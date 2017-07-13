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  2006  1
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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

свеча

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получили ранения в ходе АТО 12 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинский воин получил ранения в результате вражеского обстрела из 82-мм миномета опорного пункта сил АТО в поселке Марьинка, который произошел около 21:00.

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Напомним, 11 июля боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО.




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