тему статьи...
Та нам и так понятно что козломордым не нравится
саммит Украина-ЕС...
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Я поняла, что вам не нравится Порошенко. Скажите, пожалуйста, кого вы видите на этом посту?
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мне не нравятся мутняки и разводняки. Сама мутная личность порошенко мне пох. ПУсть не потакает олигархам, выполняет предвыборные обещания и не лезет в схемы.
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ну , получается , что кандидатура моя остается ,,, , наоффшорю , и смоюсь , , большего обещать остерегаюсь .,,,
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Вы думаете ему Пастор или Ярош понравятся?
Ему в Ольгино придумают для них - другие речевки...(
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Работа у них такая - навоз размазывать. Как кацапы воспринимают хорошие новости из Украины? С большим трудом!
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зато вы хорошо воспринимаете новости про роттердамы+, и молчок. Всё вам кацапы мерещатся и агенты кремля.
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Так что же плохого в том, что вопросы Донбасса будут отсуждаться на таком высоком уровне? Не обсуждают - плохо, обсуждают - еще хуже? Так получается по-вашему?
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роттердам+ был и это факт. и я об этом пишу. Вам не нравится - ваши проблемы. По вашей логике получается, что роттердам+ не устраивает кацапов и агентов кремля, а для граждан Украины - это просто благодать .
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ясный Перец,Украина это территория Азии...
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їм головне - аби Україна не заважала торгувати з кацапами
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"... - бить будете?
- нет, вести разъяснительную работу..."
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в ходе беседы кондитера с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом,высокие договаривающиеся стороны достигли компромисса.
А зачем вам подробности?
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Саммит это G20.
А это так... На троих.
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Да вы что? А Википедия пишет, что "Са́ммит (от англ. summit - вершина, верх; summit meeting - встреча на высшем уровне) - собрание и переговоры людей в высших правительственных кругах разных стран".
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Представляю,как там хуйло дрыщет. В Украине полный движняк, а к мокшам никто не едет)))
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Зачем далеко ходить? С ху@лом все ясно, а вы посмотрите, что "патриоты" местного разлива пишут.
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прекрасный и абсолютно правильный текст
позволю от себя добавить, что достаточно заменить два-три слова, и всё вокруг вновь ставится с головы на ноги
Россия = Империя ( понятно, что нет "имперской республики")))))
русский = имперский, служака, раб империи
русский язык = имперский язык
русская история = имперская история
русский мир = имперский мир
за рубежом советских людей так и называли - "русские", т.е. граждане Империи
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Про турбины Сименс поговорите, сразу увидите всю "озобоченость" гниль ихнюю.
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дадут еще денег уряду урок для полной зачистки черноземов от аборигенов
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О, вата из Германии полезла. Прямо одни политические эксперты и Ванги в одном флаконе.
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Може і вата, але ж правду пише. Ми наприклад уже рік не можемо оформити спадщину на землю, бо районні нотаріуси приймають документи зі швидкістю 15 справ на місяць. Це націлий район. Деякі люди махнули рукою і не оформляють документи. Моя мама на власні очі бачила, як бабуся з двома тростинками притупцяла до нотаріуса і просиділа у коридорі 4 години і потім так і потупцяла назад, бо нотаріус не встиг її прийнятию
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я такой как ті побрезгую
сказано тебе на путина вот и звиздуй туді со своим Пецей
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а это шо еще за сраный шакал адный Иуда по истинно украинским флагом
по сколько шакал адок за пост в жопу засовываешь
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Пардон ошибся
вижу шо ті из личніх тролейбутусов
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19-й саміт Україна-ЄС, вдруге в історії наших відносин, завершиться без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.


все честно
или очищайтесь от ворья, или пердольте обратно в объятья орков
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС
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