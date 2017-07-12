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 Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант. ДОКУМЕНТ

донбасс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) осенью внесет законопроект, согласно которому Украина признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными, возлагая всю ответственность на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте документа, который есть в распоряжении LIGA.net.

По информации агентства, документ должны были одобрить на заседании СНБО 10 июля, однако этого не произошло. Причина - желание чиновников Администрации Президента (АП) согласовать отдельные детали с союзниками.

Краткая суть законопроекта: поскольку Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства, Украина больше не может сохранять статус-кво в вопросе оккупированных территорий. Чтобы иметь больше юридических аргументов, Украина утвердит оккупированный статус этих территорий и возложит всю ответственность за них на оккупанта - Российскую Федерацию. "Это усилит наши позиции в суде против России", - говорят собеседники агентства в АП.

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По инициативе АП вопрос нового статуса отдельных районов Донбасса перенесли, предположительно, на осень. К этому времени Украина намерена объединить вокруг закона достаточно международных партнеров. "Чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы идем на эскалацию", - поясняют в ведомстве. "Союзники в курсе деталей. Мы постоянно координируем с ними действия, связанные с Минскими соглашениями", - заверили высокопоставленные собеседники.

Сам документ напоминает также о том, что Россия нарушила множество обязательств в рамках Минских соглашений. По задумке авторов, он должен подстегнуть Кремль к выполнению обещаний.

Собеседники агентства в Генштабе и СНБО отмечают еще несколько важных пунктов. Один из них - объединенный оперативный штаб (ООШ) ВСУ. Руководитель этого штаба получит большие полномочия без необходимости постоянно согласовывать каждый шаг, как нынче происходит с Антитеррористическим центром. Кроме того, консолидация вокруг военных, а не спецслужб, позволит армии эффективнее выполнять свою работу.

Новый начальник ООШ ВСУ получит полномочия определять режим и порядок перемещения товаров на границе с оккупированными территориями.

Кроме того, на Донбассе назревает гуманитарная катастрофа. Возникает вопрос, кто будет нести ответственность за последствия. В случае признания территорий оккупированными ответственность, согласно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, понесет Россия.

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Напомним, 3 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что законопроект о деоккупации Донбасса не передавался в правительство и Кабмин примет участие в его разработке в свое время.




Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант 01Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант 02Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант 03Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант 04Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант 05Законопроект СНБО о Донбассе: СМИ опубликовали предварительный вариант 06
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Сколько нужно было положить миллионов украинцев. что бы не сдать крым и Донбасс? И все кто считает что Порошенко зраднык не отстоял эти продажные регионы должны были быть в их числе, так как это ваша идея сражаться не имея армии со страной у которой третья армия в мире. А крым нужно было слить еще в 1991, то есть отдать кацожопым еще после распада эсэсэсэра. Да если бы не рошен -Украины уже бы не было. Да мы проиграли сражение, но войну с кацапетией мы выиграем, и мы не сдали и не проморгали крым - мы его слили тупорылому кремлю на погибель империи. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КРАХА РУССКОЙ ИМПЕРИИ - БРОСЬТЕ ЕЙ В ПАСТЬ КРЫМ И ОНА ИМ СМЕРТЕЛЬНО ПОДАВИТЬСЯ. Агония уже началась-смерть не за горами. И если бы не эти крым и колбасный донбас,(кстати я там родилась) жители которых шантажируемые москвой, все годы тянули нас назад в российскую утопию - то Украина была бы впереди Польши.
Донбасс потому и пострадал, что все годы независимости был оружием кремля против Украины, нам лишь стоило повернуть голову в сторону Европы или США оттуда сразу нёсся лай против. Донбасс это раковая опухоль на теле Украины и не операбельная и неизлечимая.
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"Не операбельная и неизлечимая" - это намек на то, что Донбасс тоже нужно ампутировать и скормить РФ? Или по-Вашему на этом все закончится, и путин не полезет дальше при таком развитии событий? Если отдать Донбасс, то путин даже если захочет - остановиться не сможет. Его же скрепные избиратели не поймут.
По поводу армии в 2014-м году почитайте ТУТ.

На счет "продажных регионов" тоже не нужно стричь всех под одну гребенку.
Согласен, что Крым станет костью в горле, которая может убить РФ, но для этого мало просто слить им эту территорию. Нужен еще и комплекс действий, ОБЯЗЫВАЮЩИХ ОККУПАНТА обеспечить такой соц. пакет для граждан Украины на оккупированных территориях, которому позавидовали бы граждане Арабских Эмиратов(1 и 2). Как вариант - ввести компенсационные санкции, обеспечивающие условия жизни на уровне лучших мировых стандартов гражданам Украины на оккупированных территориях за счет санкционных отчислений с российских активов в Украине (а в идеале - во всем Мире). Чтобы "денег нет, но вы держитесь" касалось бы только тех, у кого на паспорте мутант табака, а гражданам Украины - хош-не хош, а вынь да полож, пристроил свой вонючий искандер - плати по полной программе. Тогда действительно это будет реальная кость в горле. Но разве что-то из этого реализуется? Ни-че-го.
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Один із законопроектів вчорашнього дня які актуальні і сьогодні
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неужели ссыкливый жид петрушка наконец позволит признать Донбасс оккупированным парашей? не поверю.
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дебилы блеать, это три года назад надо было сделать. как мы можем быть ответственными за территории, которые мы де факто не контролируем???
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Прочитал ту часть закона, которая опубликована выше (ст. 1-11). Реально это закон об Оккупации, а не закон о Деоккупации, обещанный нам к лету, а теперь уже к осени. Статья 4 не в счёт- там только общие фразы насчёт "цели". Если закон о Деоккупации будет мусолиться следующие 3 года как этот, то весь мир уже за 6 лет забудет, с чего всё началось.
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А как можно законом деоккупировать террирорию? Ну разве что предоставить донбассу особый статус.Это гораздо хуже для Украины чем объявить территорию оккупированой,то есть обосновать юридически свершившийся факт.
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Законом деоккупировать территорию, конечно, нельзя. Ну разве что закон после публикации будет такой увесистый, что им можно будет оглушить оккупанта.


В законе должны быть прописаны ЗАКОННЫЕ меры по деоккупации, например: полная блокада, полное прекращение поставок всех ресурсов, полное прекращение транспортного, пешого сообщения и торговли через линию фронта. Хватит трындеть о "незаконной блокаде" и т.п. "самодеятельных" мерах- напишите, что будет ЗАКОННЫМ, а что НЕТ. Пропишите как немногие оставшиеся там нормальные люди, желающие уехать оттуда в Украину, смогут это сделать (но только 1 раз и в 1 конец). И много чего ещё, в т.ч. репарации и реституции к параше. Это в открытой для публики его части.


Но главное- должна быть часть закрытая для публики (и депутатов ВР в том числе и в 1 очередь). Там должны содержаться военные, диверсионные и другие подобные меры на оккупированных территориях (и не только на них), увязанные по времени и месту с мерами, предусмотренными открытой частью закона.
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Так это что,БПП будет решать каким образом начинать юридический механизм деоккупации и признания Росси агрессором?То есть,если кто-то там третьестепенный из закулисья западных политиков "не рекомендует" признать РФ агрессором,а всё дело предложит провести как внутриукраинский конфликт,То порошенковская бригада так и сделает?..То есть,ради спокойствия бизнеса кого-то из запада Украина должна терять по сути контроль над частью территории,впихивая "троянского коня "с этими особыми статусами??? Не жирновато ли будет как самому Порошенко,так и этим западным бизнесменам???
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Так это что,БПП будет решать каким образом начинать юридический механизм деоккупации и признания Росси агрессором?То есть,если кто-то там третьестепенный из закулисья западных политиков "не рекомендует" признать РФ агрессором,а всё дело предложит провести как внутриукраинский конфликт,То порошенковская бригада так и сделает?..То есть,ради спокойствия бизнеса кого-то из запада Украина должна терять по сути контроль над частью территории,впихивая "троянского коня "с этими особыми статусами??? Не жирновато ли будет как самому Порошенко,так и этим западным бизнесменам???
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Якщо путіно(хуйло)-соси почали критикувати цей законопроект то це означає лише одне, - ми на вірному шляху і потрібно його приймати якомога швидше.
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Если персональный состав государства (чиновничьего аппарата) не соответствует Конституции,
(а вывод об этом можно сделать однозначный на четвертый год войны),
то никакое законотворчество не поможет, как не помогает оно Путинской России, в которой Конституция тоже не действует.
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Хорошая тема , но позновато Хотя бы на два года раньше
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И визовый режим в довесок Вот )(уйло удивиться
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Где-то в Африке скрипач-виртуоз играл на скрипке.Потом подошёл лев и улёгся,наслаждаясь музыкой.Затем подходили ещё львы и укладывались,пока не подошёл старый лев.Обозрев весь антураж,подошёл к пианисту,хлопнул того лапой по голове и с удовольствие сожрал.
На соседнем дереве одна мартышка другой:
-Я же тебе говорила,что так будет продолжаться до тех пор,пока не подойдёт глухой лев.

Это я к тому,что хуйло глухое к любым предложениям и планам,как со стороны Европы,так и со стороны Украины,особенно перед своими выборами и своими тупыми избирателями.И будет оставаться глухим,пока на переговоры не зайдут США и не стукнут кулаком по столу(образно).Все наши планы по деоккупации Донбасса и Крыма-мышиная возня.Надо наращивать мышцы.Будем надеяться на дядю,но и сами не плошать.А как наращивать мышцы,когда везде во власти,сверху до низу, коррупция.Какой-то замкнутый круг.
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Осенью! А сегодня они на каникулы уходят! Сцуки!
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Сколько раз говорил себе:"Не верь москалям! роССияне - враги независимых Украины, Грузии, Беларуси". Недавно и Юрий Шевчук показал истинное лицо! У него, оказывается, в 2008г. воевали Ю. Осетия и Грузия! И их надо помирить концертом! На который поехали украинские артисты (наивные миротворцы). Для него существует Донецкая республика, а на востоке Донбасса идёт братоубийственная война. Посмотрите видео с 3-ей минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=dRy38XormyM
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Калининградская область была присоединена к России ЗАКОННО, по международному договору победителей после Второй мировой войны. Поэтому никто с этим не спорит. Включая немцев. Курильские острова были присоединены к России ПОЛУЗАКОННО, без международного договора. Потому, что Сталин отказался подписать мирный договор с Японией в Сан-Франциско в 1951г. Но присоединение Курил произошло после международной победы над бывшей хозяйкой Курил (Японией). Поэтому вопрос возврата Курильских островов Японии очень спорный и шансов у японцев мало. Как мало и международной поддержки в этом. А вот ОККУПАЦИЯ КРЫМА по международному праву ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАКОННА! Это понимают все, включая САМИХ россиян! И уж если немцы вернули свои, ЗАКОННО оккупированые Советским Союзом, восточные земли (ГДР), то Украина ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁТ ОККУПИРОВАННЫЕ РОССИЯНАМИ КРЫМ И ВОСТОК ДОНБАССА!
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