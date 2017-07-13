 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что украинский воин получил ранения в результате вражеского обстрела из 82-мм миномета опорного пункта сил АТО в поселке Марьинка, который произошел около 21:00.
Напомним, 11 июля боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО.
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