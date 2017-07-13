 В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 13 июля.
Этот документ не отличается от текста, который 15 июня большинством голосов одобрил Сенат США, однако в Палате представителей он до сих пор не был поставлен на голосование.
Как пишет агентство, со стороны Республиканской партии, контролирующей Палату представителей и Сенат, никаких сигналов о поддержке законопроекта не поступало. Демократы обвиняют республиканцев в уклонении от голосования за предлагаемый пакет санкций в связи с нежеланием администрации Трампа принять пункт о том, что он сможет ослабить штрафные меры в отношении России только с согласия Конгресса.
Сенат, по словам демократов, ослабил этот пункт, однако новый законопроект, представленный ими 12 июля, устранит это изменение.
Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан заверил, что закон, предполагающий санкции в отношении РФ, будет принят как можно быстрее, однако законопроекту все еще необходимо преодолеть процедурные барьеры.
В феврале он заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании в закон санкций в отношении России, введенных во время президентства Барака Обамы. Такая мера может быть принята в случае, если нынешний президент США Дональд Трамп сделает попытку отменить или ослабить антироссийские штрафные меры.
"Если эти санкции решат смягчить, я точно поддержу включение их в свод законов", - сказал он.
Крупные представители энергетической промышленности в США лоббировали против законопроекта, поэтому ряд республиканцев в Палате представителей из нефтедобывающих штатов заявили, что хотели бы внести изменения в текст документа.
Согласно принятому Сенатом в июне документом, под санкции могут попасть российские госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта, а также и нефтегазовой отрасли.
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Получается, что все так стараются, из кожи вон лезут, чтоб России было хорошо, а она слова обидные говорит и губы дует. Истеричка.
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Администрация Сургута заказала 13 тонн вазелина
http://novostnash.ru/khanty-mansiysk/2017/07/07/609937-administratsiya-surguta-zakazala-13-tonn-vazelina.html
Извиняюсь за "ру".
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На очередных губернаторских чтениях в Тюмени с лекцией выступил академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов. Ученый рассказал о том, что Россия в плане подготовки инженерных кадров оказалась на задворках цивилизации.
Но несмотря на колоссальное отставание, уверен Кулешов, мы еще можем перепрыгнуть через эту пропасть. Как страна оказалась в столь плачевном положении и что нужно, чтобы из него выбраться, - в нашем конспекте лекции академика.
Начал Александр Кулешов издалека, с 1929 года. После революции прошло 12 лет, и внезапно стало ясно, что в молодой советской республике инженеров нет. Все кадры, выращенные прекрасной российской императорской школой, (были уничтожены сов.властью или, в лучшем случае) эмигрировали за рубеж. Новых надо было выписывать из-за границы. По стечению обстоятельств в США в то время была великая депрессия и задача оказалась выполнимой (как - см.статью Я.Фрейдина от 28.6.17 (7:45) - вряд ли это можно повторить -где взять Брона и Кана?) . Американские (и не только) инженеры приехали на великие социалистические стройки: Днепрогэс, АЗЛК, ГАЗ - сотни фабрик и заводов. Кроме того, они обучили новое поколение советских спецов. И вскоре в стране сложилась новая инженерная школа, самой высокой категории.
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Источник: https://censor.net.ua/n447623
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Ничего удивительного. Американские сименсы ничем не отличаются от немецких.
"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. ". Томас Джозеф Даннинг
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история с "мистралями" не за месяц решалась, вспомни...
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