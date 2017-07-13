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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (293) Россия (71389) санкции (6265) Трамп (1239) Сенат США (17)

 В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России, - Reuters

санкции

Демократы в Палате представителей США представили законопроект о санкциях в отношении РФ и Ирана в надежде дать сигнал президенту США Дональду Трампу о необходимости жесткой политики в отношении Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 13 июля.

Этот документ не отличается от текста, который 15 июня большинством голосов одобрил Сенат США, однако в Палате представителей он до сих пор не был поставлен на голосование.

Как пишет агентство, со стороны Республиканской партии, контролирующей Палату представителей и Сенат, никаких сигналов о поддержке законопроекта не поступало. Демократы обвиняют республиканцев в уклонении от голосования за предлагаемый пакет санкций в связи с нежеланием администрации Трампа принять пункт о том, что он сможет ослабить штрафные меры в отношении России только с согласия Конгресса.

Сенат, по словам демократов, ослабил этот пункт, однако новый законопроект, представленный ими 12 июля, устранит это изменение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен Шифф о законопроекте по санкциям США против РФ: "Если он будет завтра выставлен на голосование, то будет принят подавляющим большинством"

Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан заверил, что закон, предполагающий санкции в отношении РФ, будет принят как можно быстрее, однако законопроекту все еще необходимо преодолеть процедурные барьеры.

В феврале он заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании в закон санкций в отношении России, введенных во время президентства Барака Обамы. Такая мера может быть принята в случае, если нынешний президент США Дональд Трамп сделает попытку отменить или ослабить антироссийские штрафные меры.

"Если эти санкции решат смягчить, я точно поддержу включение их в свод законов", - сказал он.

Крупные представители энергетической промышленности в США лоббировали против законопроекта, поэтому ряд республиканцев в Палате представителей из нефтедобывающих штатов заявили, что хотели бы внести изменения в текст документа.

Согласно принятому Сенатом в июне документом, под санкции могут попасть российские госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта, а также и нефтегазовой отрасли.
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Россия говорит: "санкции нам на пользу". Украина говорит: "да-да, раз такое дело, навалите им побольше, нам для соседа не жалко", ЕС пожимает плечами и отваливает санкций, США говорит: "Ну раз все так просят...", и отваливает еще санкций. Россия начинает визжать "а за что санкции?!" и обижается. Но ведь на пользу же! К тому же сами их активно выпрашивали и делали все, чтобы в дальшейшем им добавили.
Получается, что все так стараются, из кожи вон лезут, чтоб России было хорошо, а она слова обидные говорит и губы дует. Истеричка.
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Педафилыч молодец, выпросил у Тпампа ускорение пррцесса с санкциями
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Считаю такие новости можно уже и не озвучивать, такая банальность, каждый день одно и то же...
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Просто интересно. Россия просто проглотит эти санкции или слабо в тряпочку о себе напомнит. Типа, что мы за мир во всем мире, а тут санкции зачем-то
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мокшанцы))))вам уже не смазывать...а подмыватся вазелином нужно))))по несколько раз на день))))))))
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Начали готовиться с Урала))
Администрация Сургута заказала 13 тонн вазелина



http://novostnash.ru/khanty-mansiysk/2017/07/07/609937-administratsiya-surguta-zakazala-13-tonn-vazelina.html

Извиняюсь за "ру".
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не извиняйся, такие новости только с ру и приходят!
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Россия оказалась в ситуации 1929 года: инженеров новой формации просто некому учить
На очередных губернаторских чтениях в Тюмени с лекцией выступил академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов. Ученый рассказал о том, что Россия в плане подготовки инженерных кадров оказалась на задворках цивилизации.

Но несмотря на колоссальное отставание, уверен Кулешов, мы еще можем перепрыгнуть через эту пропасть. Как страна оказалась в столь плачевном положении и что нужно, чтобы из него выбраться, - в нашем конспекте лекции академика.
Начал Александр Кулешов издалека, с 1929 года. После революции прошло 12 лет, и внезапно стало ясно, что в молодой советской республике инженеров нет. Все кадры, выращенные прекрасной российской императорской школой, (были уничтожены сов.властью или, в лучшем случае) эмигрировали за рубеж. Новых надо было выписывать из-за границы. По стечению обстоятельств в США в то время была великая депрессия и задача оказалась выполнимой (как - см.статью Я.Фрейдина от 28.6.17 (7:45) - вряд ли это можно повторить -где взять Брона и Кана?) . Американские (и не только) инженеры приехали на великие социалистические стройки: Днепрогэс, АЗЛК, ГАЗ - сотни фабрик и заводов. Кроме того, они обучили новое поколение советских спецов. И вскоре в стране сложилась новая инженерная школа, самой высокой категории.
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Эффект от встречи Путина и Трампа радует - "дела пошли в гору"
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кацаПсины готовы выслать в Омерику 30 дипломатов посольства США :D на РАБссии.
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Крупные представители энергетической промышленности в США лоббировали против законопроекта, поэтому ряд республиканцев в Палате представителей из нефтедобывающих штатов заявили, что хотели бы внести изменения в текст документа.
Источник: https://censor.net.ua/n447623
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Ничего удивительного. Американские сименсы ничем не отличаются от немецких.


"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. ". Томас Джозеф Даннинг
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Влада амерів на порядок розумніша за дурашу Задорнова.
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ну почему? это сколевставательные санкции. по раша тв опять скажуть что путин всех переиграл!
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А вот с Сименсом получилась непонятка... вот вам и санкции.
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так еще не понятно что там с сименсом. когда станет понятно, тогда и санкции включатся.
история с "мистралями" не за месяц решалась, вспомни...
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Щож тут незрозумілого? Хуйло обіцяло Меркель, що вирішить питання, тому ця сука і виказувала занепокоєнність, а тепер до гри включився Дональд Фредович і пиздил*якання Меркель тепер ні до чого. Макрон стане справжнім головою ЕС. А сукомолка Меркель, яка знюхалась з блядіміром ще у НДР виходить у тираж, бо хуйло так накачувало баблом Шредера та всіх інших фашистіів, що просто песець.
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Санкции до жо..пы, ими ни когда ни чего не вернется, только поднимается промышленность и сельхозяйство свое а значит работа и деньги в казны а не на запад.
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Калининградская область была присоединена к России ЗАКОННО, по международному договору победителей после Второй мировой войны. Поэтому никто с этим не спорит. Включая немцев. Курильские острова были присоединены к России ПОЛУЗАКОННО, без международного договора. Потому, что Сталин отказался подписать мирный договор с Японией в Сан-Франциско в 1951г. Но присоединение Курил произошло после международной победы над бывшей хозяйкой Курил (Японией). Поэтому вопрос возврата Курильских островов Японии очень спорный и шансов у японцев мало. Как мало и международной поддержки в этом. А вот ОККУПАЦИЯ КРЫМА по международному праву ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАКОННА! Это понимают все, включая САМИХ россиян! И уж если немцы вернули свои, ЗАКОННО оккупированые Советским Союзом, восточные земли (ГДР), то Украина ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁТ ОККУПИРОВАННЫЕ РОССИЯНАМИ КРЫМ И ВОСТОК ДОНБАССА!
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Вот что значит поговорить с Трампом 2 часа 15 минут и 1 секунду!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России, - Reuters
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