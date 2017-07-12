 Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте документа, который есть в распоряжении LIGA.net.
По информации агентства, документ должны были одобрить на заседании СНБО 10 июля, однако этого не произошло. Причина - желание чиновников Администрации Президента (АП) согласовать отдельные детали с союзниками.
Краткая суть законопроекта: поскольку Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства, Украина больше не может сохранять статус-кво в вопросе оккупированных территорий. Чтобы иметь больше юридических аргументов, Украина утвердит оккупированный статус этих территорий и возложит всю ответственность за них на оккупанта - Российскую Федерацию. "Это усилит наши позиции в суде против России", - говорят собеседники агентства в АП.
По инициативе АП вопрос нового статуса отдельных районов Донбасса перенесли, предположительно, на осень. К этому времени Украина намерена объединить вокруг закона достаточно международных партнеров. "Чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы идем на эскалацию", - поясняют в ведомстве. "Союзники в курсе деталей. Мы постоянно координируем с ними действия, связанные с Минскими соглашениями", - заверили высокопоставленные собеседники.
Сам документ напоминает также о том, что Россия нарушила множество обязательств в рамках Минских соглашений. По задумке авторов, он должен подстегнуть Кремль к выполнению обещаний.
Собеседники агентства в Генштабе и СНБО отмечают еще несколько важных пунктов. Один из них - объединенный оперативный штаб (ООШ) ВСУ. Руководитель этого штаба получит большие полномочия без необходимости постоянно согласовывать каждый шаг, как нынче происходит с Антитеррористическим центром. Кроме того, консолидация вокруг военных, а не спецслужб, позволит армии эффективнее выполнять свою работу.
Новый начальник ООШ ВСУ получит полномочия определять режим и порядок перемещения товаров на границе с оккупированными территориями.
Кроме того, на Донбассе назревает гуманитарная катастрофа. Возникает вопрос, кто будет нести ответственность за последствия. В случае признания территорий оккупированными ответственность, согласно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, понесет Россия.
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Напомним, 3 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что законопроект о деоккупации Донбасса не передавался в правительство и Кабмин примет участие в его разработке в свое время.
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Донбасс потому и пострадал, что все годы независимости был оружием кремля против Украины, нам лишь стоило повернуть голову в сторону Европы или США оттуда сразу нёсся лай против. Донбасс это раковая опухоль на теле Украины и не операбельная и неизлечимая.
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По поводу армии в 2014-м году почитайте ТУТ.
На счет "продажных регионов" тоже не нужно стричь всех под одну гребенку.
Согласен, что Крым станет костью в горле, которая может убить РФ, но для этого мало просто слить им эту территорию. Нужен еще и комплекс действий, ОБЯЗЫВАЮЩИХ ОККУПАНТА обеспечить такой соц. пакет для граждан Украины на оккупированных территориях, которому позавидовали бы граждане Арабских Эмиратов(1 и 2). Как вариант - ввести компенсационные санкции, обеспечивающие условия жизни на уровне лучших мировых стандартов гражданам Украины на оккупированных территориях за счет санкционных отчислений с российских активов в Украине (а в идеале - во всем Мире). Чтобы "денег нет, но вы держитесь" касалось бы только тех, у кого на паспорте мутант табака, а гражданам Украины - хош-не хош, а вынь да полож, пристроил свой вонючий искандер - плати по полной программе. Тогда действительно это будет реальная кость в горле. Но разве что-то из этого реализуется? Ни-че-го.
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В законе должны быть прописаны ЗАКОННЫЕ меры по деоккупации, например: полная блокада, полное прекращение поставок всех ресурсов, полное прекращение транспортного, пешого сообщения и торговли через линию фронта. Хватит трындеть о "незаконной блокаде" и т.п. "самодеятельных" мерах- напишите, что будет ЗАКОННЫМ, а что НЕТ. Пропишите как немногие оставшиеся там нормальные люди, желающие уехать оттуда в Украину, смогут это сделать (но только 1 раз и в 1 конец). И много чего ещё, в т.ч. репарации и реституции к параше. Это в открытой для публики его части.
Но главное- должна быть часть закрытая для публики (и депутатов ВР в том числе и в 1 очередь). Там должны содержаться военные, диверсионные и другие подобные меры на оккупированных территориях (и не только на них), увязанные по времени и месту с мерами, предусмотренными открытой частью закона.
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(а вывод об этом можно сделать однозначный на четвертый год войны),
то никакое законотворчество не поможет, как не помогает оно Путинской России, в которой Конституция тоже не действует.
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На соседнем дереве одна мартышка другой:
-Я же тебе говорила,что так будет продолжаться до тех пор,пока не подойдёт глухой лев.
Это я к тому,что хуйло глухое к любым предложениям и планам,как со стороны Европы,так и со стороны Украины,особенно перед своими выборами и своими тупыми избирателями.И будет оставаться глухим,пока на переговоры не зайдут США и не стукнут кулаком по столу(образно).Все наши планы по деоккупации Донбасса и Крыма-мышиная возня.Надо наращивать мышцы.Будем надеяться на дядю,но и сами не плошать.А как наращивать мышцы,когда везде во власти,сверху до низу, коррупция.Какой-то замкнутый круг.
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https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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