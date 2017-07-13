 Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Президента.
В составе делегации Евросоюза - президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также примут участие члены Правительства Украины и члены Европейской Комиссии.
Согласно повестке дня встречи, лидеры обсудят вопросы имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ход реформ в Украине и усиление поддержки со стороны Евросоюза, ситуацию на оккупированных Донбассе и Крыму. Участники саммита также скоординируют позиции по ключевым региональным и международным вопросам.
Сегодняшнее пленарное заседание откроется в 11.00.
В 12.30 запланирована совместная пресс-конференция Порошенко, Туска и Юнкера.
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сразу же в Ольгино и на Савушкина поднимают по тревоге
и отправляют через прокси-сервера взвод козломордых троллей...
которые рассказывают нам про хренового шоколадного и прочие зрады...
Расскажите лучше как там с вами в пидоРашке,
аварцы с чеченами нежно обращаются?
Ипут ваших жен, матерей, сестер, дочерей и даже сыновей,
а вы вонючие лапотники все равно в сторону Украины
козьи морды выворачиваете…
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гонишь сплошной флуд - чтобы замылить тему статьи...
Та нам и так понятно что козломордым не нравится
саммит Украина-ЕС...
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Ему в Ольгино придумают для них - другие речевки...(
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- нет, вести разъяснительную работу..."
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А зачем вам подробности?
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А это так... На троих.
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позволю от себя добавить, что достаточно заменить два-три слова, и всё вокруг вновь ставится с головы на ноги
Россия = Империя ( понятно, что нет "имперской республики")))))
русский = имперский, служака, раб империи
русский язык = имперский язык
русская история = имперская история
русский мир = имперский мир
за рубежом советских людей так и называли - "русские", т.е. граждане Империи
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сказано тебе на путина вот и звиздуй туді со своим Пецей
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по сколько шакал адок за пост в жопу засовываешь
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вижу шо ті из личніх тролейбутусов
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все честно
или очищайтесь от ворья, или пердольте обратно в объятья орков
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